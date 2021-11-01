Лидеры 120 стран, съехавшиеся на климатический саммит в Глазго, говорят о последней надежде спасения планеты

Лидеры стран, загрязняющих планету больше всего, на мероприятие не приехали.

Лидеры 120 стран и правительств мира съехались в шотландское Глазго, чтобы спасать мир. На климатической конференции, которую проводит ООН, государства должны договориться о радикальном сокращении выбросов углекислого газа и других мерах, которые должны предотвратить катастрофическое глобальное потепление.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Мальдивским островам – одному из любимых мировых курортов – грозит смертельная опасность. Уже сейчас от наводнений страдает 90 процентов архипелага, а к 2100 году климатологи предсказывают, что Мальдивы полностью уйдут под воду.

Потепление морской воды губит коралловые рифы, а это – ставит под угрозу всю местную экосистему. Поэтому аборигены, которым некуда уходить из Мальдив, ждут решения от тех, кто приезжает туда отдыхать. На страны "Больше двадцатки" приходится более 75 процентов вредных выбросов планеты. Но договориться накануне климатического саммита в Глазго лидеры G20 смогли лишь о совместном заявлении без конкретных обязательств.

Лидера Китая на саммите не будет даже виртуально, он ограничился письменным обращением. Лидеры России, Турции и Бразилии от участия вообще отказались. Любое соглашение без них не будет учитывать величайших "загрязнителей" планеты. Британский премьер Борис Джонсон символически назвал положение, в котором оказалась планета – без одной минуты, как полночь.

«Все 120 лидеров, которые сюда приедут, должны будут взять на себя обязательство постепенно отказаться от угля, от горючих полезных ископаемых. Как мы высадим миллион деревьев или миллиард деревьев по миру. Как мы будем защищать вымирающие виды. Как мы уговорим весь цивилизованный мир принять эти правила», — говорит Джонсон.

Для многих делегатов даже дорога в Глазго стала настоящим вызовом из-за обильных ливней и порывистого ветра, которым всех встретила Британия. Сразу несколько поездов задержались или были отменены из-за упавших на колею деревьев и оборванных проводов электропередач. Так что делегатам, которые пытались воспользоваться более экологически более чистым транспортом, электропоездом — все равно пришлось пересаживаться на самолет, это создало в Лондоне — на вокзалах и аэропортах одновременно — огромные очереди.

«Этот климатический саммит – наша последняя надежда удержать рост мировой температуры в пределах полутора градусов Цельсия. Это беспрецедентная задача, но международными усилиями мы должны этого добиться», – президент саммита Алок Шарма.

Улицы Глазго наполнены изобретательными инсталляциями протестующих, требующими от мировых лидеров более решительных действий. Украине глобальное потепление из-за выбросов углекислого газа чревато катастрофическими наводнениями в Карпатах, превращение южных степей в пустыне, затопление побережья и острая нехватка питьевой воды в центре и на востоке. Владимир Зеленский должен выступать на климатическом саммите именно в эти минуты.

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