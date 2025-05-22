Олег Жданов / © ТСН.ua

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Украина и Россия должны самостоятельно договариваться о мире. Об этом заявил Дональд Трамп после разговора с Путиным. США не присоединятся к новым санкциям ЕС против Кремля, а Трамп уже говорит о торговых возможностях с РФ по завершении войны, пишет The New York Times.

Значит ли это, что Трамп фактически отказался от участия в процессе мирного урегулирования и какой будет война без помощи США — об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его мнению, США не выйдут из переговорного процесса, чтобы не говорил Трамп. Однако возможна разница в участии и влиянии.

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«Таким своим поведением Трамп показывает, что ему безразлично, кто и какое решение примет в этих переговорах. И, скорее всего, он может не поехать, например, на очередной раунд переговоров и отправить того же Рубио», — говорит Олег Жданов.

Он объясняет: Трамп — в первую очередь бизнесмен, и он очень импульсивный человек, который не может производить долгосрочные комбинации.

«Как в шахматах — там нужно думать на несколько ходов вперед и потом реализовывать ту или иную стратегию. Один из чиновников из ближайшего окружения Трампа на правах анонимности объяснил, что Трамп не политик, Трамп — бизнесмен. Он приходит, высказывает свое мнение, говорит, что договорились, по рукам ударили и все — он вышел и надел на себя лавровый венок победителя. Если сделка, как он любит говорить, „не пошла“ и нужно делать какую-то комбинацию, какие-то шаги для того, чтобы достичь, нужно время — Трамп тут же теряет интерес и дает задний ход, чтобы не позорить свою репутацию, что у него ничего не получилось. Он такой человек молниеносный», — говорит Олег Жданов.

Он также напомнил о недавнем заявлении государственного секретаря США Марка Рубио в Конгрессе:

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«Он давал объяснения по ситуации по регулированию нашей войны. И Марк Рубио объяснил, что Россия претендует на то, на что вообще нет права, а Украина не может вернуть себе то, что она потеряла. И потому у этого конфликта нет военного разрешения — так сказал Рубио в Конгрессе. А теперь на то, что я сказал о Трампе, наложите слова Марка Рубио. Он объяснил Трампу, что это бесконечная песня и решить ее будет очень сложно. Поэтому Трамп взял и сделал задний ход. Плюс влияние Путина на Трамп. Как сказала одна конгрессвумен, Путин сыграл на Трампе как на скрипке. На что Рубио возмутился и сказал, что это неправда — Трамп не уступил ни одного пункта перед Путином. Хотя Трамп просто встал на сторону Путина и сейчас полностью озвучивает его нарративы. А понимая, скорее всего, реакция мира и самих американцев будет негативной, потому что Украина пользуется уважением и поддержкой среди американского общества, Трамп решил держать большую дистанцию», — объясняет Олег Жданов.

Чего ждать от США дальше

По его мнению, в дальнейшем мы будем наблюдать именно изоляционную политику Трампа по отношению к нашей войне и внешним проблемам.

«Мало того, США не только не присоединятся (к санкциям против Кремля — ред.). Сейчас готовится очередное заявление Большой Семерки по поводу ситуации в нашей войне. Так вот, Госдеп США сказал, что нужно вычеркнуть пункт поддержки Украины полностью убрать и не называть войну войной. Мол это не война, это не конфликт, это незаконные действия Российской Федерации», — говорит Олег Жданов.

Из всех звучавших от Трампа до Путина заявлений не было никаких ультиматов — все ультиматы были у нас, обращает внимание Жданов. По его мнению, Трамп дал Путину карт-бланш на боевые действия с открытой датой.

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«Нам угрожали, что не дай Бог мы откажемся от переговоров или не согласимся на те условия, которые будут озвучены — сесть за один стол переговоров. И видите, как Трамп написал, немедленно начать переговоры, немедленно. И он думал, что на второй-третий день уже будет подписано соглашение. А фактически, он дал Путину карт-бланш на боевые действия с открытой датой. Ни один дедлайн не был поставлен. Песков сказал, что никто не определял никаких терминов относительно требований, предъявляемых каждой стороной, относительно следующей встречи. Кто ставил какие-нибудь даты? Никто. Поэтому ждите, когда будем готовы», — говорит Олег Жданов.

Какой будет война в Украине без участия США

Российская армия попытается пойти в наступление, и они к этому готовятся, говорит Олег Жданов. В то же время, по его словам, если Европа преодолеет зависимость от США и страх перед Трампом, то она способна заменить США в поддержке Украины.

«У них достаточно оружия для того, чтобы обеспечить нас техникой, вооружениями и боеприпасами. Здесь большой проблемы нет. Единственная политическая проблема, а технической нет», — уверяет эксперт.

В то же время, Дональд Трамп не собирается ничего поставлять Украине. Летом 2025 года заканчивается пакет военной помощи Джо Байдена, и в настоящее время в американском бюджете не предусмотрены новые поставки оружия.

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«Если вы откроете сайт Министерства финансов Соединенных Штатов, там опубликован бюджет и вы там не найдете ни одного центра на военно-техническую помощь Украине. Трамп, как и обещал, что я не дам ни одного патрона, так он и выполнил свое обещание. Так что пока Трамп находится в Белом доме, официально от США не получим ни одного патрона. Не говоря уже о пушках и танках», — говорит Олег Жданов.

Единственный возможный источник — это прямые контракты с американскими предприятиями.

«Дело в том, что в США полностью частный военно-промышленный комплекс. И пока Трамп частные контракты не задел. Мы до конца 2027 года будем по некоторым контрактам получать вооружения, которые были подписаны в прошлом году при Байдене. Трамп ни одного контракта не остановил и не разорвал. Так что, возможно, мы можем покупать оружие у предприятий США напрямую или через посредников. А от государства США нет — все закройте и забудьте», — говорит эксперт.

Ранее мы писали о том, что Трамп объяснил, почему Путин не прекратит войну.

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