Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
343
Время на прочтение
1 мин

Летние морозы до -27 возвращаются: эколог шокировал, когда ожидать потепления

Синоптики рассказали, каким будет прогноз погоды в Украине в феврале.

Авторы публикации
Александр Марущак Мария Бойко
Украину снова накроют морозы

Украину снова накроют морозы / © ТСН

Несмотря на ожидания украинцев на скорую оттепель, погода продолжает диктовать свои суровые условия. Определить точную дату окончательного потепления пока крайне трудно из-за влияния гигантского атмосферного явления.

Об этом говорится в материале ТСН.ua

Как объясняет эколог Александр Соколенко, главным «виновником» морозов является мощный Азиатский антициклон. Это зона сверхвысокого давления с холодным и малоподвижным воздухом, которая на картах выглядит просто огромной.

Александр Соколенко, эколог: «Эта зона становится своеобразным „щитом“, который сдерживает перемещение теплых воздушных масс с Атлантики. Она или просто блокирует тепло, или направляет его на крайний север или юг. Трудно спрогнозировать, когда антициклон потеряет свою мощность и когда атмосферные фронты с запада наконец смогут добраться до Украины».

Из-за такой «стены» высокого давления профессионально рассчитать прогноз на долгий период пока почти невозможно. Воздушные массы остаются неподвижными, консервируя низкие температуры над значительной частью континента.

Сейчас метеорологи внимательно следят за динамикой Азиатского антициклона. Как только этот «щит» начнет ослабевать, западные ветры смогут принести в Украину долгожданную оттепель, однако пока призывают готовиться к продолжению морозного периода.

Дата публикации
Количество просмотров
343
