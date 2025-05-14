Лето без горячей воды в Киеве: эксперт объяснил, почему это возможно

Эксперт считает, что Киев может остаться без горячей воды

Реклама

В Киеве летом может не быть горячей воды, столь громкий прогноз сделал Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг. Эксперт утверждает, что это связано с нежеланием городских властей тратить дефицитный газ на подогрев горячей воды в межсезонный период.

Олег Попенко отмечает, что горячая вода летом отсутствует в большей части Киева, а нынешнее лето, скорее всего, не будет исключением. По его мнению, делается это под видом гидравлических испытаний, которые с одной стороны являются обязательными при подготовке к отопительному сезону, а с другой — их проведение коммунальщики растягивают по своему усмотрению.

Двойной смысл гидравлических испытаний

Традиционно гидравлические испытания теплосетей начинаются в мае, и должны длиться две недели. В это время киевляне греют воду и моются в тазиках. Но очень часто эти испытания затягиваются еще на две-три недели. То есть, в итоге, летом киевляне остаются без горячей воды на полтора-два месяца.

Реклама

«Гидравлические испытания именно для этого и используют, чтобы просто не подавать людям горячую воду летом месяц, два или три. На самом деле, гидравлические испытания можно провести в срок 3-5 дней, максимум за неделю. А их проведение растягивают в лучшем случае на целый месяц. В Днепровском районе уже два лета подряд горячей воды физически не было все лето. По Киеву это делается регулярно — на дверях подъездов вывешивается объявление о гидравлических испытаниях на две недели, но по завершению срока, горячая вода не появляется. А появляются новые объявления о продлении испытаний, а потом еще более новые и так все лето», — рассказывает ТСН.ua Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

Экономят на людях из-за газа?

Эксперт отмечает, что подобное происходит из-за экономии, потому что городу невыгодно греть воду в межсезонье и тратить на это дефицитный газ.

«Во время отопительного сезона поставки горячей воды — это побочный продукт. То есть вода подогревается и поступает в дома киевлянам вместе с отоплением. Зимой — этот побочный продукт стоит для „Киевтеплоэнерго“ копейки. Как только отопительный сезон завершается, горячая вода становится основным продуктом, а на ее подогрев надо тратить огромные средства», — объясняет Олег Попенко.

Горячая вода: дешевая зимой и дорогая летом

Он добавляет, что существующая стоимость горячей воды, не покрывает себестоимость ее подогрева.

Реклама

«В отопительный сезон подогрев воды дает сверхприбыли, а в межсезонье, горячая дает только убытки. Поэтому на подогрев воды в летний период „Киевтеплоэнерго“ не хочет тратить средства на газ, чтобы подавать воду в дома киевлян. Именно поэтому им выгоднее не подавать горячую воду, прикрываясь необходимостью проведения бесконечных гидравлических испытаний», — отмечает Олег Попенко.

Долгов на 20 миллиардов

Другая причина, почему горячая вода исчезает летом — неплатежеспособность киевлян, а именно долги за коммунальные услуги, которые постоянно накапливаются.

«Люди не платят, потому что физически у них нет денег. И здесь возникает замкнутый круг. Из-за того, что люди не платят, „Киевтеплоэнерго“ не может рассчитаться за газ перед „Нафтогазом“. Поэтому можно не греть воду и не умножать дальнейшие долги. Хотя „Нафтогаз“ продлил „Киевтеплоэнерго“ срок уплаты за долги, а они огромные — 20 миллиардов гривен. Имеем комплексную проблему, которую, к сожалению, никто не собирается решать», — говорит Олег Попенко.

Страдает не только Киев

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг добавляет, что проблемы с поставками горячей воды есть не только в Киеве.

Реклама

«Похожие проблемы существуют во многих городах. В Кривом Роге горячей воды летом нет уже лет 10-15. Люди вынуждены ставить бойлеры и греть воду самостоятельно. А в Запорожье уже официально городские чиновники сообщили, что летом горячей воды не будет», — отмечает Олег Попенко.

Есть ли дефицит с газом?

Эксперт говорит, что действительно с газом есть дефицит и он огромный. На поставку газа существуют определенные квоты, но за голубое топливо надо вовремя рассчитываться. А уровень расчета киевлян за пользование горячей водой и отоплением в среднем составляет примерно 80-85%.

«То есть у „Киевтеплоэнерго“ денег не хватает для расчета, а прекращая поставки горячей воды в межсезонный период, коммунальщики не тратят средств на газ, поэтому им выгодно не подавать в дома горячую воду», — говорит эксперт.

Что говорят в «Киевтеплоэнерго»

В коммунальном предприятии «Киевтеплоэнерго» заявляют, что информация о якобы прекращении поставок горячей воды летом в Киеве, которую распространили в медиа, не соответствует действительности.

Реклама

«Будут поставлять горячую воду летом в штатном режиме. Отдельные случаи временного отсутствия горячей воды могут быть связаны только с аварийными ситуациями или с проведением плановых гидравлических испытаний.

Обычно аварийные ситуации «Киевтеплоэнерго» ликвидирует в течение суток, после чего сразу восстанавливает услугу. Регламентные работы по тестированию тепловых сетей и подготовки их к работе зимой, как правило, занимают 2 недели с незначительной корректировкой сроков для устранения выявленных повреждений», — сообщает пресс-служба коммунального предприятия.