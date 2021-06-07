Летние отпуска-2021: какие популярные страны уже доступны для украинцев и там с карантином

Второе подряд лето украинцы проведут в условиях пандемии.

Туризм в мире, который пандемия коронавируса поставила на паузу, в 2021 году постепенно восстанавливается. С приближением тепла и лета большинство людей начинают размышлять над отпуском: отправиться за границу или просто выбраться на дачу. Сейчас туристам сложно планировать поездку из-за пандемии коронавируса и действующих карантинных правил и ограничений. Но по сравнению с прошлым годом, в этом году туристам будет открыто больше стран.

Куда и как украинцы могут поехать на отдых этим летом выяснял ТСН.ua.

В каких странах украинцы смогут отдыхать летом-2021

Турция

Это туристическое направление несмотря на карантин осталось одним из самых популярных среди украинцев. Но несмотря на это, чтобы въехать в Турцию на отдых, по состоянию на 7 июня нужно иметь негативный ПЦР-тест на COVID-19, который сделан не позже, чем за 72 часа до приезда. Он должен быть на английском языке. Это требование не распространяется на детей в возрасте до шести лет.

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В то же время, по информации Avianews, тест на коронавирус могут не сдавать те пассажиры, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 и имеют официальный документ об этом. Иммунизация должна быть завершена менее чем за 14 дней до приезда.

Еще одной альтернативой является экспрес-тест на антиген коронавируса. Но он должен быть выполнен за 48 часов до момента пересечения границы Турции. В противном случае ваш документ могут признать недействительным.

Кроме того, среди вариантов - документ, подтверждающий, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Также для въезда в Турцию обязательно нужно иметь страховой полис на COVID-19 и заполненную электронную форму на сайте Министерства здравоохранения страны.

Требования к электронной форме:

Документ надо заполнить за 72 часа до прибытия в страну.

Заполненную форму необходимо распечатать или сохранить на смартфон или другой девайс, а затем показать представителю авиакомпании перед посадкой на рейс. Эту форму проверять на границе Турецкой Республики.

Пассажиры без заполненной формы на авиарейс попасть не могут, а за ложь в документе — на туриста даже могут наложить административные санкции, а также запретить въезд в страну.

Указанные выше правила, предварительно, действуют с 1 июня до 30 июня 2021 включительно.

Насчет карантинных требований, то в Турции их немного ослабили, и например, ресторанам и кафе позволили принимать клиентов в помещении с 07:00 до 21:00, а доставка возможна до полуночи

Следует напомнить и о комендантском часе, который в будние дни и в субботу действует с 22:00 до 5:00.

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Египет

В Египте, где как и во множестве других стран мира, понесли немалые убытки в течение прошлого года, этим летом ожидают увеличения туристического потока. Сейчас страна ослабила ограничения для отдыхающих и для того, чтобы попасть в Египет, украинцам надо иметь с собой только отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который сделан не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

Для тех, кто прилетает в аэропорты курортных городов Хургада, Шарм эль-Шейх, Марса-Алам и Таба и не имеет такого документа, может сдать анализ непосредственно в этих аэропортах. Цена — 30 долл.США (чуть больше 810 грн).

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Но следует заметить, что в этом случае, туристам придется быть в отеле, пока не поступит результат теста. Ориентировочное время выполнения — до 24 часов.

Впрочем, к сделанным в Украине тестам есть ряд требований:

Справка обязательно должна содержать точную дату и время сдачи теста, его разновидность и информацию о лице, которому принадлежит анализ;

Документ должен быть выдан официальной лабораторией, имеющей регистрацию;

В нем должна быть печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код, по которому можно перейти на результат теста на сайте лаборатории;

Результат должен быть выдан на английском языке;

Запрещаются исправления, подчистки или правки;

Не принимаются сертификаты заполненные от руки.

Если на отдыхе в Египте подтвердился коронавирус?

Туристов с положительными результатами ПЦР-тестов, которые сделали в указанных аэропортах курортных городов, отправляют на изоляцию в отдельных корпусах на территории отеля, который они забронировали.

Там они будут находиться, пока не получают отрицательный ПЦР-тест. Таким туристам запрещается выходить из номера и находиться на территории отеля.

