Ликвидация российского генерала, причастного к военным преступлениям в Украине: новые подробности

Соединенные Штаты не знали об уничтожении российского генерала, причастного к зверствам против украинских военных. И не имеют отношения к операции, заявили в Госдепе США. Вслед за ливанскими пейджерами, которые взрывались в руках террористов на Ближнем Востоке, теперь в историю дерзких спецопераций мира попал и обычный самокат.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Яны Слесарчук.

В России накануне прогремел взрыв, во время которого погиб российский генерал Игорь Кириллов, который придумывал фейки о «боевых комарах» и совершал военные преступления, приказывая применять против украинцев химическое оружие.

Накануне российскому генералу Игорю Кириллову СБУ заочно объявила о подозрении. Химические боеприпасы использовали против украинских военных более 4 тысяч 800 раз. В шесть утра под домом генерала Кирилова в момент, когда он с водителем выходили из дома, там взорвался самокат. Оба мужчины погибли на месте, возле своей машины. К тому, что генералы взрываются в центре Москвы, их соседи оказались не готовы.

Момент ликвидации преступника

Еще несколько дней назад возле дома остановилось авто каршеринга. В нем оставили камеру, завернутую в тряпки, чтобы не привлекала внимания. Камера транслировала изображение через Интернет, именно благодаря камере, примотанное к самокату устройство привели в действие точно в момент, когда генерал Кириллов вышел из подъезда. Мощность самодельного взрывного устройства, утверждают, ссылаясь на следствие, российские пропагандисты, составляет килограмм в тротиловом эквиваленте.

Домашний адрес Кириллова долго искать не пришлось: он в слитых в сеть базах данных, так же, как и адреса других ликвидированных соловиков: капитана первого ранга Транковского в оккупированном Севастополе, ГРУшника Кленкова в Подмосковье, бывшего командира подводной лодки Ржицкого, застреленного в прошлом году.

Российский генерал придумывал о "боевых комарах"

Еще один российский генерал и депутат госдумы Андрей Гурулев, который с осени 2014 и до весны 2015 года принимал непосредственное участие в формировании и организации боевых действий российских оккупационных сил на востоке Украины, пытается убедить: Кириллов таки погиб из-за комаров и американцев. Однако и о настоящей деятельности Кириллова вспоминает.

Официальной ответственности за ликвидацию генерала до сих пор никто на себя не взял, однако агентство Reuters и ряд украинских СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщают, что это - сперцоперация Службы безопасности Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 07:00 18 декабря.

Читайте также: