Либерал, еврооптимист и друг Украины: что известно о новом премьере Польши Дональде Туске

11 декабря Сейм избрал Дональда Туска премьер-министром Польши. Он уже не первый год является важным игроком на политической арене соседнего государства.

На должность премьер-министра Польши возвращается Дональд Туск — самый успешный польский политик последних десятилетий, сделавший блестящую карьеру в Евросоюзе, однако вернувшийся на родину, чтобы положить конец ультраконсервативному курсу правящей партии "Право и справедливость".

ТСН.ua собрал все, что известно о Дональде Туске, его политической карьере и поддержке Украины.

"Кашуб, поляк и европеец одновременно"

Дональд Туск родился в 1957 году в Гданьске — крупном портовом городе, где в 1970-х годах дал первые ростки, а в начале 1980-х взорвался вовсю антикоммунистическое профсоюзное движение «Солидарность», в конце концов изменившее историю Польши.

В многочисленных интервью Туск неоднократно подчеркивал, какое влияние на него оказал опыт его города и его семьи — политик всегда напоминает, что является выходцем из семьи кашубов. Это западнославянское этническое меньшинство, представители которого живут в основном на северо-западе Польши, имеет собственный язык и более тысячелетней истории. Поэтому Туск предпочитает называть себя поляком, кашубом и европейцем одновременно.

“Гданьск был типичным городом-фронтиром. Здесь можно видеть немало границ между этносами. В детстве вокруг моего дома было так много кладбищ: мусульмане, иудеи, немцы, поляки, православные», — вспоминал он в интервью Financial Times.

В семье Туск слышал истории о том, как обоих его дедов отправили в трудовые лагеря после нацистского вторжения в Польшу в 1939 году, а также о родственниках, погибших на кораблях с беженцами, утопленными подлодками.

«Помню, даже в 12-летнем возрасте я чувствовал, что ни в жизни, ни в истории нет ничего простого. Даже в детстве у меня был «иммунитет» к любым упрощениям. А уже взрослым, как политик, я осознал, что лучше иметь иммунитет к любой ортодоксальности, идеологии и, что самое важное, национализму», — подчеркивал Туск.

Юность, антикоммунистические движения и арест

Когда в 1970 году в Гданьске вспыхнули первые массовые протесты после резкого повышения цен на продукты – недовольство, которое впоследствии перерастет в политическое движение – Туску было 13 лет. Он вспоминает, какое впечатление на него произвело жесткое подавление протестов "буквально под окном нашего дома".

«Я все видел […] Я помню каждый час, – вспоминал Туск в интервью с FT в 2014 году. — Я видел, как полицейские стреляли в людей, как солдаты стреляли в людей. Я очень хорошо помню это чувство: не было никаких сомнений, кто был на стороне правды, а кто был плохой стороной. С этого момента я знал, что почти всегда бьющие люди правы. А бьющие люди неправы. В тот момент это было очевидно”.

Он также признавал, что самыми плохими в его подростковые времена в коммунистической Польше были даже не террор и бедность, а однообразие и отсутствие каких-либо надежд на перемены. "Нарушить это единообразие было соблазном", — рассказывал Туск об одной из своих мотиваций в дальнейшем выбрать политическую деятельность в эпоху, когда Польша пыталась уволиться из советских сетей.

Первые шаги на этом пути будущие премьер предпринял еще во время учебы в Гданьском университете, где изучал историю. Он создал студенческий комитет в поддержку антикоммунистического профсоюзного движения, сплотившегося вокруг Солидарности.

Туск активно поддержал знаменитую забастовку гданьских кораблей в 1980-м году, и в этот же бурный для Польши период 80-х годов получил опыт прямого столкновения с коммунистическим режимом. Вскоре после того, как Туск стал соучредителем подпольного журнала "Политическое обозрение", в котором настаивал на преимуществах рыночной экономики и экономического либерализма, его арестовали. Правда, будущему политику повезло: через три дня после его ареста была объявлена амнистия для политзаключенных, и он вышел на свободу.

Начало и становление политической карьеры

Свою политическую деятельность Туск начал в 80-х годах из родного Гданьска. Здесь он возглавлял небольшую оппозиционную ячейку, которая от широкого подпольного движения "Солидарность" отличала интерес к экономическому либерализму.

