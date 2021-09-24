Льготный период: почему закон об олигархах введут в действие только через полгода

Олигархи имеют шанс за это время стать простыми бизнесменами и тогда к ним не будет никаких претензий.

Поможет ли специальный закон уменьшить влияние олигархов на политическую жизнь страны, и почему документ вводится в действие через 6 месяцев со дня вступления в силу, рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Об этом он сообщил 23 сентября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на "1+1".

"По сути, это является антимонопольным законом. Потому что он констатирует, что у нас в стране есть люди, которые символизируют слияние трех направлений: медиа, крупного бизнеса и власти. И распределение этих ветвей, создание стимулов для того, чтобы это распределение состоялся, — это и есть этот закон. Он предоставляет льготный период — 6 месяцев", — отметил глава Минюста.

За это время олигархи могут добровольно избавиться критериев этого статуса, которые предусмотрены законом.

"Если они станут простым бизнесом в течение этих 6 месяцев, к ним не будет никаких претензий. Они не будут в реестре, на них не будут распространяться ограничения, предусмотренные законом. Они будут как классические крупные бизнесмены. Как это случилось в Штатах, где имена олигархов начале ХХ века вспоминают с уважением — они вписались в память как меценаты. У украинских олигархов есть шанс сделать так же в течение шести месяцев", — подытожил Малюська.

Министр юстиции объяснил, в чем суть закона о деолигархизации

Напомним, что депутаты приняли закон президента Зеленского о деолигархизации. Он устанавливает критерии, кого считать олигархом и направлен на ограничение их влияния на политику. Перечень олигархов должен составить Совет нацбезопасности и обороны, возглавляем президентом Украины.

Не поддержали так называемый закон об олигархах нардепы от "ОПЗЖ", "ЕС" и "Батькивщины".

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку