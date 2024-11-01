Ликвидация МСЭК: что изменится с 1 января и будут ли проверять каждую инвалидность — Ляшко

Статус лица с инвалидностью будет пересматриваться только у граждан, занимающих должности в правоохранительных органах и органах государственной власти.

С 1 января 2025 года скомпрометированные коррупционным скандалом медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) будут ликвидированы как юридические лица, а их заменят врачи многопрофильных больниц, которые будут оценивать потерю функциональности. До этого времени будут пересматривать статус лица с инвалидностью только у определенных граждан (правохранителей, прокуроров, представителей органов власти).

Об этом сказал в эфире ТСН в рамках национального телемарафона министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, сегодня, 1 ноября, на заседании Кабмина был одобрен разработанный Минздравом законопроект, который отвечает решениям СНБО.

“Он был одобрен правительством и передается на голосование Верховной Рады, там теперь будут работать комитеты, чтобы его как можно скорее принять. Это первый из трех законопроектов, которые СНБО обязал разработать Кабмин”, — отметил министр.

Что предполагает законопроект

Виктор Ляшко пояснил, что по этому законопроекту функция МСЭК, которые будут ликвидированы с 1 января 2025 как юридические лица, переходит в многопрофильные кластерные и надкластерные больницы, где работают врачи-специалисты, которые смогут оценивать потерю функциональности, а не проводить медико-социальную экспертную комиссию.

Министр отметил, что для оценки потери функциональности выбор врачей будет рандомным, с помощью "слепого" метода, чтобы никто не знал, кто именно будет смотреть то или иное дело и проводить оценку. Для оценки будут использованы данные из электронной системы здравоохранения, которые можно отследить в динамике по цифровым решениям — кто, когда и какой диагноз вносил.

"После этого эта информация в электронном виде полетит на сторону Министерства социальной политики, где ее примет соответствующий электронный инструмент и будет продолжаться работа с этой информацией. Как именно это будет происходить — мы ждем представления законопроектов от Министерства социальной политики, которое делает вторую часть этой общей комплексной реформы, которую мы презентуем на исполнение решений СНБО”, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, больницы, которым передают функции МСЭК, уже пять лет работают в условиях реформы, поэтому они цифровизированы и имеют соответствующих специалистов. Таким образом, считает министр, до 1 января 2025 года наладить такую работу удастся.

Будут ли проверять всех лиц с инвалидностью

“Сегодня не нужно пересматривать статус всем, кроме тех, кто работает в соответствующих органах, относительно которых решением СНБО правоохранительные органы и Минздрав обязаны пересмотреть дела. В частности, это прокуроры, работники центральной исполнительной власти, органов местного самоуправления", – пояснил министр.

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По его словам, специальная комиссия совместно с ГБР, Службой безопасности и Нацполицией будет отбирать такие дела и передавать их на рассмотрение новой группы экспертов, которая будет вызывать людей на переосмотр.

"Это касается той когорты людей, которые указаны в решении СНБО. Относительно других людей — они все получают, как и должно было быть до этого. С 1 января 2025 года процедуру расскажет лечащий врач или семейный врач, у которого в электронной системе здравоохранения будут подсвечиваться определенные триггеры под конкретное заболевание, которое требует дальнейшего проведения оценки потери функциональности”, — пояснил Ляшко.

МСЭК ликвидируют! Ляшко рассказал о новой системе назначения инвалидности

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК. Ранее он заявил, что коррупция в МСЭК – это внутренний враг Украины. Сегодня президент Зеленский провел заседание СНБО по ситуации с МСЭК.

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