В конце 1980-х годов этот центр сформировал «Либерально-демократический конгресс» — польскую правоцентристскую политическую партию либерального характера. Дональд Туск был важным человеком в этой партии, а уже в 1991 году возглавил его. В этом году партия вошла в Сейма, а вместе с ней впервые стал депутатом и молодой политик.

В следующих парламентских выборах партия Туска проиграла, но Дональд и первый демократический премьер Польши Тадеуш Мазовецкий объединили свои силы, создав другую партию — "Унию Свободы". Тогда же Туск занял должность вицемаршала Сената. А уже в 2001 году вместе с единомышленниками основал "Гражданскую платформу", которую возглавил два года спустя.

Переломным в политической работе Дональда Туска стал 2005 год, когда он участвовал сразу в двух выборах в Польше: парламентских и президентских. На парламентских "Гражданская платформа" заняла второе место и пошла в оппозицию к "ПиС" ("Право и Справедливость"). А в первом туре президентских выборов Туск занял первое место с 38% голосов, тогда как во втором туре уступил количество голосов Леху Качинскому.

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Туск против Качиньского

Противостояние между Туском и Качинским — явление совершенно уникальное в европейском, а может, и в мировом масштабе. Идеологические линии продолжающегося почти двадцать лет конфликта причудливо переплетаются в нем с личными.

Туск познакомился с братьями Качиньскими еще в 1980-е, во времена антикоммунистической оппозиции. Отношения между ними складывались неровно. Дональд Туск рассказывал, что однажды в 90-х Ярослав Качиньский в лифте польского Сейма достал из кармана пистолет, продемонстрировал ему и сказал: "Для меня убить человека — как раз плюнуть" (Качинский заявлял, что такого не помнит).

С другой стороны, перед парламентскими выборами 2005 года "Платформа" Туска и "ПиС" братьев Качиньских открыто вели коалиционные переговоры и обсуждали, как именно они будут совместно реформировать Польшу.

Поворотным пунктом в их отношениях стала смоленская катастрофа, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский. Его брат Ярослав неоднократно обвинял — без фактических оснований — тогдашнего премьера Дональда Туска в том, что именно его действия привели к катастрофе.

Смоленская катастрофа/X (Twitter)

Чувство политического соперничества со стороны Качиньского тогда превратилось в личную ненависть, и эта эмоция в значительной степени перенеслась на отношения между представителями их политических лагерей.

Даже после того, как Туск уехал из Польши в Брюссель, и к власти в стране пришел политический лагерь Качиньского, любые свои трудности и ошибки "ПиС" объяснял проделками Туска, вошедшего в антипольский сговор то ли с Германией, то ли с Россией, то ли с ними обоими. В 2019 году Польша была единственной страной ЕС, которая не поддержала переизбрание Туска в должности председателя Европейского совета.

До последнего времени Туск являлся главным антигероем новостей на государственном телевидении. Фраза Туск виноват уже много лет назад стала в Польше мемом: ей даже посвящено стихотворение сатирика Войцеха Млинарского, в котором Туску приписывается вина за опоздание поездов или плохую погоду. С другой стороны, постоянная критика в государственных СМИ привела к тому, что у Туска сейчас огромный антирейтинг: даже сегодня лишь около 30% поляков считают, что он будет хорошим премьером.

Главные действующие лица польской политики до сих пор не жалеют острых слов друг друга.

"Не забывайте об этом рыжем, потому что он сейчас — самая большая угроза для Польши", — обратился на одном из предвыборных митингов к своим сторонникам Ярослав Качиньский. "Туск — это чистое зло", — заявил он на другой встрече с избирателями.

"Аморальный циник", — высказался о Качинском Дональде Туске в одной из своих книг. "Качиньский взял нас всех в заложники своих навязчивых идей", — сказал Туск о нем во время одной из встреч с избирателями.

"ПиС" пыталась заклеймить Туска как "агента Германии"

Годы европейской карьеры Туска дали повод его польским оппонентам обвинить бывшего премьера в том, что он предал интересы Варшавы. В частности, представители "ПиС" и правительства Польши неоднократно обвиняли Туска в том, что он поддержал решение Брюсселя заблокировать средства для Польши из фондов ЕС из-за проблем с верховенством права в стране. Польские власти также выступали против повторного переизбрания Туска главой Евросовета.

