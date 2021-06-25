Летний рацион: что специалисты советуют есть в жару и почему пить квас — нежелательно

Летний рацион: что специалисты советуют есть в жару и почему пить квас — нежелательно

Во время жаркой поры стоит особенно следить за своим рационом, советуют диетологи.

Уже неделю в Украине наблюдают аномальные температурные отметки. В такую погоду человеческий организм обычно меняет свои гастрономические предпочтения.

О том, что сейчас едят и пьют украинцы и действительно ли мороженое и квас утоляют жажду, 25 июня говорится в сюжете ТСН 19:30.

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На улицах столицы на удивление малолюдно, как для летнего вечера пятницы. Те, кто не убежал от жары куда-то под кондиционеры или на пляжы — пытаются как можно скорее укрыться в тени и выпить чего-нибудь холодного — от лимонада до кофе и воды.

Работница одной из кофеен в центре Киева же называет настоящим хитом сезона коктейль с тоником, эспрессо и лимоном.



Что касается еды, то в такую погоду украинцы особенно любят холодные супы, в частности окрошку, рецептов которой, по словам шеф-повара Виталины, не менее чем борща.

Какие ингредиенты будут в блюде и чем их заправлять — на самом деле не важно, ведь суп в любом случае будет освежать. А вот на десерт Виталина советует сладкий сорбет.

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Во время жаркой поры стоит особенно следить за своим рационом, советуют диетологи. Обязательно — завтракать, а на обед и ужин есть белую рыбу и овощи. В то же время мороженое, квас или холодное пиво — не желательны.

"Холодное пиво — это тоже не лучший вариант для утоления жажды, так как имеет очень высокий гликемический и инсулиновый индекс, будет способствовать набору веса и усилению аппетита. Квас тоже не желательно, так как содержит много сахара", — отмечают эксперты.



Самое же главное — пить несколько литров простой воды, можно с лимоном или мятой. Подробнее смотрите позже в сюжете.

Как сообщалось, жара в Украине продолжает бить температурные рекорды. Накануне, 24 июня, в Киеве метеорологи зафиксировали температурные показатели, которые превысили несколько рекордов.

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