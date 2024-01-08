Лежал на морозе с пробитой головой: воина ВСУ под Бахмутом спас его командир – невероятная история

Почти год назад в тяжелом бою у Бахмута боец Дмитрий Жуков получил сложное ранение в голову, и хотя его командир, которого он видел только в балаклаве, уже имел приказ отступить, не сделал этого. А требовал эвакуации и добился своего, чем спас бойцу жизни.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

Сержант 210-го батальона ВСУ Дмитрий Поляк приехал встретиться с побратимом, которого он спас минувшей зимой.

Дмитрий Жуков после тяжелой травмы головы он лишился языка и подвижности правой части тела. Так что снова учится говорить, поднимать руку и ходить.

Дмитрий Жуков после тяжелого ранения

Жена Лариса от мужа не отходит ни на миг, всячески поддерживает. И собственно, это ее идея приезда командира мужа.

Еще недавно Лариса Жукова и ее муж даже не знали своего спасителя в лицо. Изменил все эфир ТСН, где Дмитрий Поляк, он же "Грек", с побратимом рассказали, что собирают на эвакуационный дрон. Без которого спасти с поля боя бойца очень сложно, или невозможно. В качестве примера вспомнили несколько историй, одна из которых о Дмитрии Жукове.

Дмитрий Поляк

Все то время "Грек" работал в балаклаве. Поэтому почти год Дмитрий Жуков даже не знал своего спасителя в лицо. Тот эфир увидела жена раненого бойца, и показала мужу, но о его приезде не говорила.

Оба воинов во время встречи были озадачены. Дмитрий Поляк все же находит в себе силы - улыбается и поддерживает собрата. Но тогда, когда были под Бахмутом, было не до смеха. Снайперская пуля залетела Дмитрию под шлем, разбила череп и задела мозг. Нести или тащить раненого не удавалось из-за обстрелов, и нехватки материалов для носилок. Поэтому "Грек" приказал другим 18 бойцам эвакуироваться, а сам вместе с двумя бойцами еще 4 часа требовал по рации помощи, для спасения раненого.

Дмитрий Жуков

"Наш командир связался с другими подразделениями и дал гарантию, что за Дмитрием приедет техника, когда потемнеет", — говорит "Грек".

С пробитой головой на морозе Дмитрий Жуков пролежал еще 6 часов. Вывезли. А дальше их пути быстро разошлись. "Грек" продолжил воевать, а для Жукова началась длительная и сложная работа по восстановлению.

В то, что он будет ходить, мало кто верил, а уже возвращают подвижность правой руки. С языком сложнее, но жена Людмила уверена – у них все получится.

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Напомним, в ВСУ рассказали об уникальной САУ, наличие которой было тайной.

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