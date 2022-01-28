Лев держал в страхе целое село на Прикарпатье: хозяин хищника согласился отдать его в приют

Лев держал в страхе целое село на Прикарпатье: хозяин хищника согласился отдать его в приют

Лев жил на территории одного из складов, откуда иногда сбегал и свободно гулял по селу.

Полуторагодовалый лев Рома вот уже несколько месяцев держит в страхе целую деревню на Прикарпатье.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, с владельцем хищника уже пообщалась областная полиция и местная экологическая инспекция и тот согласился добровольно отдать дикое животное в специализированное убежище.

Сейчас экологи вместе с зоозащитниками ищут, куда пристроить льва, чтобы там ему были обеспечены достойные условия.

Хозяин льва из села в Прикарпатье согласился отдать его в специализированное убежище | Новости Украины

О Роме рассказали жители села Старуня. Там хищника до сих пор держали на территории одного из складов. По словам местных, он время от времени оттуда сбегал и гулял по селу. К тому же, и владелец частенько выводил льва в люди на обычном поводке для собак. Мужчина уверял, что животное спокойное. А купил он его якобы, чтобы спасти от гибели. Но разрешения на содержание хищника у мужчины нет.

В прикарпатской деревне житель выгуливает льва без намордника в обычном поводке для собак | Новости Украины

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