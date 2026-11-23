Заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов рассказал новые детали операции по разоблачению наркокартеля «Химпром». / © ТСН

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Резонансная тема ликвидации в Украине наркокартеля «Химпром» остается на слуху. Сегодня стали известны новые детали о том, сколько «Химпром» предлагал за устранение неудобных полицейских и почему это не получилось. Об этом рассказал заместитель главы Национальной полиции Украины — начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

По его данным, до $100 000 лидер группировки Буркин пытался предлагать за слив данных об обысках. $500 000, чтобы полицейский провел несколько дней в СИЗО. $2 млн — за смещение с должности.

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Андрей Небытов в интервью рассказал, как «Химпром» продолжает давить на правоохранительные органы и что происходит с преступной сетью, чей ежегодный оборот достигал сотен миллионов евро.

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Первый удар по «Химпрому», международный розыск, сотрудничество с ЕС и США

О «Химпроме» говорят как об одной из крупнейших наркосетей в Европе. Когда Нацполиция приступила к борьбе с ней? Где сейчас лидер организации? Сколько участников сети уже за решеткой?

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Химпром — транснациональная преступная организация, деятельность которой заключалась в контрабанде и распространении наркотических средств, а также в легализации доходов, полученных от наркоторговли. По предварительным оценкам, ежедневное денежное обращение группировки достигало 3 млн евро, а годовое — сотен миллионов евро.



Для обеспечения функционирования преступной сети ее организаторы создали специальные кадровые структуры внутри преступной организации — call-центры, через которые осуществлялся поиск и вербовка лиц для выполнения ролей наркокурьеров, закладчиков, а также подставных лиц. Последних привлекали для массовой регистрации криптовалютных кошельков и учетных записей на криптовалютных биржах с целью обслуживания финансовых операций группировки.

Когда в 2019 году СБУ и прокуратура нанесли первый мощный удар по «Химпрому», его лидер Егор Буркин успел выехать в одну из стран Латинской Америки, откуда до сих пор пытается дистанционно управлять процессами. Еще тогда его объявили в международный розыск с красной карточкой Интерпола. Поскольку фигурант скрывается за границей, материалы по нему выделены в отдельное производство — в суд они пойдут после задержания.

Задержание в рамках операции. Фото: Национальная полиция Украины

В 2023 году состоялось реформирование Департамента по борьбе с наркопреступностью, одним из ключевых направлений работы которого стало разоблачение организаторов наркобизнеса, ликвидация подпольных наркопроизводств, а также выявление и перекрытие каналов снабжения и сбыта наркотических средств.

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Именно с 2023 года правоохранители приступили к системной работе по разоблачению и постепенному разрушению преступной структуры «Химпром». Основное внимание было сосредоточено на установлении группировок, которые продолжали действовать на территории Украины, определении их участников, направлений деятельности и механизмов реализации наркотиков. Важным этапом этой работы стало налаживание тесного взаимодействия с Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA), которое имеет разветвленную сеть представительств в разных странах мира. Международное сотрудничество позволило усилить координацию усилий в противодействии транснациональной наркопреступности и разоблачению деятельности организаторов преступной сети.

Работа правоохранителей. Фото: Национальная полиция Украины

Американские коллеги понимают, что Буркин совершил на нашей территории. И они понимают угрозу, которую он представляет для европейской безопасности и Соединенных Штатов Америки. Его преступный бизнес не ограничивается Украиной. Вы знаете, что он начинал в России, потом попал в Украину, где за несколько лет развернул наркосеть (ориентировочно с 2016 по 2019 годы). И дальше распространил свое влияние на другие страны.

Нацполиция создала совместные следственно-оперативные группы с правоохранителями Албании, Казахстана, Литвы, Латвии, Чехии. В рамках совместной работы стражи порядка документировали все направления преступной деятельности «Химпрома» — от организации наркотрафика, функционирования вербовочных и мошеннических call-центров до совершения насильственных преступлений. В рамках расследований Национальной полицией Украины задержаны более 50 человек, причастных к деятельности преступной сети.