Отдельно, чтобы попасть в Египет, необходимо иметь визу. Ее получить можно до вылета, или по прилету в аэропорту.

Если оформлять онлайн-версию, то это необходимо сделать не позднее, чем за дней до поездки. Во время путешествия с собой нужно иметь и распечатанную копию электронной визы.

Греция

Сейчас въехать в Грецию возможно через международные аэропорты; морские порты Патры, Игуменица, Керкира; сухопутные пограничные пункты пропуска Промахонас и Орменио (круглосуточно); Эвзоны (с 7:00 до 23:00).

Туристам из Украины для въезда нужно заполнить специальную форму PLF за 24 часа до пересечения границы.

Путешественников в Грецию пускают с соблюдением одного из этих требований:

сертификат полного курса вакцинации (сделанной не ранее чем за 14 дней до даты въезда)

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который сделан не ранее чем за 72 часа. Документ должен быть с переводом на английский язык

справкой о перенесенном коронавирус или наличие антител. Такой докусент тоже должен содержать перевод на английский язык (силу справок от 2 до 9 месяцев с даты выдачи).

Вышеупомянутые требования распространяются также на детей от 5 лет.

Кроме того, на пункте пропуска через государственную границу Греции туристов выборочно могут тестировать на коронавирус. В случае положительного результата тестирования инфицированные лица будут находиться 14 дней на карантине в определенных правительством местах.

Также в стране действуют карантинные ограничения, например, учреждения сферы развлечений, культуры и спорта — закрыты; бары, кафе, рестораны работают исключительно на улице. В помещениях и открытом пространстве обязательны маски.

Грузия

Попасть в страну можно самолетом, но только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Его следует сделать не позднее, чем за 72 часа до прилета на территорию страны. Дети тоже проходят тестирование. Показывать тест надо пограничном пункте пропуска Грузии.

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Также требованием является наличие документа, подтверждающего полный курс (две дозы) любой вакцинации против COVID-19. Его надо показать на пограничных пунктах пропуска Грузии. На третий день пребывания в Грузии туристам придется пройти повторное тестирование на COVID-19 за свой счет.

Перед пересечением государственной границы необходимо заполнить специальную анкету, указав историю поездок за последние 14 дней, контактные данные (адрес, номер телефона, адрес электронной почты и т.п.)

Если турист приезжает в Грузию во время действия комендантского часа (с 23:00 до 5:00), необходимо заказать соответствующую пропуск. Для этого нужно позвонить на правительственную горячую линию по номеру 144.

Насчет карантина, то кроме комендантского часа, крайне строгих ограничений нет. Так, рестораны и объекты питания возобновили свою работу (кроме выходных), также работают детские развлекательные центры и кинотеатры.

Если на отдыхе в Грузии у туриста подтвердился коронавирус, а самоизолироваться самостоятельно нет возможности, таких пациентов размещают в COVID-отелях, где усиленные компоненты терапии и обеспечено постоянное медицинское наблюдение.

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Албания

Страна пускает к себе туристов без негативных ПЦР-тестов и карантина. Проверка состояния здоровья проводится выборочно в пунктах пересечения границы. Но некоторые авиакомпании могут проверять у пассажиров ПЦР-тест на COVID-19 до вылета в Албанию.

В стране действует комендантский час с 00:00 по 06:00. Ночные клубы, пабы и дискотеки остаются закрытыми. Маски нужно носить в закрытых помещениях, общественном транспорте и в местах, где невозможно соблюдать дистанцию.

Болгария

Гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии при наличии одного из следующих документов:

сертификата о полном курсе вакцинации (сделанной не ранее, чем за 14 дней до даты въезда). В документе должны быть указаны: личные данные лица и информация о вакцине;

отрицательного ПЦР-теста, который должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы или отрицательный результат быстрого антигенного теста, проведенного за 48 часов до въезда в страну;

документа, который подтверждает перенесенный коронавирус или наличие антител в период от 15 до 180 дней от указанной в документе даты проведения исследования.

Дети до 5 лет освобождены от указанных требований.

В Болгарии всем обязательно нужно носить защитные маски в закрытых помещениях, а также в открытых общественных местах, где есть скученность людей и невозможно соблюдать дистанцию 1.5 между ними.

