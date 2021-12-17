Ликвидация дурмана: в Харькове полицейские утилизировали 400 килограммов наркотиков

Эти наркотики ранее изъяли правоохранители из незаконного оборота
В Харькове полицейские утилизировали 400 кг наркотиков.
Об этом говорилось в сюжете ТСН.19:30 16 декабря.
Запрещенные вещества забрасывали в печь и там сжигали. Общая стоимость такого количества препаратов на черном рынке – около пяти миллионов долларов.
Эти наркотики ранее изъяли правоохранители из незаконного оборота, и они фигурировали как вещественные доказательства в 180 уголовных делах. Процедуру утилизации дурмана подтвердили своими подписями члены спецкомиссии.
Напомним, что ранее в Колумбии конфисковали рекордную партию наркотиков.
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