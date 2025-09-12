Лидеры ЕС в Киеве вынуждены были прервать мероприятие из-за воздушной тревоги: они рассказали о впечатлениях

Саммит в Киеве / © ТСН

Реклама

В Киеве прошел 5-й «Саммит первых леди и джентльменов», а главной его темой стало образование. В условиях войны, говорят участники, именно обучение является одним из залогов выживания нации. Знания помогают противодействовать дезинформации врага, изобретать новые технологии и противостоять угрозам.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Каждое поколение оставляет след. Образование определяет какой», — такая надпись встречает гостей Мыстецкого арсенала на красноречивой инсталляции.

Реклама

Вскоре эта инсталляция поедет по разным странам мира, чтобы там увидели, в каких условиях приходится учиться украинским детям и что несмотря на все, у них есть возможность садиться за парты. Но пока представители десятков стран видят это именно в Украине на 5-м «Саммите первых леди и джентльменов».

Несмотря на постоянные обстрелы, Украину лично посетили первые леди и джентльмены из 6 стран, а также педагоги, ученые, учителя и даже нобелевские лауреаты из разных уголков мира. Выступления участников прерывал сигнал воздушной тревоги. После отбоя гости говорят, что поражены, как Украине приходится адаптироваться к новой реальности, в частности, и в обучении.

«Когда ты чувствуешь безопасность, когда понимаешь, что процесс длительный, то даже в таких условиях можно продолжать учиться и отвлекаться от тревоги. Мы можем создать параллельное пространство, безопасное, где дети могут учиться. И, думаю, в этом учитель играет большую роль», — говорит генеральный секретарь Министерства образования и исследований Эстонской Республики Триин Лааси-Оиге.

«Я просто поражена, как вы справляетесь с такой ситуацией. И очень важно, чтобы детей поддерживали, и они тогда смогут принимать свои важные решения», — говорит первая леди Германии Эльке Бюденбергер.

Реклама

Тревоги, разрушенные заведения, российская агрессия — все это является свидетельством, что за вещи, которые мы воспринимали как данность, Украина во время войны вынуждена бороться, говорит со сцены первая Леди Елена Зеленская.

Но даже несмотря на такие испытания, отмечают первые леди, образование должно быть на первом месте, ведь из-за недостатка знаний люди часто становятся легкой добычей для тиранов и врагов. Об этом со сцены напоминают и президенты Украины и Финляндии Владимир Зеленский и Александр Стубб.

Говорят, на примере России видят, как та с детства зомбирует свое общество и пытается сделать это в мире. Поэтому каждое государство должно воспитывать у своих учеников национальное сознание, создавать собственный контент, популяризировать свои язык и культуру.

Украина в свою очередь также активно меняет подходы к образованию, внедряет новые предметы и технологии, является одним из лидеров в цифровизации образования. Государство работает над созданием собственных моделей для искусственного интеллекта и новых технологий с ИИ, которые будут использовать школьники и студенты. И это, говорят, крайне важно, ведь молодежь, которая только что закончила обучение, часто приносит новые нестандартные идеи.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 18:00 новости 12 сентября. Убийцу Кирка ЗАДЕРЖАЛИ! За Татьяну Крупу внесли залог