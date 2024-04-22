Летнее наступление РФ: какими будут цели оккупантов и как западное оружие изменит ход событий на фронте

Войска России могут пойти в новое наступление уже в конце весны 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупационная армия России в июне хочет начать новое наступление на фронте. По его словам, Кремль стремится к 9 мая захватить город Часов Яр в Донецкой области.

"Россия хочет к 1 июня мобилизовать 300 000 бойцов. Мы к этому готовимся. До 9 мая Россия рассчитывает на востоке Украины занять Часов Яр... Я рассчитываю, что мы выстоим, что придет оружие вовремя, и мы сможем отбить врага, а затем разбить планы РФ относительно полномасштабных контрнаступательных действий в июне", — подчеркнул президент.

ТСН.ua собрал все, что известно о подготовке российской армии к новому наступлению.

Бои за Часов Яр: ВСУ не хватает техники и снарядов

Владимир Зеленский говорит, что украинским военным пока не хватает техники и артиллерийских снарядов, чтобы отбивать российские атаки возле Часового Яра.

"Я недавно был в регионе, говорил с бойцами. Бойцами не хватает техники, чтобы бороться с российскими дронами-разведчиками, корректирующими артиллерийский огонь России, а также не хватает артиллерийских снарядов", — рассказал президент.

Однако Зеленский подчеркнул, что Украина готовится к возможному российскому наступлению и ждет соответствующей помощи США. Он добавил – если американцы вовремя передадут оружие, то ВСУ смогут разбить планы оккупантов по поводу летнего наступления.

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Краматорск, Славянск и Константиновка – следующие цели РФ

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что оккупанты пытаются захватить Часов Яр и использовать город как плацдарм, чтобы начать наступление на Краматорск, Славянск и Константиновку.

"Враг с флангов, особенно в районе Ивановского, Андреевки, Клещиевки очень пытается перехватить инициативу. Это связано с Часовым Яром. Враг пытается отодвинуть наши войска на том направлении, где мы в свое время освободили территорию. Наступая на Часов Яр, для врага крайне важно сделать плацдарм для наступления как по флангам, так и в лоб", — отметил Тимочко.

Армия РФ наступает

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил, что для Украины два последних месяца весны будут решающими, ведь армия РФ продвигается дальше.

"Могу сказать, что нас ждет очень тяжелый период – апрель и май будут решающими. Это именно то время, когда должны быть приняты важные решения. Но самое главное, чтобы обещания наших союзников по снабжению вооружением и военной техникой становились реальностью", — подчеркнул он.

Романенко добавил, что "без помощи союзников нам не одолеть врага". Ведь своим ВПК Украина закрывает лишь до 10% от потребности Сил обороны.

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Буданов: Проблемы будут со середины мая

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украину ждет достаточно тяжелая ситуация на фронте в ближайшее время.

"Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы со середины мая будут", — отметил он.

Буданов рассказал, что россияне будут использовать всеохватывающий подход. Они проводят комплексную операцию.

Буданов добавил, что цель противника – попытаться захватить Донецкую и Луганскую области. По убеждению главы ГУР, оккупанты могут ожидать выборов президента в США в ноябре. В частности, россияне постараются захватить как можно больше населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях до инаугурации американского президента.

Западное оружие изменит ход событий на фронте

Аналитики Института изучения войны отметили, что когда Украина получит западное оружие – это изменит ход событий на поле боя. Украина, вероятно, будет находиться в значительно улучшившемся оперативном положении до июня 2024 года.

"Российское военное командование, вероятно, рассмотрит существенные изменения в крупномасштабной наступательной операции, которую оно, как ожидается, начнет в июне, хотя все еще может продолжаться по плану", – считают в ISW.

Там добавили, что ВСУ, скорее всего, воспользуются достаточной помощью США в сфере безопасности, чтобы сдержать следующие российские операции в июне 2024 года.

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Донетчина станет основным направлением наступления РФ

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что оккупанты будут пытаться использовать "окно возможностей" на фронте до конца мая и усилят наступательные операции. Донетчина станет основным направлением наступления россиян, поскольку ранее российский диктатор Путин подписал "указ" о включении "ЛДНР" в состав РФ.

"Соответственно, если по состоянию на 20 апреля 2024 года Вооруженные Силы Украины контролируют примерно 45%, а по другим оценкам 50% территории Донецкой области, то это в первую очередь, личное поражение российского диктатора, как военное, так и политическое, информационное — невыполнение первого этапа так называемой "СВО"", — заявил Снегирев.

По его словам, до конца мая армия РФ рассчитывает захватить Часов Яр для дальнейшего продвижения к административным границам Донецкой области.

РФ может имитировать наступление на Харьков

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко говорит, что оккупационные войска России могут имитировать наступление на Харьков, чтобы отвлечь внимание и ресурсы Сил обороны Украины.

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Он отметил, что российская пропаганда в последнее время активно распространяла информацию о якобы подготовке наступления на Харьков, поэтому они могут имитировать подобную атаку.

Вместе с тем, по словам Коваленко, о таких планах россиян известно в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины и разведке.

Как Россия мобилизует силы

Российские войска продолжают активизировать усилия по криптомобилизации перед ожидаемой наступательной операцией летом 2024 года. Но РФ, вероятно, будет сложно быстро создать эффективные резервы оперативного и стратегического уровня, об этом пишет ISW.

Российское оппозиционное издание "Верстка" сообщило, что источники среди высокопоставленных должностных лиц в Минобороны РФ, администрации президента и региональных правительствах заявили, что РФ может планировать набрать дополнительно 300 тыс. личного состава в течение неопределенного срока.

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Какие города Украины под угрозой оккупации

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что во время летнего наступления Россия, вероятно, будет сосредоточивать свои главные усилия в направлении Часового Яра и Покровска.

"Если рассматривать летнюю наступательную кампанию вражеской армии, то, скорее всего, мы столкнемся с такой стратегией действий российской армии: будет два вспомогательных направления, на которые враг будет пытаться оттянуть часть наших сил и средств, — это Купянско-Лиманский.Соответственно, динамика будет прослеживаться на юге Запорожской области. В частности, в районе Старомихайловки и Роботиного", - рассказал он.

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