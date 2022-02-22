"Лез под футболку и целовал": ученица львовского лицея обвинила учителя физкультуры в домагательстве

"Лез под футболку и целовал": ученица львовского лицея обвинила учителя физкультуры в домагательстве

Пока идет досудебное расследование, учитель продолжает работать с детьми.

На днях ученица львовского лицея обвинила учителя физкультуры в домагательстве. И пока девушка готовится давать показания в так называемой зеленой комнате в полиции и проходит реабилитацию с психотерапевтом, ведь от нее отвернулись одноклассники, учитель физкультуры продолжает работать в школе.

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О подробностях дела говорится в сюжете выпуска "Сниданок с 1+1".

Мама 10 классницы Елена Крамаренко рассказала, что без боязни отпустила 15-летнюю дочь в путешествие с классом и учителем в Карпаты. По словам женщины, на вокзале учитель заверил ее, что все хорошо, поэтому поводов для волнения нет.

Но уже вечером, по словам матери ученицы, дочь позвонила ей в слезах и рассказала, что учитель пьян и начал приставать к ней.

"Он держал ее за руки, говорил, что давай забудем – ничего не было. Он ссорился", – уверяет женщина.

Якобы сразу после заселения в отель ученики и учитель начали распивать спиртные напитки. Пила и сама девушка, но ей стало плохо.

"Они выпили, пил и учитель и дети все тоже, она пила слабоалкогольный напиток", — уверяет мать школьницы.

Девушка же говорит, что пошла в свой номер, а молодой учитель решил воспользоваться ее беспомощным состоянием – лез под футболку и целовал.

Недетская экскурсия: ученица львовского лицея обвинила учителя физкультуры в домогательстве

"Она потом позвонила по телефону на "Горячую линии жертв насилия", они сказали, что не оставляй это так, что это ненормально, что взрослый человек к тебе лезет – надо вызвать полицию", — рассказывает мама девушки.

Женщина немедленно выехала машиной из Львова в Славское. Тем временем школьница вызвала полицию.

"Он вел себя агрессивно на тот момент. Когда я приехала, я видела его состояние: сначала он закрылся в комнате, никого не подпускал к себе", — утверждает женщина.

Сам учитель комментировать ситуацию отказался: "Спасибо за внимание, но комментариев больше никаких не даю".

А в школе заявили, что об экскурсии не знали.

"Это была частная поездка, дети организовали ее и пригласили учителя вместе с ними", – говорят в учебном заведении.

Пока же ведется досудебное расследование, учитель продолжает работать с детьми.

"У меня нет оснований для отстранения его от работы, вступает в действие такой термин, как презумпция невиновности и Николай Владимирович работает, выполняет свои обязанности", — говорит руководство учебного заведения.

Юрист Роман Бондаренко уверяет, что администрация школы должна провести внутреннее расследование: "Выговор или увольнение — это компетенция директора школы. И если с результатами внутренней проверки будет установлено, что учитель совершил аморальный проступок — директор его вправе уволить или вынести выговор".

По закону уже сейчас следователь, занимающийся досудебным расследованием, должен обратиться в суд с ходатайством об отстранении учителя от должности.

"И дальше уже директор выносит приказ, что для исполнение определения суда отстранить на определенный период этого учителя от должности. Трудовой договор с ним не расторгается, но он не исполняет должностные обязанности и не получает заработную плату на период отстранения", — говорит юрист.

Сейчас проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. В полиции открыли уголовное производство за развращение несовершеннолетних. Учителю может грозить ограничение свободы сроком до 5 лет или даже лишение свободы на тот же срок.

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