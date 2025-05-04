Только за апрель в Шевченковском районе произошло два инцидента с лифтами

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В Киеве наблюдается настоящий лифтопад. В жилых домах участились случаи падения лифтовых кабин с пассажирами внутри. Только за апрель в Шевченковском районе зафиксировано два таких инцидента. Жители обвиняют ответственные службы в небрежном отношении к профилактике и осмотрам подъемников, что ставит под угрозу их жизнь.

Два падения лифтов за месяц в одном районе

Трагедией едва не закончилась поездка в лифтовой кабине в многоэтажке на Сечевых стрельцов в Шевченковском районе 19 апреля. Молодая девушка отделалась лишь испугом во время падения лифта с шестого этажа. Ее фактически спасли тормоза, сработавшие в последний момент. Кабина подъемника пострадала от упавших сверху камней.

Об этом случае стало известно только после огласки в СМИ. В руководящей компании Шевченковского района пообещали проверить работу подъемников и выяснить причины инцидента.

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Еще один похожий случай произошел на Пасху, 20 апреля, в доме по улице Бакинской, 37-в, также в Шевченковском районе.

Киевлянка Светлана Билык чуть не погибла, когда лифт, в котором она поднималась на восьмой этаж, внезапно остановился, дергался, а затем сорвался вниз и с грохотом ударился о дно шахты на первом этаже.

Чудом спасена

«Все произошло на Пасху. Я вошла в лифт, и кабина начала подниматься на восьмой этаж. Но до своего этажа я не доехала, лифт внезапно остановился. Потом было какое-то странное дергание — то вниз, то вверх. После этого лифт пошел вниз и остановился на четвёртом этаже. Выяснилось, что его вызвал подросток. Дверь отворилась наполовину. Потом я нажала на первый этаж, дверь закрылась, и кабина очень быстро начала двигаться вниз. Где-то в районе второго этажа движение ускорилось, и она бахнула в яму на первом этаже», — рассказывает ТСН.ua Светлана Билык.

Женщина отделалась только синяками и сильным стрессом. По ее словам, будь в лифте ребенок или пожилой человек, последствия могли бы быть трагическими. Причину падения лифта коммунальщики не сообщили, но ремонтники предположили, что «слетело или не сработало тормозное устройство».

«Ремонт» за 600 тысяч гривен — только новая обшивка

Жители дома на Бакинской имеют собственное объяснение неисправности лифта. По их словам, 50-летний подъемник ремонтировали всего один раз, за два года до начала войны.

«Ремонт называли капитальным, но на самом деле в нем заменили только обшивку кабины, потратив на это 600 тысяч гривен! Никто не ремонтировал механизмы лифта», — возмущается Светлана Билык.

Она добавляет, что после инцидента лифт ремонтировали больше двух дней, и сейчас он снова работает, но женщина боится им пользоваться.

Специально отключают лифты

Между тем, жители Киева массово жалуются на неудовлетворительную работу лифтов, в частности, на их длительные остановки. Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

«Жалоб очень много. Люди сообщают о длительных простоях лифтов, задержках с их заменой или ремонтом. Такие обращения поступают из разных районов города. В последнее время участились жалобы на умышленное отключение подъемников, что является незаконным», — отмечает эксперт.

По его словам, недавно в Союз поступила жалоба об отключении лифтов в доме из-за отказа жителей подписывать договор с управляющей компанией. «Это уже похоже на «ласковый» шантаж. Проблем накопилось очень много», — подчеркивает Олег Попенко.

Модернизация лифтов в Киеве: ждать 160 лет?

Эксперт напомнил о существовании в Киеве специальной программы модернизации лифтов. Однако, по его подсчетам, при сохранении текущего уровня финансирования на обновление всех проблемных лифтов в столице понадобится около 160 лет.

«Проблема очень острая, ведь люди пользуются лифтами каждый день. При этом город почему-то приоритезирует установку солнечных панелей на домах вместо того, чтобы отремонтировать хотя бы наиболее проблемные лифты», — отмечает глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Коррупционные схемы на ремонте лифтов

Эксперт также обращает внимание на вопрос контроля качества ремонтов лифтов. По его словам, нередко коммунальщики прибегают к показухе, тратя значительные средства на замену только обшивки кабины, оставляя при этом неисправными важные механизмы.

«К сожалению, лифты стали источником для отмывания средств коммунальной мафией. Город выделяет значительные суммы на ремонт и замену лифтов, но эти работы часто не выполняются должным образом. Есть схемы, когда заменяется только обшивка кабины, а лифтовое оборудование остается старым, хотя по документам это проходит как капитальный ремонт. Другая схема заключается в отчете об отремонтированных лифтах, которые на самом деле не ремонтировались. Оборудование перемещают из одного дома в другой, останавливая лифт в одном из них. И это длится годами без должного контроля», — резюмирует Олег Попенко.

ТСН.ua поинтересовался в КГГА, почему участились случаи с падениями лифтовых кабин в многоэтажках Киева и что происходит с лифтовым хозяйством столицы. Пока ответа на наш информационный запрос мы не получили.

Дата публикации 15:36, 09.12.24 Количество просмотров 1 3 года люди живут без лифта! Как ускорить ремонт?