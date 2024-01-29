Лиеву выбирают меру пресечения по делу о хищении 1,5 млрд для ВСУ — фото, видео

Бывшему руководителю Департамента военно-технической политики, развитию вооружения и военной техники Минобороны Александру Лиеву 29 января Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения по делу о хищении 1,5 млрд грн на закупки снарядов для ВСУ.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Александра Лиева подозревают в причастности к полуторамиллиардной сделке. Эти средства по версии СБУ пытались похитить на закупке артиллерийских снарядов.

По словам правоохранителей, компания "Львовский арсенал" получила полную госоплату за боеприпасы, впоследствии перечисленные иностранной компании.

Однако Украина ни одного снаряда так и не получила. А средства вывели на теневой счет. Еще часть суммы от Минобороны осталась на счетах "Арсенала".

Подозрение в хищении уже сообщили пяти фигурантам дела. Всем грозит до 12-ти лет за решеткой с конфискацией имущества.

Александр Лиев обвинение отвергает. Подозрение считает недоразумением и утверждает, что действовал в рамках закона. Друзья просят отпустить его на поруки, тогда как прокуроры – требуют содержания под стражей.

Напомним, СБУ 27 января объявила подозрение пяти лицам, пытавшимся украсть почти 1,5 млрд бюджетных гривен на приобретении 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ.

Речь идет, в частности, об Александре Лиеве, который был руководителем Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, нынешнего руководителя этого департамента Тоомаса Нахкура и руководителя "Львовского арсенала" Юрия Збитнева. Александр Лиев прокомментировал подозрение – подробности читайте по ссылке.

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