В конце концов, это не помешало Туску в 2021 году вернуться в Варшаву и возобновить активную роль в польской политике в качестве лидера Гражданской платформы. На выборах 2023 года правящая партия "ПиС" построила свою кампанию на критике Туска.

Однопартийцы Качиньского пытались представить его иностранной марионеткой, заявляя, что его партия якобы действует в интересах Германии и Брюсселя, а не Польши, а сам Туск является соучастником попыток ЕС якобы посягнуть на суверенитет Польши.

Ярослав Качиньский / Фото: Associated Press

Когда же 11 декабря 2023 года Туск снова был назначен премьер-министром Польши, лидер "ПиС" Ярослав Качинский не удержался от возможности лично выразить ему свою неприязнь. Неожиданно для всех он поднялся на трибуну Сейма, чтобы заявить в микрофон Дональду Туску: "Вы являетесь немецким агентом!".

"Президент Европы"

Как повлияла на Туска его брюссельская командировка? С одной стороны, благодаря ему Туск стал политиком поистине планетарного масштаба. Туск очень повзрослел в политическом смысле за семь лет, проведенных в Брюсселе. Как глава Европейского совета он вел переговоры с главными мировыми лидерами, участвовал в решении многих кризисов… Благодаря этому он стал политическим супертяжеловесом, ориентирующимся в важнейших вызовах современного мира», — пишет польский Newsweek.

"Туск выше всей польской политической сцены на голову", — вторит такой оценке еженедельник Polityka.

С другой стороны, в своей недавно изданной книге "Искренне" — дневниках, которые он вел в должности председателя Европейского совета — Дональд Туск несколько раз вспоминает, что неоднократно возвращался к мысли о том, правильно ли он поступил, уехав из Польши. Может, если бы он остался, то Платформа не проиграла бы президентские и парламентские выборы 2015 года, и эпохи ПиС в Польше не было бы.

Так или иначе, первые переговоры о назначении Туска на должность "президента Европы" — говорят, его главной лоббисткой была Ангела Меркель, не против поляка на этом посту были и США — начались еще в 2012 году. В конце концов Туск, которому вполне могла казаться тесной политическая Варшава, согласился.

В своей книге он описывает знаковый момент: улетая из родного Гданьска в Брюссель, уже навсегда, Туск случайно встречает в аэропорту первого президента свободной Польши Леха Валенсу и выслушивает от него установку: «Вы там считайтесь, потому что я боюсь, что ЕС хочет разделиться, а поляка туда взяли, чтобы было на кого свалить ответственность».

Для Туска — убежденного приверженца единства Европы — эти слова много значили.

И действительно, практически весь срок полномочий Туска ему приходилось иметь дело с кризисами, каждый из которых потенциально угрожал если не развалом Евросоюза, то серьезными испытаниями для его единства. Брекзит, война в Сирии, миграционный кризис, охлаждение в отношениях между Европой и США при президенте Трампе.

“Я понимаю, что моя функция – это непрерывное выстраивание компромиссов. Я предлагаю (Евросоюзу) добрую волю, немного воображения, интересного восточноевропейского опыта и большую веру в то, что Европа имеет смысл», — говорил Туск на первой пресс-конференции после выбора в должность.

Говорил он по-польски, и это немедленно стало объектом критики британской и французской прессы.

Туск в своем стиле шутил: "I will polish my English" (игра слов: "Я отшлифую свой английский"), но, уже вполне серьезно, даже польские журналисты, аккредитованные в Брюсселе, писали, что именно по незнанию языков первые месяцы в должности он вряд ли мог внести себе в актив. Только изучив язык и освоившись в коридорах брюссельской бюрократии, Туск смог продемонстрировать свои таланты коммуникатора.

В своей книге он вспоминает о первом по-настоящему серьезном вызове в должности: греческом кризисе, который вполне мог обернуться "грекзитом".

Дональд Туск / Фото: Associated Press

Чтобы не допустить такого развития событий, Туск применил метод, доказавший свою эффективность при выборах Папы римского: после ночи бесплодных переговоров в четыре утра 12 июля 2015 года он закрылся с Франсуа Олландом, Ангелой Меркель и Алексисом Ципрасом в какой-то комнате и объявил, что не выпустит их без решения. Утром, извещая о достижении компромисса, Туск назвал его agreekment.