Наркошопы U420

В апреле Нацполиция провела масштабную операцию и ликвидировала сети магазинов U420, связанных с «Химпромом». Напомните, что тогда удалось сделать и что происходит с делом сейчас: остаются ли под арестом активы, завершились ли экспертизы?

В апреле 2026 года Нацполиция разрушила наркобизнес «Химпрома» и ликвидировала сеть магазинов «U420» по всей стране. Все 105 торговых точек закрыты навсегда. Также полицейские ликвидировали производственные мощности в Киеве и Днепре. Сообщили о подозрении в торговле наркотиками 6-м основным организаторам и менеджерам.

Изъято 54 тысяч литров продукции с содержанием CBD; 12 тысяч джоинтов и 3 тонны смеси для джоинтов, а также деньги — 2 728 069 грн, 55 675 долларов, 24 340 евро, 8 740 фунтов стерлингов. Наложен арест на 416 счетов субъектов хозяйствования, задействованных в схеме, и арестовано почти 4 млн. USDT. Они до сих пор под арестом. Назначены и продолжаются более 2 800 экспертиз.



Силовое «крыло» и коррупционный прейскурант

При документировании сети U420 вы зафиксировали, что картель пытался подкупить правоохранителей. Какие были «расценки» и за что предлагали деньги? Были ли прямые угрозы полицейским?

Буркин действительно верил, что может всех купить… Но дело в том, что его окружение вводило его в заблуждение и зарабатывало на нем средства, хвастаясь возможностью договориться со всеми. От 30 тысяч долларов США предлагали за сбор информации о любом лице, до 100 тысяч долларов — за утечку сведений о запланированных обысках или проведении негласных следственных (розыскных) действий с указанием места их осуществления. За 300 тысяч долларов представители группировки пытались обеспечить сообщение о подозрении «неудобном» для них полицейскому, а за 500 тысяч долларов — пытались добиться вручения подозрения полицейскому и его помещение в следственный изолятор на несколько дней. Наибольшую сумму — 2 миллиона долларов США — злоумышленники были готовы заплатить за отстранение от должности руководителя Департамента борьбы с наркопреступностью. Искали связи, кто мог бы это сделать. Подписать такой приказ мог только глава Нацполиции, но этого не произошло. Руководитель Департамента находится на рабочем месте и продолжает выполнять свои обязанности. Это говорит о том, что решить вопрос преступникам не удалось. Торгало (руководитель департамента — Ред.), которому поступали прямые угрозы от Буркина (что подтвердила фоноскопическая экспертиза), не просто остался в должности — в этом году Президент Украины присвоил ему звание генерала полиции третьего ранга.

Во время обысков правоохранители находили листовки с фамилиями конкретных оперативников: «Будете беспределить, устрою скандал на всю страну и порву семьи! Вас не всю жизнь будет спасать корочка «. Подчеркиваю: угрозы были адресными и имели целью психологическое давление и срыв документирования.

Эти данные демонстрируют, насколько значительные финансовые ресурсы группировки были готовы использовать для сбора служебной информации, давления на полицейских и вмешательства в работу правоохранительной системы.

Что известно о попытках Буркина влиять на медиа?

Сам Буркин на записях говорил, что для беспрепятственной работы U420 будет договариваться с медиа и общественными организациями (вспоминая, что: “Мы будем стараться «тушить» это все в прессе. 5 — 6 ГОшек нарисовались, мы все «выключали», кому денег дали, кого попросили», а остались журналисты и один «мариупольский парень, который был в плену».

Известно, что у «Химпрома» было силовое крыло для расправ с оппонентами. Какие преступления на его счету и сколько людей уже задержаны?

