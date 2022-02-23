Ликвидация Минских соглашений – это большой успех и достижение, – Илларионов

По мнению эксрадника российского президента, обстрелы на Донбассе в свое время были остановлены не Минскими соглашениями, а украинскими добровольцами.

Российский экономист, глава Института экономического анализа и эксрадник президента РФ Андрей Илларионов считает, что ликвидация Минских договоренностей – это действительно большой успех и достижение, потому что их больше нет на шее Украины.

Об этом он сказал 23 февраля во время совместного марафона ток-шоу "Право на владу" и программы "Твій вечір" на канале "1+1".

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"О ликвидации Минских договоренностей. Это действительно большой успех и достижение, потому что их на шее Украины больше нет. Остановили обстрелы или снизили их не Минские договоренности, а добровольческие батальоны Украины и другие мероприятия, которые показали, что украинцы собираются серьезно относиться к защите своих территорий и своих людей, а не те бумажки, которые не имели юридической силы", – рассказал Илларионов.

"В отличие от них (Минских соглашений – ред.), Будапештский меморандум продолжает сохранять свою юридическую силу. Он является документом международного права и он нарушен агрессором, а союзники Украины, к сожалению, не выполнили обязательств по Будапештскому меморандуму", – добавил экономист.

Он также отметил, что ни для кого не секрет, что на территории ОРДЛО находятся так называемые корпуса "ЛДНР", которые используют свои флаги, но являются неотъемлемыми частями российских вооруженных сил.

"Добавление туда российских военных под собственными флагами принципиально не меняет ситуацию. Их было там 35 тысяч, теперь будет 50 или 70 – неважно. Если была бы необходимость, войска РФ под любыми флагами входили бы и выходили из ОРДЛО", – рассказал Илларионов.

Ликвидация Минских договоренностей – это успех, потому что их теперь нет на шее Украины – Илларионов

Напомним, 22 февраля спикер президента РФ Дмитрий Песков официально подтвердил, что Минские соглашения для России уже не действуют. Еще раньше об этом в один голос заявило большинство международных партнеров. Ведь признанием самопровозглашенных "республик" на Донбассе Кремль проигнорировал ключевой пункт в документе.

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