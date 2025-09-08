Лето в сентябре: синоптики удивили прогнозом погоды

Сентябрь в Украине будет теплым / © unsplash.com

С завтрашнего дня в большинстве областей Украины задождит. Сильные осадки синоптики прогнозируют в Карпатах. А в среду, 10 сентября, на юге с грозами и шквалами. Но эти дожди будут кратковременными. А вот жителям запада страны придется носить с собой зонтики с четверга и до конца недели. Осадки на температуру воздуха особо не повлияют, говорят в Укргидрометцентре.

Осень будет ощущаться только по ночам, прогнозируют от 11 до 17 градусов тепла. А днем в большинстве областей солнце еще будет греть.

Ожидается от 21 до 28 градусов тепла. На выходные синоптики тоже обещают днем умеренную комфортную температуру. А ночи — станут еще прохладнее.

«Температурный фон в пределах лета, потому что средняя суточная ниже 15 градусов температура еще высокая, если ниже то это метеорологическая осень», — говорится в материале ТСН.

Напомним, на этой неделе в Украине будет довольно тепло и периодически пройдут дожди с грозами. Ночи будут прохладными, днем еще будет тепло

