В Украине изменяется климат

В Украине резко меняется климат. Сейчас начало осени, как лето. Зима, как весна, весна — как зима. Перепады температуры за сутки до 25 градусов, как норма. И все это из-за глобального потепления.

В Украине темпы повышения температуры почти втрое превышают рост средней глобальной температуры за год.

Об этом говорится в сюжете спецкорреспондента ТСН Валентины Доброты.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН С Аллой МАЗУР НАЖИВО! ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ 20:00 5 СЕНТЯБРЯ — ПЯТНИЦА

Обезвоживание озер в Украине

Там, где сейчас заросли — это все было плесом озера Купловатое. Едва ли не самого большого на Днепропетровщине, с которого начиналась большая водная система из десятка озер. Три из них уже — высохли полностью.

Эколог Вадим Манюк говорит, что обезвоживание озер — это последствия глобального потепления. За сто последних лет на Днепропетровщине исчезло две трети водоемов. Сейчас же водные артерии в области пересыхают буквально на глазах.

«В первую очередь — доступ к питьевой воде, ее просто может не хватать. Уже в этом году мы увидели, что сама река Днепр обмелела, по всему течению, от Полесья до Херсона. Малые реки также высыхают, фермерам не хватает воды. Уже сейчас идут войны между селами за воду», — говорит эколог Вадим Манюк.

Мелеет не только Днепр, воды стало меньше, в частности, и в озере Свитязь. А на Черниговщине и Житомирщине время от времени исчезает вода в колодцах. Дождей все меньше, они не равномерны, в основном это ливни, от которых пользы мало, потому что эта вода стекает, а не питает почву. Следовательно — уменьшение уровня воды в грунтовых водах и реках. И это мировая проблема номер один.

Последствия подрыва Каховской ГЭС на Херсонщине

Юрий Кирияк возглавляет Херсонский областной центр по гидрометеорологии и у него для нас нет утешительных новостей. В этом году на Херсонщине выпала лишь треть осадков. Когда-то плодородная земля — сухая и потрескавшаяся. Первое, что приходит на ум — это уже как полупустыня. И подрыв россиянами Каховского водохранилища существенно повлиял на водный баланс.

«Как раз эти все изменения мы сейчас и наблюдаем за тем, что все же, по моему мнению, это есть какое-то влияние в разрушении Каховского водохранилища. Почему я так говорю? Потому что у нас есть исторические данные за 148 лет, и я могу сказать, уверенно, это уже исследования, что до построения Каховского водохранилища осадки 159, 192, 240, 350 миллиметров на территории Херсонской области — это была практически норма. Сейчас мы возвращаемся практически к тем же цифрам. До конца года мы тоже ожидаем где-то в пределах 250 миллиметров», — говорит Юрий Кирияк, который возглавляет Херсонский областной центр по гидрометеорологии.

Последствия для аграриев

Изменения климата меняют и аграрный рынок. Скажем, Херсонщина становится непригодной для земледелия. Там под временной оккупацией россиян оказалось чуть ли не 90 процентов орошаемых земель. Юг всегда был рискованной зоной для аграриев, но в этом году от засухи погиб урожай на почти четырехсот тысячах засеянных и засаженных гектаров земли на Днепропетровщине, Николаевщине, Одесщине и Херсонщине. А бренд «херсонские арбузы» медленно уходит в историю.

На Киевщине уже четвертый год подряд выращивают бахчевые. К арбузам со временем добавились дыни. И на вкус не хуже херсонских.

«Да, мы не можем сравниться по тонажу урожайности с Херсоном, но по вкусовым качествам у нас продукт не хуже. Мы никогда не соберем второй арбуз. Он у нас не дорастает, он у нас 4 кг, ведь уже на конец августа у нас прохладно. Поэтому мы, в принципе, второй катки, как называют это фермеры, не имеем. На Херсоне, на Херсонщине, Николаевщине погода позволяет иметь вторую катку, поэтому они имеют там на 50% больше урожая с гектара, чем мы здесь», — говорит аграрий Сергей Леонов.

Сергей Леонов аграрничеством занимается всего восемь лет. И это как игра в казино, говорит он. Ежегодно приходится пересматривать ассортимент культур.

Фермер предполагает, что учитывая изменения климата, лет через пять, вероятно, и пшеницу не выгодно будет сажать. Сады и овощи даже здесь, на севере, уже полностью под капельным орошением.

Индикатор того, что впоследствии может быть на севере, является юг, который больше всего страдает от климатических изменений. Фермерам с севера придется научиться выращивать сельхозкультуры при минимальных осадках. А вот, скажем, на Херсонщине, необходимо забыть об овощеводстве, а о хлопке, который там сажали до появления Каховского водохранилища, — вспомнить.

Люди могут исчезнуть с планеты

Изменения климата были всегда. Из-за них погибали целые цивилизации. Ледники таяли, а динозавры вымирали. Но теперь это происходит невероятно быстро — предостерегает ученая Вера Балабух. То, что сейчас мы видим за несколько десятков лет, когда-то растягивалось на полторы тысячи.

«Биологи уже бьют тревогу о том, что у нас началось очередное шестое вымирание на нашей планете, которое, как и предыдущее, может привести к тому, что очень много живых организмов и люди, в том числе, могут исчезнуть с этой планеты», — говорит ученая.

К необратимым изменениям для людей — приводят сами люди, говорит ученая. Количество выбросов парниковых газов сейчас едва ли не самое большое. В Украине, в частности, из-за войны

«Минприроды провело такие исследования, и они говорят о том, что за два года войны в атмосферу было выброшено около 180 миллионов тонн в эквиваленте СО2. Есть еще косвенные выбросы, пожары, которые наблюдались как в зоне боевых действий, так и в других регионах, где были прилеты. И мы видим, что как раз увеличение пожарной опасности — это как раз и является таким типичным следствием повышения температуры в теплый период года. С другой стороны, это потеря тех зеленых насаждений, которые аккумулировали углекислый газ, и еще это дополнительные выбросы, которые получает атмосфера», — говорит Вера Балабух.

Температура будет повышаться и дальше

Изменения климата — это не только повышение температуры. Это ее колебания, суховеи, град, ливни во время которых может выпасть многомесячная норма дождя, а потом снова засуха.

Климатологи ожидают повышения температуры воздуха и в дальнейшем. До конца третьего тысячелетия температура в Украине может вырасти максимум на четыре с половиной градуса. Соответственно, теплый период увеличится на полтора месяца. Но точный климатический прогноз зависит от сценария, по которому будет развиваться человечество.

