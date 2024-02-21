Lexus из автосалона, имение в Хорватии и миллионы "под матрасом": как происходило стремительное обогащение судьи Кагановской-Росик

Судья-миллионер едва ли не рекордсменка по количеству заявлений на нее относительно нарушений регламентов, норм, правил и судейской этики.

Большая квартира в элитном ЖК Парк-холл "Горький" в центре Киева, премиальный новый Lexus из автосалона, имение на побережье Средиземного моря в Хорватии и миллионы гривен "под матрасом". Так богатеет в Украине, которая воюет, не какой-то мега-успешный бизнесмен, а простая судья Апелляционного суда Киева Татьяна Кагановская, больше известная в СМИ и своим "клиентам" как Татьяна Росик – это ее предыдущая фамилия.

Открытие реестра деклараций и изменения – безусловно к лучшему – в финансовой жизни судьи дают повод познакомиться с Кагановской-Росик поближе, следовательно, – проверка от проекта расследований Хапуга.UA.

Чем известна Кагановская-Росик?

Вершительница судеб, судья-миллионер Кагановская, она же Росик, в скандалы попадает не впервые.

Кагановская работает судьей уже более 20 лет и является едва ли не рекордсменкой по количеству заявлений на нее о нарушениях регламентов, норм, правил и судейской этики. Фигурантка многих громких скандалов, Росик, оказывается, еще и занимает почетное место в базе "Миротворец", который исследует признаки преступлений против национальной безопасности Украины, мира и международного права.

"Другого способа и иным образом мы не могли решить этот вопрос, понимаете это?" – так она оправдывалась в 2017 году за то, что отпустила бывшего бойца "Беркута" Виталия Гончаренко, обвиняемого в более чем 30 покушениях на убийство во время разгона участников Революции Достоинства.

Судьи, которые отпустили экс-"беркутовца", прокомментировали свое решение

В 2017 году Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры направил заявление в Высший совет правосудия относительно четырех судей, среди которых была и Кагановская. Она попала в этот список именно из-за увольнения экс-беркутовцев.

"Это касалось именно, по нашему мнению, нарушений закона, которые допускали эти судьи при рассмотрении ходатайств в ходе досудебного расследования, то есть именно как следственные судьи по избранию мер, предоставлению разрешений на проведение выемок или обысков и так далее", – говорит экс-прокурор Сергей Горбатюк.

Несмотря на то, что это было почти семь лет назад, бывший прокурор до сих пор прекрасно помнит это резонансное дело.

"Судьи апелляционного суда, это я помню, это было принятие ими решения об изменении меры пресечения трем беркутовцам из харьковского "Беркута", которые обвинялись в причастности к убийствам 18 февраля, когда было шествие в Верховную Раду на Грушевского, на Крепостном переулке, и этим лицам инкриминировалось совершение трех убийств и 30 покушений на убийство", – вспоминает Горбатюк.

Тогда судьи приняли решение вообще оставить без меры пресечения беркутовцев – их фактически выпустили на свободу.

"Потом эти трое беркутовцев сбежали и уже с территории Российской Федерации записали видео, которое позже получило распространение, о том, что они выполняли конституционную обязанность. Честные, добрые, а их здесь власть преследует", — отметил экс-прокурор.

И все, что смогла сказать судья – тогда еще Росик – это то, что она сожалеет. А, и главное – она ни при чем, таков закон.

"Конечно, жаль (что так произошло – ред.), но от меня ничего не зависело, потому что есть уголовно-процессуальный закон и там полностью законное определение", – сказала тогда судья.

Но, правда ли судья сожалеет о бегстве беркутовцев? Или она солгала? Второму варианту мы не удивимся, ведь говорить неправду и даже не краснеть ей не привыкать – доказываем это.

Это видео первичной квалификационной оценки судей в 2016 году. Тогда Кагановская-Росик одной из первых его прошла, хотя по результатам тестов и нуждалась в повышении квалификации. Также она оправдывалась относительно жалоб на нее, которых, оказывается, на рассмотрении спецкомиссии уже тогда было два десятка.

Судья оправдывалась, что иногда нужно было принять решение еще на вчера-позавчера, поэтому она якобы не успевала вовремя ознакомиться с делом.

Виновата подруга?

А вот в отношении одного из неправомерных решений Кагановская-Росик просто перекладывает ответственность на подругу.

