"Лежали в полубессознательном состоянии": сестра военного рассказала об истощении бойцов 121-й бригады

ВСУ / © СБУ

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Военные 121-й отдельной бригады записали видеообращение, в котором заявили о критической ситуации с поставками и бесчеловечных условиях на позициях. По словам защитников, они долгое время находились без базового обеспечения, воды и пищи, из-за чего испытали сильное истощение.

Редакция ТСН.ua решила узнать все детали этого инцидента и эксклюзивно пообщалась с сестрой командира группы Анатолия Татьяной Сащук.

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Какова была ситуация с обеспечением к огласке?

Как рассказала женщина, о проблемах брата семья знала задолго до его публичного обращения. По ее словам, Анатолий зашел на позицию еще 26 апреля 2026 года. Впрочем, военным говорили, что заходят они всего на месяц.

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Уже в мае, утверждает Татьяна, он впервые позвонил по телефону ей и рассказал, что бойцам нечего есть.

Еще в мае месяце он мне звонит и говорит, Таня, что мне делать, что мне говорить ребятам, что у нас нет, что есть. Я говорю, что вы ели в последний раз. Он говорит, что сухой рис залит дождевой холодной водой», — рассказала Татьяна Сащук.

После этого разговора, рассказывает Татьяна, родственники военных обратились в Министерство обороны Украины. По ее словам, после первого обращения ситуация ненадолго улучшилась. Но потом проблемы повторились.

«2 июля мы обратились во второй раз в Министерство, потому что снова такая же ситуация: нет ни есть, ни пить», — заверила Татьяна Сащук.

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Проблема со связью и история со «Старлинком»

Отдельной проблемой, по словам сестры военного, была связь. Она утверждает, что бойцы долгое время оставались без «Старлинки».

«Это вторично, что у него не было связи. В первый раз у него не было связи две недели. Крайний раз с 17 июля с ним не было связи», — сказала сестра.

Семья в конце концов самостоятельно приобрела для бойцов «Старлинк».

«В конце концов, мы решили закупить собственный „Старлинк“, чтобы им забросить. Мы этот вопрос подняли в бригаде, можем ли мы это сделать, нам сказали, можно», — добавила она.

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По словам Татьяны, терминал был передан бригаде в конце июля. Однако на позицию он, как она утверждает, попал только спустя более недели.

«30-31 июля „Старлинк“ уже был в бригаде. Я заказала его получили. Мне подтвердили, что он получен. Сказали, что поставят его на белый список — я сильно не вникаю, потому что бригада ставит. И вот 30-31 июля „Старлинк“ еще не был заброшен. Его забросили в воскресенье, 9 августа. Или 7-8, потому что 9 они вышли на связь. То есть с 30-31-го, считайте 10 дней тот „Старлинк“ где-то летал», — рассказала Татьяна.

Ужасные условия на позициях и истощении бойцов

По словам Татьяны, когда связь появилась, брат рассказал ей о состоянии военных.

«Я своего брата в таком состоянии и ребят не видела. Он мне говорит, что ни есть, ни пить. Есть не было от трех до семи дней. Ибо они не все вместе были на позиции. Потом же, когда они зашли в другую, вот этой половины своей группы, ребята лежали до трех дней в полубессознательном состоянии. До 12 дней они находились без воды и еды», — рассказала сестра воина.

Татьяна утверждает, однажды военные получили сверток, в котором было всего около 600 граммов воды. По словам женщины, изменилось не только поведение брата, но заметно изменилось и его физическое состояние. Она уверяет, что из-за проблем с питанием Анатолий потерял около 30 килограммов веса.

«Они очень похудели. Вот мой брат зашел туда где-то килограмм 100. Если у него сейчас килограмм 70, то это будет очень хорошо. Это не кратковременно — это продолжалось с самого начала. Только тогда было немного лучше, потому что была связь. А потом, как связи не было, им было не выгодно, что они требовали связи, что они не могут донести. Они вообще случайно услышали, что у них есть собственный „Старлинк“, потому что смысл кто-то передал, что у ребят есть „Старлинк“, но его не забросили еще», — заявила сестра.

Объяснение командования — что ответили?

В 121-й бригаде 10 августа заявили: продовольствие, медикаменты и другие необходимые вещи на труднодоступные позиции доставляют дронами по определенному графику. По данным бригады, за месяц подразделения передали 27 свертков, каждый весом около 9 килограммов.

В командовании объясняют, что ситуация на направлении крайне сложна, доставке грузов иногда мешают погодные условия, российские обстрелы и работа РЭБ. Также в бригаде подчеркнули, что информация с видеообращением «не отражает всех обстоятельств», и заявили о работе над ротацией.

Впрочем, Татьяна говорит, что она не раз пыталась достучаться до командования и Министерства обороны Украины.

«Потом я написала командиру бригады Алексею Волкову. Поскольку электронной почты я не нашла, я написала в Facebook на их странице. „Ждите ответ“. И ответ я получила вместе с ответом Министерства обороны, куда я написала 2 июля. ТСН], что все выполняется, что они обеспечиваются по мере возможности и используют НРК, и ФПВ-дроны, и все остальное. Но на самом деле, как говорят, бумага выдержит все», — рассказала Татьяна.

Что требуют бойцы и какие дальнейшие шаги

По ее словам, брат Анатолий пошел в армию добровольцем еще в начале полномасштабного вторжения России, оставив учебу. Ему тогда был всего 21 год. Все эти годы он продолжал служить в своей бригаде.

Пока Анатолий просит обеспечить безопасный выход из позиции для своего подразделения.

«Он сказал, пусть меня лучше выведут в наручниках двое, чем четверо [вынесут — ред. ТСН] с поля боя. Если он что-то сделал неправильно, не по закону, говорит, я готов понести ответственность, но я хочу, чтобы мой личный состав остался жив. Потому что он отвечает как лейтенант, как командир группы, он отвечает за ее жизнь и здоровье», — подчеркнула она.

В бригаде говорят, ротацию проведут, как только это станет безопасно для военных. По словам Татьяны, после публичной огласки 11 августа военные все же получили очередной груз.

Редакция ТСН.ua также обратилась в командование 121-й отдельной бригады с подробным информационным запросом по обеспечению военных доставкой воды и продовольствия, медикаментов, связи и ситуации с ротацией. Ответа от бригады ожидаем.

Ранее мы писали, что командир взвода огневой поддержки 121-й бригады ТРО Анатолий Сащук обратился к главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому из-за проблем с обеспечением на Запорожском направлении. По его словам, бойцы долго находятся на позициях без нормального количества воды, еды и лекарства.

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