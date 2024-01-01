"Личный проект Путина": как Украина будет возвращать Крым и почему РФ больше не властвует в Черном море

Россияне уже не властвуют в Черном море и не могут надежно прикрывать свои базы в Крыму. Украинские политики и чиновники открыто заявляют – начался этап освобождения полуострова. Хотя и признают, отвоевывать Крым все-таки придется.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Загороднего.

Военные операции в Крыму

Один из главных итогов 2023 года – Россия больше не царит в Черном море. Их противовоздушная оборона не может сдержать ракетные удары, наносимые нашими войсками по их базам.

Также Силы обороны вернули под контроль Украины газодобывающие платформы в Черном море, так называемые "вышки Бойко". Там же удалось захватить секретное оборудование видео и радионаблюдения. Эта спецоперация частично ослепила российскую систему противовоздушной обороны и уже 13 сентября новая атака — пылал большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".

Удар по флоту РФ

Россияне не успевают прийти в себя, как воздушные силы Украины нанесли еще один мощный удар — по штабу Черноморского флота России.

Большой десантный корабль "Новочеркасск" лишь дополнил эту компанию уничтоженных российских судов и вот даже союзники признают, что в 2023 году Украина начала возвращать себе и Черное море и сам Крым.

РФ потеряла 20% своих кораблей

"Россияне не заметили, что за последние 4 месяца потеряли 20 процентов своих кораблей. Господство России в Черном море сейчас под угрозой, и новая коалиция морских сил во главе с Великобританией и Норвегией помогает обеспечить победу Украины на море", — говорит министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

"Вышки Бойко"

Лондон заявил о передаче Киеву двух противоминных кораблей класса "Сендаун" из состава британских ВМС - эти суда должны поспособствовать восстановлению морских экспортных маршрутов Украины. А стратегическая цель союзников - повысить безопасность в Черном море.

И еще одно достижение, в 2023 году Украина таки построила собственный флот. Да он небольшой и даже беспилотный, но чрезвычайно эффективный и грозный.

В 2023 году Крым, несмотря на вливание миллиардов рублей, перестал быть курортом и местом отдыха для россиян.

В 2023 году украинским Вооруженным силам удалось развенчать 2 российских мифа - о том, что Крымский мост самый защищенный объект в мире и что сам Крым - это неприступная крепость.

Удар по "Новочеркасску"

Путин не вернет Крым, за него придется воевать

Украинские чиновники говорят, наши союзники уже верят, что Украина может освободить Крым, и это хорошая новость, но есть и безрадостная - Путин будет держаться за Крым до последнего.

"Я не верю в сценарий, что россияне без нашей помощи оставят Крым. Слишком много они инвестировали, влили в Крым. Вы же знаете, что Крым раньше был личным проектом Путина, это витрина его славы, витрина его успеха, витрина его военного, экономического успеха", - говорит заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Легкого пути не будет, убежден и Михаил Подоляк. За Крым придется воевать.

"Путин точно не пойдет на никакие переговоры, Путин живет в войне, ему нравится война и он хочет продолжения войны независимо от того, что происходит на поле боя. Потерял Крым, не потерял, главное убивать людей, - говорит советник главы ОП Михаил Подоляк.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Один из ГЛАВНЫХ успехов года! Как россияне потеряли господство на Черном море?

Напомним, как выглядит штаб Черноморского флота РФ в Крыму через 3 месяца после атаки.

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