Лидер Женского движения "ЗА БУДУЩЕЕ" Ирина Суслова родила сына

Мальчик появился на свет в день Архангела Михаила.

Лидер Женского движения «ЗА БУДУЩЕЕ», бывший народная депутат Украины Ирина Суслова родила сына.

Об этом Ирина Суслова сообщила на своей странице в Facebook.

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Из собственных источников ТСН.ua стало известно, что мальчик появился на свет в день Архангела Михаила, в Перинатальном отделении Роддома № 7 г. Киева. Вес ребенка 2850 граммов, рост – 48 сантиметров. Роды прошли без осложнений. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

Ирина Суслова стала матерью в 33 года. Свою беременность она не скрывала: участвовала в публичных мероприятиях Женского движения «ЗА БУДУЩЕЕ» и даже в спортивных соревнованиях.

Справка

Ирина Суслова родилась в 1988 году в Житомире. У него два высших образования: окончила университет Государственной налоговой службы Украины по специальности «Экономика» и Киевский университет им. Шевченко по специальности «Правоведение».

В 2014-2019 гг. была народной депутатом Украины VIII созыва. С 2019 года и по сегодняшний день — советница председателя парламентского Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АРК.

С 2020 года и по сегодняшний день — лидер Женского движения «ЗА БУДУЩЕЕ», первого и крупнейшего в Украине женского движения, объединяющего украинок всех возрастов, профессий из разных регионов для защиты прав женщин и реализации ряда проектов. На сегодняшний день Женское движение насчитывает почти 200 000 поклонниц, 15 000 активных участниц и до 1500 депутатов разных уровней.

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