Лидер «Химпрома» использовал свои связи с уголовными «авторитетами» и ранее судимыми лицами для совершения насильственных преступлений против своих оппонентов: облить кислотой, совершить поджог, выстрелить из автомата по окнам, сбросить взрывчатку, запугать.

Вещественные доказательства. Фото: Национальная полиция Украины

Ликвидацию силового блока «Химпрома» мы начали в феврале 2026 года, еще до того, как положили конец сети наркошопов. Департамент уголовного розыска совместно со следователями Главного следственного управления и спецназовцами задержал трех организаторов и 23 исполнителя. В апреле 2026 года лидеру преступного сообщества «Химпром» Егору Буркину сообщено о подозрении — по ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 15 Уголовного кодекса. 05.08.2026 Егор Буркин объявлен в международный розыск за заказ и организацию насильственных преступлений.



Как удалось сохранить расследование в тайне, когда картель искал источники утечек? Есть ли подозрения конкретным лицам в сотрудничестве с «Химпромом»?

Мы осознавали, что злоумышленники будут искать разные источники утечки информации, поэтому и с самого начала ограничили круг осведомленных в разработке лиц. Ключевую роль в разоблачении и ликвидации структур наркокартеля сыграли департамент по борьбе с наркопреступностью, Главное следственное управление и департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины. Чтобы избежать утечек информации, потому что движение дел можно вычислить даже мониторингом реестра судебных решений, полную картину со всей совокупностью собранных доказательств знали лишь в то время несколько человек из руководства: Выгивский (Иван Выгивский, нынешний глава МВД) Цуцкиридзе (Максим Цуцкиридзе, в.и.о. председателя Нацполиции), Торгало (Дмитрий Торгало, начальник департамента по борьбе с наркопреступностью), я и еще пятеро полицейских. Другие сотрудники работали по отдельным задачам по сбору доказательной базы только по отдельным определенным направлениям и в различных уголовных производствах, что позволило относительно сохранить конфиденциальность следственных действий.

Относительно подозрения конкретным лицам — служебные проверки и досудебное расследование продолжаются, а имена тех, кого могли проверять или подозревать в возможном сотрудничестве и незаконной деятельности, до получения веских доказательств не следует называть, чтобы не повредить следствию.

Правильно ли я понимаю, что для окончательной ликвидации наркосети в Украине понадобились изменения на уровне законодательства? Каков результат?

Наркошопы «U420» торговали продукцией, содержащей синтетический каннабиноид Пинака, в то время вещество было не запрещено в Украине. Чтобы уничтожить сеть, сначала нужно было ликвидировать законодательный пробел, и Нацполиция, понимая серьезную угрозу синтетического каннабиса для здоровья людей, инициировала перед Минздравом вопрос о внесении ПИНАКИ в перечень запрещенных веществ еще в сентябре 2025 года.

Все время, пока продолжались регламентные процедуры (только общественное обсуждение занимает не менее 30 дней), «Химпром» пытался оказывать давление на полицейских и искал пути заблокировать эти изменения. Наконец, 7 февраля вступило в силу соответствующее постановление Кабинета Министров Украины № 146 от 5 февраля 2026 года и 14 апреля полиция поставила точку в существовании проекта «Химпрома» — «U420» в Украине. И здесь есть важная юридическая деталь: до принятия постановления вся продукция, реализуемая в магазинах U420, с юридической точки зрения не считалась наркотическими средствами.

После того, как полиция ликвидировала U420, наркокартель пытался продать часть товара через новый проект — сайт B420, но во время 5-го этапа операции по разоблачению вербовочных колл-центров в августе сайт заблокировали, остатки товара изъяли и объявили Буркину еще одно заочное подозрение. 25.08.2026 в результате международной операции по ликвидации вербовочных звеньев транснационального преступного сообщества «ХИМПРОМ» Егору Буркину сообщено о подозрении – по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4,5 ст. 27 Уголовного кодекса Украины.

