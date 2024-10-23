Ликвидация МСЭК и возможная отставка: главное из брифинга министра Ляшко

Глава Минздрава Виктор Ляшко провел брифинг после коррупционных скандалов с работниками МСЭК и указа президента о ликвидации этих учреждений. Министр сообщил, что будет вместо МСЭК, и не собирается ли он в отставку на фоне инцидентов.

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Министр здравоохранения сообщил, что его ведомство проверило обоснованность решений МСЭК об установлении инвалидности для мужчин 18-60 лет, принятых во время военного положения. Всего за год состоялось 90 тыс. проверок МСЭК в различных областях и открыто 19 тыс. уголовных дел, из которых 3000 имели коррупционные признаки. Ляшко отметил, что лица, которые способствуют неправомерному получению справок или мешают их получению теми, кто на самом деле в этом нуждается, должны нести ответственность. Поэтому Минздрав планирует активизировать работу по всем направлениям, указанным в решении СНБО, совместно со всеми вовлеченными в реформирование МСЭК органами.

Ликвидация МСЭК

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Следует отметить, что после нескольких коррупционных скандалов вокруг МСЭК президент Украины Владимир Зеленский поручил ликвидировать эти комиссии до конца 2024 года. А премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Ляшко не позднее 1 ноября внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение правительства, чтобы завершить реформирование МСЭК.

Министр на брифинге заявил, что центральная МСЭК будет полностью расформирована уже к концу этой недели. А всю систему планируется свернуть до 31 декабря 2024 года. Кроме того, все члены и руководители МСЭК должны будут заполнять свои декларации и показывать свое состояние.

Ляшко подчеркнул, что делается все, "чтобы на 1 января 2025 года МСЭК как отдельные юридические лица приостановили свое функционирование".

Что будет вместо МСЭК?

По словам Ляшко, после того, как МСЭК приостановят свою деятельность как отдельные юридические лица, их функции будут переданы кластерным и надкластерным больницам.

"Кластерные и надкластерные больницы – это уже результат госпитального планирования, которое провел Минздрав и определил в каждом регионе эти больницы. Они обеспечивают доступность пациентам в пределах определенных нормативов и имеют как минимум 20 направлений оказания медпомощи и т.д.", – рассказал министр.

Все эти больницы подключены к Электронной системе здравоохранения. И решения об установлении инвалидности будут приниматься на основе данных ЭСОЗ. Благодаря этому можно будет четко отслеживать, какой врач, когда и какой диагноз вносит, какие исследования и когда проводились.

"Плюс мы можем отслеживать в автоматическом режиме аномальные вещи или диагнозы, связанные либо с больницей, либо с конкретным врачом, и работать на предотвращение, и работать с ними, чтобы не было никаких потенциальных злоупотреблений", – добавил Ляшко.

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Он также заявил о планах отказаться от понятия "медико-социальная экспертиза". Вместо этого потребности человека в трудоспособности будут оценивать медики, которые провели лечение, реабилитацию. После этого через международную классификацию функционирования подключаются и другие стороны, в частности, Минсоцполитики, Минэкономики и Минобразования.

"Это позволит нам в конечном этапе предлагать не дополнительные выплаты, а компенсаторы, которые позволят вернуть человека в социум, быть (ему – ред.) социально и экономически активным", – сказал Ляшко.

Уйдет ли Ляшко в отставку?

Комментируя свою возможную отставку на фоне скандалов с МСЭК, Ляшко заявил, что написать заявление на увольнение проще, чем провести реформу.

"Я не назначаю и не увольняю руководителей МСЭКов. Я назначаю и увольняю руководителя Центральной медико-санитарной комиссии, который был вчера уволен моим приказом. Поверьте, заявление написать, наверное, проще, чем реформировать МСЭКи", — высказался глава Минздрава.

Отставка министра здравоохранения из-за скандала с МСЭК? Ляшко ответил, уйдет ли

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