Туск и Украина

С самого начала называл войну войной

Польский премьер с начала российского вторжения на востоке Украины в 2014 году назвал его войной. Он призывал Европу понять, что в Украине идет не конфликт, а война.

“Должны громко сказать, что никто не может блокировать наши инициативы, направленные на успешную деятельность НАТО. Сегодня, глядя на трагедию украинцев, глядя на войну – потому что нужно употребить это слово – знаем, сентябрь 1939 года не может повториться”, – говорил тогда Туск.

Он выступал за введение санкций против России, считая их одним из лучших инструментов поддержки Украины.

Относительно военной поддержки

С началом полномасштабной войны Дональд Туск выступает за оказание усиленной военной помощи украинским Вооруженным силам и ее увеличение, ведь победа Украины — в интересах Польши.

“В национальных интересах Польши – победа Украины. Это повлияет и на экономику, и на вопросы с беженцами. Польское государство не должно сдвигаться в этом вопросе, военная поддержка Украины не должна подвергаться сомнению», — подчеркивал политик.

Что касается блокировки границы

После обострения ситуации на украинско-польской границе Туск критиковал бездействие правительства Моравецкого и говорил, что немедленно возьмется за исправление проблемы блокирования грузовых перевозок на границе Польши с Украиной после назначения премьером.

По словам Туска, он будет действовать в интересах польских перевозчиков, но будет добиваться решения вопросов так, чтобы блокада границы была прекращена.

"С Украиной нужно жить в дружбе, поддержке, но при этом не пренебрегать польскими интересами", — заявил он.

Относительно украинского вопроса в ЕС

Лидер "Гражданской платформы" заверил, что будет жестким на саммите ЕС на этой неделе, где будут обсуждаться важные вопросы, связанные с Украиной.

"Я убежден, что с сегодняшнего дня большинство лидеров будут принимать во внимание польское мнение, когда речь идет об украинских вопросах и когда речь идет о Венгрии и Орбане ", — сказал Дональд Туск.

Он заявил также, что будет использовать различные аргументы и методы, чтобы хотя бы устранить негативные последствия отношения Орбана, который против начала переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Однако, по мнению Туска, венгерское правительство полностью перешло на "российские позиции", а отношения Орбана и Путина стали "органическими".

Владимир Зеленский уже поздравил Дональда Туска, заявив, что "будущее Украины и Польши — в единстве, взаимной поддержке и стратегическом партнерстве ради победы над общим врагом".

Многочисленные награды, чувство юмора и 45-летний опыт в браке

В 2010 году Дональд Туск получил в Германии Международную премию имени Карла Великого, являющуюся самой престижной европейской наградой за вклад в объединение Европы. Он посвятил ее жертвам Смоленской авиакатастрофы 2010 года, в которой погибли президент Польши Лех Качиньский и высшее военное руководство страны.

Туск был удостоен высоких политических знаков отличия почти на всех континентах — от Королевского норвежского ордена заслуг и украинского Ордена князя Ярослава Мудрого I степени до японского Ордена восходящего солнца и перуанского Ордена солнца.

Впрочем, Туск известен своим острым чувством юмор и порой иронически высказывается о своих политических достижениях. В одном из интервью он так ответил на вопрос о том, много ли ему пришлось принести в жертву своей карьере, в частности, чтобы впервые стать премьером Польши: «Я не чувствую себя каким-нибудь миссионером. Это просто работа. В последние 30 лет, когда я говорю: "Это тяжело, это так тяжело", — моя жена говорит мне: "То смени работу!". И она, очевидно, права”.

А за считанные дни до того, как в 2016 году американцы избрали Дональда Трампа президентом США, Дональд Туск опубликовал в Твиттере красноречивый саркастический комментарий: "Новый комментарий моей жены: одного Дональда более чем достаточно".

Со своей женой Малгожатой Сохацкой Туск в браке с 1978 года, из студенческих частей. У супругов есть двое детей: сын Михал (1982 г.р.) и дочь Катажина (1987 г.р.).

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