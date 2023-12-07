Ликвидация Ильи Кивы: где убили предателя Украины и "пророческое" сообщение — громкие подробности

По одной из версий, Кива мог отправиться в лес, чтобы записать ролик для своего телеграмм-канала.

Вечером 6 декабря ликвидировали одиозного экс-нардепа-изменника Илью Киву. Его сожительница рассказала российским средствам массовой пропаганды, что его задвохсотили, пока тот скрывался в лесу. Хватило двух выстрелов.

Последние детали ликвидации скандального предателя и чем он запомнился украинцам, рассказал журналист ТСН.ua Артем Зябкин.

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Кто стоит за ликвидацией предателя

Тело экснардепа от партии предателей "ОПЗЖ" к вечеру нашли в Подмосковье. По данным ряда украинских СМИ, это дело рук СБУ.

Вечером российские телеграмм-каналы сообщили, что Киву нашли на территории парковой зоны гостиницы "Величие Country Club" в селе Супоневе. По информации ТГ-канала Mash, на правом виске у него была резаная рана, на левой части лица – гематома.

Позже в российских ОМП расскажут, что у Кивы было два шаровых ранения. Один выстрел был в грудь, а второй – контрольный в голову. По словам другого предателя Украины Олега Царева, который тоже, кстати, недавно вылез из больницы после нападения, Кива знал, что за ним следят и что даже готовилось покушение.

Детали убийства от сожительницы Кивы

Как пишет телеграмм-канала Baza, сожительница Ильи Кивы рассказала следователям, что эксдепутат всегда пытался соблюдать меры предосторожности. К примеру, он каждый раз шел в лесополосу на территории отеля, чтобы записать видео. Делал это для того, чтобы нельзя было определить местность, где он находится.

По одной из версий, Кива мог также отправиться в лес, чтобы записать ролик для своего телеграмм-канала.

Украинский журналист обратил внимание, что в своем последнем посту на канале Кива фантазировал о ликвидации Зеленского и даже рекомендовал президенту покончить жизнь самоубийством, вышло наоборот.

Эволюция или деградация Кивы

Гибели предателя Украины обрадовались и в России. За свою долгую "политическую карьеру" Илья Кива успел побывать в АТО, побыть командиром в "Правом секторе", в частности, призвал уничтожать сепаратистов и московитов.

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Как Кива стал предателем

В 2019 году он присоединился к пророссийской "ОПЗЖ" — и россияне стали для него "братьями, а Путин — большим". После начала полномасштабного вторжения Кива трусливо накинул пятками в Москву, где продался московским пропагандистам. Причем жанр избрал наиболее трешевый. То брызгал слюной на канале главного пропагандиста Соловьева, где почти лицом к лицу рассказывает ведущему, что израильским евреям пора переехать на запад Украины. В уже в эфире российского пропагандистского "Первого канала" размахивает руками и кроет "последними словами" президента Зеленского.

В Госдуме РФ его убийство и назвали "беспределом", однако своим для россиян он так и не стал.

Реакция украинцев в Сети

После смерти Кивы разразилась и украинская сеть. Там был праздник. Украинцы вспомнили ему все. Записали Киву и до строительства Генштаба, подарили Киви билет на концерт Кобзона. Сеть дружески поминала фруктовую тарелку. Не забыли и о "маленьком винтике".

Беспокоят пользователей и имущественные вопросы. Кому теперь достанется Кивина жомовая яма.

Вот лучшие комментарии под прошлым видео:

Увидел кремль и умер от его красоты.

Грех радоваться, но радуюсь, очень хорошая новость

Подхватили волну радости и топовые украинские компании. Как говорится, труп Кивы стал популярнее живого, но это уже теперь история.

Напомним, после ликвидации предателя Ильи Кивы в ГУР обратились к другим предателям и коллаборантам.

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