Либо украинский, либо две версии: газеты и журналы должны перейти на государственный язык

По закону, с 16 января вся пресса переходит на государственный язык.

Почти три сотни в Украине: столько газет или журналов еще до Нового года не имели украинской версии. Впрочем, уже завтра, 16 января, они должны либо полностью перейти на украинскую, либо выдавать две версии: украинскую и иноязычную. Но тираж и содержание этих изданий должно быть идентичным.

Детальнее о таком переходе — в сюжете ТСН.19:30 за 15 января.

Пиши, печатай, читай – на украинском. С 16 января вся пресса переходит на государственный язык. Исключение – это издание на крымскотатарском и языках ЕС. Решение о переходе на украинский принято еще в 2019 году: сейчас заканчивается переходный период. Часть изданий уже начала издавать по два тиража.

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В редакции Геннадия Чебанова с переходом вообще не было проблем. Он издает сразу четыре газеты. На украинский начали переходить еще до принятия закона – это позволило получить новых читателей. Но, говорит, не у всех коллег такая целевая аудитория. Поэтому сначала может быть сложно: "Надо будет смотреть реакцию читателей, если они будут покупать газету".

Торговля прессой также регулируется законом. По меньшей мере, половина газетной и журнальной продукции должна быть украиноязычной. Если киоск продает газету на русском, то в ассортименте также должна быть и украинская ее версия. В одном из лотков ТСН рассказали: пока украиноязычные издания покупают не так живо — около 10%.

С 16 января все газеты и журналы должны полностью перейти на украинский язык | Новости Украины

Тем временем в Союзе журналистов Украины – за украинизацию медиа. Но при этом говорят о господдержке. "Или мы дарим людям украинскую газету, или проводится какая-то агитационная кампания – промокампания: "Читай на украинском". В целом государство должно поддерживать украиноязычные СМИ", — подчеркнул глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Особенно, считают в союзе, в поддержке нуждаются местные СМИ, которые выходят малыми тиражами. К примеру, в газете "Вечерний Николаев" рассказывают: два тиража им выдавать дорого. Сейчас часть статей они печатают на украинском, но все же их основная аудитория – это русскоязычные пенсионеры.

"Им уже трудно переучиться. Они такие, какие есть. Если мы пойдем — кто займет место? Они плохо пользуются Интернетом. Дай бог — смотрят телевизор. Если нет — слухи, сплетни — это уже прямая угроза информационной безопасности", — говорит главный редактор газеты "Вечерний Николаев" Станислав Козлов.

Для местных СМИ государство переход на украинский отсрочило на два года, объясняет языковой омбудсмен. За невыполнение новых норм предусмотрен штраф: почти от 7 тыс. грн до 8,5 тыс. грн. Впрочем, сначала, говорит омбудсмен, с изданиями или продавцами будут проводить беседу и просить устранить недостатки. Только если издательства просьбы будут игнорировать, с них будут взиматься штрафы.