Лифт смерти: в Виннице во время ремонта подъемника в многоэтажке погиб механик

Местные жители жалуются на подъемник и называют его "лифтом смерти".

В Виннице трагически погиб лифтер. 47-летний мужчина вместе с напарником ремонтировали лифт в многоэтажке. Когда он осматривал механизм, кабина внезапно начала двигаться. Мужчину затянуло и шахту и потянуло несколько метров, шансов выжить у него не было.

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Об этом 15 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.



Огромная лужа крови возле лифта — вокруг работают криминалисты. После обеда в этом подъезде погиб мужчина.



"Лифт поехал и его зажало кабиной. Как поднялась кабина я не знаю", — говорит председатель ОСМД Зинаида Дудко.



Погибший был механиком, который должен починить лифт, говорит председатель ОСМД многоэтажки. Именно она вызвала мастеров, так как лифт с утра не работал.



"Приехал мастер, сказал, что неисправные двери, вызвал механиков", — говорит председатель ОСМД Зинаида Дудко.

Новости Украины: в Виннице трагически погиб мужчина, ремонтировавший лифт

Что произошло дальше — точно не может объяснить никто. В полиции говорят — скорее всего 47-летний механик что-то ремонтировал на первом этаже, когда кабина внезапно начала подниматься и затянула его в шахту. Медики помочь ему уже не смогли



"Следствием будет назначена экспертиза, которая даст ответ на вопрос, какие правила безопасности и кем были нарушены и почему начал двигаться бесконтрольно лифт в момент, когда проводились ремонтные работы", — рассказала пресс-секретарь полиции Винницкой полиции Анна Олейник.



В ОСМД говорят, неделю назад в лифте заменили электронику, которая им руководила. Однако кабина и дальше двигалась рывками, а ее двери самовольно открывались.

"Там плата вышла из строя, ее заменяли, она проработала пол часа и снова остановилась. Они сказали, что заказали плату в Киеве и он будет работать", — говорит председатель ОСМД Зинаида Дудко.



Мастера, который вместе с погибшим ремонтировал лифт, мы встретили возле многоэтажки. Говорить на камеру он не захотел.

На предприятии "Винницамиськлифт" от комментариев тоже отказались, сославшись на конец рабочего дня.

"Я завтра дам информацию. Мне самому нужно разобраться. Тот лифт был отключен Как случилось что он поехал? Это должны разобраться, меня это тоже интересует", — сообщили там.



Жители дома говорят, этот лифт сломался не в первый раз, в нем постоянно застревают люди. И уверяют даже мастера между собой называли его — "лифтом смерти".



"Худший лифт в Виннице, это при мне мастера сказали", — говорит местный житель.



В полиции открыли уголовное производство по статье нарушение правил во время опасных работ. Сейчас лифт опломбировали. Пока не проведут все экспертизы жителям 9-этажки придется ходить пешком, ведь другого подъемника в доме нет.

Напомним, в Киеве в многоэтажке погиб человек.

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