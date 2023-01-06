Ликвидация, отравление или бегство? Эксперт спрогнозировал, какое будущее ожидает Путина

Российский диктатор Владимир Путин после поражения РФ в войне не сможет куда-то бежать из страны, потому что его либо ликвидируют, либо он совершит самоубийство.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал правозащитник и директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский.

"Я думаю, что Путин не сможет куда-то убежать. Первое – это невыгодно российским элитам. Я думаю, что его ждет судьба Гитлера или Сталина. То есть либо сам отравится, либо ликвидируют. Может он бы и хотел куда-то уехать, но ему не дадут этого сделать. Много было случаев, когда диктаторам не удалось скрыться. Янукович — это было исключением из правил. А Путин либо сам ликвидируется, либо его отравит ближайшее окружение", — объяснил Лысянский.

Болезни Путина: что известно

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что президент России Владимир Путин болен раком, ему уже нечего терять, так что это может быть одной из причин будущего объявления новой мобилизации в РФ.

Это подтвердил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

"Он болеет уже очень долго", — сказал Буданов в ответ на вопрос, болеет ли президент РФ "смертельной болезнью".

Ранее британские СМИ сообщили, что у Путина был обнаружен ряд смертельных болезней. По разным данным, российский диктатор болен раком, имеет шизоаффективное расстройство и заболевание Паркинсона.

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