"У нас коллегия судей состоит из очень уважаемых судей, одна из моих, как это правильно сказать, подруг, ну, в данном случае это неправильное слово, человек, который меня многому научил в этом суде, он очень много лет работает судьей, в частности судьей Апелляционного суда города Киева, у нее очень большой опыт, и она очень часто учит и помогает в некоторых вопросах…", – говорила тогда скандальная судья.

Далее судья Росик быстренько рассказывает о двух своих стареньких иномарках, участке на четыре сотки и дачном домике – это было приобретено давно за деньги семьи. Объяснение комиссию тогда устроили…

Стремительное обогащение

А потом судья Кагановская-Росик, как оказалось, довольно быстро начала обогащаться.

Татьяна Росик, ныне известная как Кагановская / Фото: ТСН.ua

В 2016-м и 2018-м годах – плюс два земельных участка на Азовском море, расположенные на живописной Арабатской косе в селе Стрелковое – один участок на тысячу, другой на 2,5 тысячи квадратов.

Также на косе в 2018-м приобрела земельный участок мать госпожи Кагановский-Росик и еще один – в следующем году, рядом в селе Счастливцево.

Кстати, в отношении участка матери судьи в Стрелковом… расследуют уголовное дело! В реестре судебных решений можно найти подробности: оказывается, дельцы банально раздерибанили землю детского санатория и распродали — может даже раздали своим, за копейки. Свидетельствует ли семья судьи по этому поводу в рамках уголовного дела – пока неизвестно.

Также в 2019-м году в декларации Кагановский-Росик появляется квартира на почти 130 квадратов – и это та самая "квартира родителей", о которой судья почему-то нервно рассказывала на квалификационном оценивании.

"Мамой моей приобретены две квартиры в 2012-2013 году. Один объект является новостройкой в городе Киеве. Я дала объяснение и документы на эти квартиры… во-первых, в новостройке право собственности на нее не зарегистрировано, застройщик не выдал документы, что подтверждают право собственности", – оправдывалась тогда судья.

На самом деле, квартира к тому времени уже несколько месяцев как была официально оформлена на ее мать – об этом свидетельствует выписка из реестра.

Квартира, конечно, недешевая – сейчас стоит больше 10 миллионов гривен! Расположена в престижном доме в центре столицы – ЖК Парк-холл "Горький". А живет здесь в "квартире матери" – как вы уже сами догадались – сама судья Кагановская: "на основании устной договоренности с близким лицом".

Но это еще не все. В 2020-м у нее появляется новенький Lexus RX 300 за полтора миллиона! Плюс на банковском счету 130 тысяч грн, а наличными – 70 тысяч долларов.

В следующем году прибавляется еще почти 50 тысяч долларов, всего уже 118 тысяч.

И в 22-м году полномасштабного вторжения – еще плюс 32 тысячи, всего 150 тысяч долларов!

И еще – чуть не забыли – дом в Хорватии, куда судья вывезла двух сыновей!

Откуда на это все деньги, судья Кагановская отвечать отказалась.

Рука руку моет…

В Апелляционном суде Киева было много скандалов, в том числе с участием судьи Кагановской. Впрочем, из них из всех, пожалуй, самый позорный – случай ее коллеги – судьи Игоря Петрика. Которого поймали с 5 тысячами долларов в специальном кармане в его мантии.

Сам Петрик во время суда менял свои показания. Сначала эти деньги были ему одолжены. А позже он рассказывал, что это его средства, которые принес из дома.

В Апелляционном суде Петрик добился немало – например, Кагановская-Росик отменила арест трех участков и дома, принадлежащих его семье.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Как работает схема взяток в судах: сколько "стоит" решить дело и через кого их заносят

Кстати, многочисленные жалобы на судью Татьяну Кагановскую-Росик во время других судебных дел оставили без фактического рассмотрения.

Это уже похоже на ручной суд, где судьи, как марионетки, подвешенные на ниточках, выполняют все, что прикажут им кукловоды.

Но так не будет всегда! Независимые суды являются одним из условий выживания государства. Реформы судебной системы требуют не только международные партнеры страны, но главное – украинский народ. Который не будет долго терпеть хапуг – ни в судах, ни, тем более, еще выше – во власти…

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Элитная квартира, новый Лексус, дом в Хорватии и земля на Азовском море – безбедная жизнь судьи

Напомним, 30 ноября 2023 стало известно, что работники НАБУ и САП разоблачили на получении взяток четырех судей Киевского апелляционного суда. Судьи разделили между собой 35 тысяч долларов неправомерной выгоды.

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