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Черногория

Одной из наиболее удобных для туристов стран, где не требуются дополнительные справки, есть пока Черногория. В страну пускают путешественников без необходимости никаких тестов.

В то же время в посольстве призывают туристов воздержаться от автомобильных путешествий и использовать прямые перелеты, или косвенные с минимально коротким временем для пересадки.

Следует заметить, что в Черногории полностью отменили ночной комендантский час и позволили передвижения между регионами. На летних террасах ресторанов и кафе разрешено выполнение живой музыки с 19:00 по 22:00. В общественных местах могут собираться одновременно до 20 человек.

Доминиканская Республика

Единственным условием для въезда является заполнение перед прилетом электронной формы по ссылке. Также следует помнить, что в стране действует чрезвычайное эпидемиологическое состояние и комендантский час.

Мальдивы

Обязательным условием для въезда на территорию Мальдив является наличие отрицательного ПЦР-теста на Covid-19 (на английском языке). Тест должен быть сделан не позднее, чем за 96 часа до вылета. В аэропорту прибытия необходимо пройти обязательный температурный скрининг, находиться в маске, соблюдать дистанцию.

Также необходима туристам т.н. электронная "Декларация о состоянии здоровья путешественника". Ее подавать надо в электронном виде в Миграционную службу Мальдив за 24 часа до прилета/вылета. Заполнить и подать соответствующую декларацию можно по следующей ссылке.

Здесь также нужна виза. Чтобы получить ее по прибытию в Мальдивы, следует подтвердить бронирование в одном из официально зарегистрированных курортов вышеупомянутой островного государства.

Мексика

Сейчас Мексика пускает путешественников, но большинство туристических мест закрыты для посещения или работают в ограниченном режиме. Необходимость негативного ПЦР теста не требуется.

Туристам, которые самолетами прибывают в Мексику, нужно зарегистрироваться на сайте и заполнить форму "Cuestionario de identificación de factores de riesgo en viajeros". Ее показывают по прибытии миграционной службе.

Отметим, что в этой стране действует усиленный миграционный контроль и существует большая вероятность непредоставления разрешения на въезд на территорию Мексики.

ОАЭ

Все пассажиры, путешествующие в Дубай, должны предоставить при отправлении во время регистрации на рейс в аэропорту:

Полис международного медицинского страхования, подтверждающий покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 и пребыванием в условиях изоляции на территории ОАЭ;

Заполнен на английском языке и обязательно распечатанный результат теста, который подтверждает негативное COVID-19. Требование — выданный не более чем за 72 часов до прибытия в ОАЭ.

Это требование не применяется к детям в возрасте до 12 лет.

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В случае отсутствия одного из этих требований, авиакомпания может отказать пассажиру в перевозке. По прибытии в Дубай необходимо пройти еще один тест на COVID-19. Его делают в аэропорту. Также туристы загрузить специальное приложение, которое называется «COVID-19 DXB», зарегистрироваться в нем для возможного общения в дальнейшем с органами здравоохранения ОАЭ.

Пока не поступит отрицательный результат теста турист должен находиться в условиях самоизоляции в отеле или другом месте проживания. Результат теста поступает смс-сообщением в течение 24 часов.

Кроме того, если туристы находятся в эмирате Абу-Даби, существует требование о необходимости тестирования на четвертый и восьмой дни пребывания. Туристам перед путешествием следует убедиться в том, что страховой полис отвечает потребностям и может покрыть расходы на изоляцию и/или лечения COVID-19.

Багамские острова

Туристам по состоянию на 7 июня разрешено въезжать на отдых в Багамских островов. Но пассажиры до прилета нужно получить соответствующее разрешение. Его предоставляют по этой ссылке.

Также путешественникам надо иметь с собой результаты негативного теста на коронавирус. Справку подают по прибытии на Багамские острова. Тест должен быть сделан в течение последних 10 дней.

Боливия

Попасть в страну в центральной части Южной Америки можно, но если турист перед посадкой на самолет покажет отрицательный результат теста на COVID-19. Он должен быть сделан не позднее, чем за 7 суток до пересечения границы.

На сайте Минздрава отметили, что в общественных местах обязательно нужно носить маски и соблюдать дистанцию.

