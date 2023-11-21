Ликвидация Путина, покушения на жизнь и операция "Майдан-3": главные заявления Зеленского в интервью The Sun

По мнению Зеленского, войну можно завершить завтра, если этого захочет Путин и выведет свои войска.

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью британскому таблоиду The Sun, в котором рассказал о планах России отстранить его от власти, сложной ситуации на фронте, вероятности ликвидации Владимира Путина и прочее.

ТСН.ua собрал главные заявления, озвученные главой государства во время разговора с западным журналистом.

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Ликвидирует ли Украина Путина, если появится возможность

Зеленский заверил, что Украина ликвидирует российского диктатора Владимира Путина, если появится такая возможность. Он добавил, что у Киева есть право на это, поскольку защищает свою землю и ведет справедливую войну.

Кроме того, он отметил, что в России также не отказываются от планов ликвидации украинского руководства и пытаются сделать это любым способом.

"Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть", – отметил президент.

Какие две страны могут вынудить Путина вывести свои войска из Украины

По мнению главы государства, США и Китай могут совместными усилиями вынудить Россию вывести войска из Украины.

"И я действительно думаю, что наступать Россия продолжит до того момента, пока США и Китай не будут совместно призывать ее вывести свои войска с украинской территории", — сказал Зеленский, добавив, что Украина "сегодня находится в центре глобальных рисков Третьей мировой войны".

По его словам, война террористической группировки ХАМАС против Израиля отвлекла внимание от событий в Украине. И он подчеркнул связи Москвы со сторонниками ХАМАС в Иране.

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Спецоперация "Майдан-3"

Зеленский рассказал, что российские спецслужбы планируют отстранить его от власти Украины и для этого у них есть разные инструменты. Операцию назвали "Майдан-3". По его словам, срок сделки – конец 2023 года.

"Возможно, дело не в убийстве. Я имею в виду, что оно меняется. Они будут использовать любые у них инструменты. Такая идея: до конца года. Они даже дали название операции. Но, видите, мы можем с этим жить", — заявил Зеленский.

Зеленский ответил Трампу на его громкие заявления "окончить войну"

Президент Украины заявил, что готов встретиться с экс-президентом США Дональдом Трампом, чтобы ознакомиться с его планом по завершению войны в Украине, о чем он неоднократно громко кричал в публичном пространстве.

"Если у него есть реальный план. Пожалуйста, покажи нам", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что передача России Донбассу и оккупированного Крымского полуострова, о чем говорит Трамп, не является "мирным планом". Это будет капитуляция со стороны Украины.

Бывший президент США Дональд Трамп/Associated Press / Фото: Associated Press

"Наша страна не будет готова к такому мирному плану. Это не мирный план. Это завершение войны со стороны России", – отметил он.

Он уверен, что такой план провалится, потому что Россия оккупирует часть украинской территории, нарастит силу и снова нападет, как это было в 2014 и 2022 годах.

Покушения на Зеленского

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский пережил не менее 5-6 покушений на жизнь. Он рассказал, что первое покушение на его жизнь он и его окружение восприняли очень серьезно, даже возникла паника, но потом он к этому даже адаптировался.

"Первый случай был очень интересен… люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как Covid. А потом – это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться совершить покушение", — сказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: ТСН

При каком условии украинские беженцы вернут домой

По мнению Зеленского, большинство граждан вернутся домой из-за границы, если семь-восемь крупнейших городов будут надежно защищены комплексами ПВО.

"Если семь-восемь крупнейших городов и их регионы в Украине будут иметь полную и комплексную ПВО, мы вернем большинство наших людей из разных стран, мы вернем их в Украину", – сказал лидер Украины.

Он объяснил, если украинские беженцы вернутся из-за границы, они будут платить налоги, которые помогут закрыть "основной разрыв" в госбюджете. Тогда государству не придется просить финансовую помощь у США и западных партнеров в таком количестве, как сейчас.

"Помогите Украине с ПВО и в ближайшее время вы не услышите от международных партнеров сообщений о том, что они не могут предоставить Украине такую большую финансовую помощь. Она нам будет не нужна. Мы справимся с этим сами", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что война в Украине " завершится все не так быстро, как нам бы хотелось".

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