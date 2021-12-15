Лицо было синее, а она догоняла и била: на Житомирщине женщина из-за обид своих детей избила школьника

Лицо было синее, а она догоняла и била: на Житомирщине женщина из-за обид своих детей избила школьника

Женщина устроила самосуд над ребенком.

В г. Бердичев Житомирской области женщина жестоко избила малолетнего мальчика, потому что тот обижал ее детей. За это суд наказал ее общественными работами.

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Об этом идет речь в решении Бердичевского горрайонного суда Житомирской области, сообщает ТСН.ua.

Женщина приказала привести школьника и избила его

По данным суда, женщина приказала старшему парню после школы привести к ней ученика начальных классов. После этого она кулаками избила ребенка.

"Подозреваемая нанесла малолетнему телесные повреждения в виде кровоизлияний на верхнем веке левого глаза и на левом крыле носа, которые являются легкими телесными повреждениями", — говорится в приговоре суда.

Устроила самосуд, потому что соцслужбы не реагировали

Подозреваемая в суде свою вину признала и рассказала суду, что ее 6-летняя дочь была в 2019 году на ставе вместе с потерпевшим. Там он избил девочку, а когда та рассказала о надругательстве своему старшему брату, то потерпевший избил и его. Также потерпевший якобы бросал камни в ее детей. Женщина обращалась в отдел по делам несовершеннолетних, однако это не дало результата. Поэтому она решила сама наказать школьника. Она приказала старшему парню после школы привести к ней малолетнего и ударила мальчика в лицо.

"Уверена, что от ее ударов у потерпевшего не могло быть телесных повреждений, кровоизлияний, потому что она же не мужчина, избивала несильно, ладонью. Понимает, что сделала неправильно, не имела права бить ребенка, нужно было поговорить с родителями", — рассказала суду женщина.

Избиение ребенка длилось 5 минут

Потерпевший мальчик рассказал, что у него действительно был конфликт с детьми подозреваемой. Они якобы хотели столкнуть его в холодную воду, поэтому он защищался. В декабре 2019 года старший парень привел его к женщине и та начала его избивать на глазах у его друзей, возрастом 7, 8 и 9 лет.

"Женщина била его по лицу ладонями обеих рук много раз. Из-за чего его лицо стало синим, он два раза падал из-за ударов. Когда был на земле, обвиняемая ударила один раз кулаком, попала в руку, которой он прикрывался. Также била ногой в живот, но он согнулся и она попала ему в ногу. Избиение длилось минут 5", — сказал в суде мальчик.

Мальчик, приведший друга к нападавшей подтвердил слова потерпевшего

Парень, который привел ребенка к женщине, рассказал, что он не знал, что она будет бить ребенка. Он подтвердил слова потерпевшего, что нападавшая избила его знакомого.

"От ударов он упал, поднялся, пытался убежать, но метров в 5 обвиняемая догнала и продолжила бить руками. Потерпевший снова упал и обвиняемая нанесла еще до 10 ударов — и ладонями, и кулаком. Ногами не била", — рассказал свидетель событий.

Решение суда

Суд признал женщину виновной по ч.1 ст.125 УК Украины. Ей присудили 150 часов публичных работ. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

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