Босния и Герцеговина

Страна пускает к себе иностранцев, но опять же при наличии отрицательного ПЦР-теста, выданного не позднее 48 часов на момент въезда. Следует заметить, что в туристическом регионе действуют строгие ограничения, например, требованием является использование защитной маски на улице и в помещениях. Исключение дети до 6 лет.

Также обязательной является дистанция в не менее 2 м. За столом в кафе может находиться до 4 человек, а в заведении не более 20 посетителей одновременно.

Гвинея

Украинцам для въезда необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (срок действия — не более 72 часов).

Гана

Туристам из Украины для въезда нужно показать негативный ПЦР-тест на COVID-19, выданный не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Также до путешествия пассажиры должны заполнить форму Port Health Declaration Form, которая доступна по ссылке.

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Кроме того, пассажиры обязаны пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 после прибытия (нужно иметь подтверждение оплаты, сделанное заранее по ссылке ). Также требованием является медицинский скрининг после въезда.

Если на отдыхе в Гане подтвердился коронавирус, то пассажиров изолируют в медицинском учреждении сроком на 7 дней. Оплачивает лечение больной за свой счет.

Гватемала

Страна пускает граждан не только Украины, но и других стран мира. Но для въезда есть требования:

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, выданный максимум за 72 часов до прибытия. В случае его отсутствия, требуется соблюдение 14-дневного карантина.

заполнение формы "Pase de Salud" к вылету в Гватемалу. После этого будет сформирован QR-код, который необходимо показать во время прибытия. Форму можно заполнить по ссылке.

Зимбабве

Сейчас попасть в Зимбабве возможно только через пункты пропуска в международных аэропортах. Туристы во время путешествия в Зимбабве должны иметь с собой отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позже чем за 48 часов до момента прибытия.

Если его не будет или у туриста обнаружат симптомы коронавируса, проехать путешественнику не позволят. Также для въезда надо виза.

Могут ли украинцы путешествовать в ЕС?

Сейчас поехать в ЕС на отдых украинцы еще не могут, поскольку наша страна не попала в список стран, которые в ЕС считают безопасными насчет коронавируса. Но, ожидается, что это может изменится в ближайшее время. Так, с июля начинают действовать COVID-сертификаты, которые должны упростить путешествия.

В свою очередь, глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что правительство прилагает усилия, чтобы украинцы имели условия для путешествий и им были открыты основные курорты. В частности, МИД работает с Албанией, Испанией, а глава правительства Денис Шмыгаль договорился с грузинской стороной о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19.

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В ЕС пока пропускают в основном тех, кто имеет разрешение на работу, право на постоянное или временное проживание в той или иной стране, члены семей гражданина Европейского Союза. Также ограничения не касаются дипломатов, учащихся, студентов, научных работников, водителей фур и пассажирских перевозок и тому подобное.

Какие ограничения по возвращении в Украину?

В Украине введено деление стран на "красные" и "зеленые", которые регулярно обновляются, учитывая эпидемиологическую ситуацию в том или ином государстве. После возвращения из-за границы почти из всех стран украинцы должны пойти на самоизоляцию. Длится она 14 дней. Но этот срок можно сократить. Для этого следует сдать ПЦР-тест и после получения отрицательного результата самоизоляцию можно завершать.

К тем, кто возвращается из "зеленых" стран, нет никаких требований по самоизоляции и тестированию.

Чтобы найти все правила пересечения границы в конкретной стране, в которую планируете поехать, следует перейти на специальный сайт, где регулярно обновляются статусы всех стран, о запрете/разрешения въезда иностранцев. Перед покупкой билетов следует непременно проверять информацию об условиях въезда в другие страны. Украинский МИД рекомендует гражданам при выезде за границу регистрироваться в системе " Друг ".

tripadvisor.mfa.gov.ua — это онлайн-карта, где можно проверить разрешения и ограничения въезда,

covid19.rnbo.gov.ua — это онлайн-карта от СНБО о количестве подтвержденных случаев COVID-19 в Украине и мире,

gisanddata.maps.arcgis.com — онлайн-панель мониторинга распространения коронавируса Университета Джонса Хопкинса.

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