ЛГБТ-военный высказался о мужчинах, уклоняющихся от армии

Военный рассказал, что он не выбирал профессию и даже не проходил обучение, потому что не было времени, "когда началась война".

ЛГБТ-военный, стрелок-зенитчик Павел Легойда "Кроткий" с одной стороны поддерживает тех мужчин, которые боятся идти на войны, с другой — нет.

Об этом украинский военный сказал во время интервью ведущей ТСН Натальи Островской.

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"Я служу в артиллерии. На каких направлениях сейчас задачу прохожу – не скажу, потому что там наши пацаны. Это горячее направление", – рассказал он.

Военный добавил, что он не выбирал профессию и даже не проходил обучение, потому что тогда не было времени.

"Поэтому я всегда говорю — люди, которые говорят "я никогда не держал автомат в руках, я боюсь идти на войну..." Я с одной стороны это поддерживаю, с другой — нет, потому что я тоже не учился. Началась война, дали автомат — пошел", — вспомнил Павел.

Напомним, Павел Легойда рассказал о случае буллинга в армии из-за того, что он – ЛГБТ-военный.