Льготное растаможивание "евроблях" завершается: что ждет тех, кто не успеет до 11 ноября

Льготное растаможивание "евроблях" завершается: что ждет тех, кто не успеет до 11 ноября

По прогнозам юриста, более полумиллиона таких автомобилей послезавтра останутся нерастаможенными.

Уже 10 ноября истекает срок, когда автомобили на иностранной регистрации можно растаможить по льготным условиям. До этого власти несколько раз продлевали сроки, когда это можно было сделать дешевле. Но на этот раз уверены — поблажек больше не будет, а тех, кто до сих пор не успел, ждут огромные штрафы.

Как на это реагируют сами водители авто на "евробляхах" и были ли сегодня очереди на растаможку — 9 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, на таможенном терминале Киевской области с утра можно было увидеть вереницу легковых автомобилей на так называемых "евробляхах".

"Последние дни количество транспортных средств, которые оформляются в зоне деятельности киевской таможни – 500 единиц", – отмечает руководитель таможенного поста "Южный" киевской таможни Глеб Кобельков.

В свою очередь юрист организации, которая в последние годы занималась "евробляхами", говорит: более полумиллиона таких автомобилей послезавтра останутся нерастаможенными.

"На таможенной территории находилось 750 тысяч автомобилей. 60 тысяч растаможилось. 690 тысяч не растаможилось ", — говорит адвокат "Авто Евро Силы" Иван Казарчук.

Для тех, кто не успеет за следующие сутки либо растаможить авто, либо вернуть его в Европу — уже послезавтра и растаможка, и вывоз авто за границу будут сопровождаться немалым штрафом — 170 тысяч гривен, говорят на таможне.

Предупреждение для "евроблехеров": завтра истекает срок растаможки иностранных авто по льготным условиям

После уплаты этого штрафа у гражданина есть право вывезти транспорт за пределы таможенной территории Украины.

В общественной организации говорят — растаможить авто без штрафа еще смогут до февраля военнослужащие, с мая находившиеся на фронте более трех месяцев.

Между тем, в парламенте говорят — на возможные митинги так называемых "евробляхеров", которые неоднократно создавали неудобства в центре столицы, уже не будут реагировать.

"Митингующие могут выходить на улицу, могут не выходить, но если мы — власть, а мы с вами — власть в демократическом государстве, то мы должны принимать решения в пользу большинства, а не в пользу уличной акции", — подчеркнул глава комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Но и сами участники движения заявляют – больше протестовать не собираются.

Напомним:

С 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

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