02.09.2026 Егор Буркин объявлен в международный розыск.

У Егора Буркина к тому времени уже были готовы целые линейки продукции (мишки, печенье, жвачки, джоинты) с производными синтетического наркотика ПИНАКА, то есть те же наркотики с минимальным изменением формулы, достаточным для того, чтобы это считалось новым, незапрещенным соединением.

Обычно такое вещество выводили на рынок под другим названием, и пока продолжался запрет — наркодельцы зарабатывали миллионы. Но мы эту лазейку закрыли. Национальная полиция и МВД вместе с Минздравом добились принятия постановления КМУ № 1213 от 2 октября 2026 года, согласно которому контроль распространяется уже не только на конкретные соединения синтетических наркотиков, но и на их производные.

Колл-центры

После 2019 года «Химпром» не исчез, а перестроил структуру и вышел за пределы Украины? Как наркоторговля оказалась связана с колл-центрами, какие функции они выполняли? Есть ли у них «российский след»?

После событий 2019 года структура «Химпрома» несколько изменилась: к наркотическому направлению добавился рынок мошеннических колл-центров. Используя насильственные и коррупционные методы, фигуранты распространяли свое влияние на территории Украины и ЕС. В декабре 2025 года полиция остановила деятельность сети мошеннических колл-центров, жертвами которой стали жители стран ЕС, а ущерб составил около 50 млн грн. Подозреваемыми по делу стали 11 человек, а шесть иностранцев — участники группы, которых разыскивал Интерпол, были задержаны и экстрадированы в Латвию и Чехию.

Недавно подозрения получили еще пять фигурантов, а трое причастных к обеспечению работы колл-центров были задержаны по ст. 208 УПК. Лицо, отвечавшее за колл-центры «Химпрома», Сочка М. И., объявлен в международный розыск.



Другое «крыло» колл-центров отвечало за вербовку людей для сбыта наркотиков и являлось ключевым элементом инфраструктуры преступного сообщества «Химпром». Нацполиция во взаимодействии с подразделением по борьбе с наркотиками Генерального секретариата Интерпола, Администрацией по борьбе с незаконным оборотом наркотиков США (DEA), а также правоохранительными органами Республики Казахстан и Республики Албания провели многоэтапную международную операцию по ликвидации вербовочных колл-центров.

Мы задокументировали полный механизм функционирования международной сети вербовочных call-центров — от организации и управления call-центрами, поиска и вербовки лиц до их дальнейшего привлечения к непосредственному наркосбыту в разных государствах. Буркин пытается масштабировать и распространить свое влияние на все страны, в частности Евросоюза, где у него будет профит (англ. прибыль). Между правоохранительными органами Литовской, Латвийской, Чешской республик, Казахстана и Украины создана совместная следственная группа (JIT) «Connect». Благодаря этому сотрудничеству и по информации украинских полицейских в июле 2026 года ликвидировано еще 2 колл-центра в Турции. В рамках совместной деятельности участников JIT Connect проведен 21 обыск на территории Турецкой и Чешской Республик, задержаны 93 человека (из них два организатора — граждане Украины).

Хочу обратить ваше внимание на то, что первые диверсанты, которые с апреля 2024 года поджигали военные авто и релейные шкафы по заказу РФ (всего зафиксировано 1024 поджога, задержано 608 человек), вербовались в тех же наркотических Telegram-каналах — хотя прямой связи «Химпрома» с ФСБ следствие на данный момент не зафиксировало.

Несмотря на то, что лидер «Химпрома» годами скрывается за границей, недавно появились новые подозрения и упоминания об активизации международного розыска. На каком этапе сейчас процесс его экстрадиции, о каких именно новых эпизодах идет речь и есть ли реальные шансы увидеть его на скамье подсудимых в Украине?

Лидер преступного сообщества Буркин Егор находится в международном розыске с 31.07.2019 по фактам создания преступной организации, незаконного сбыта наркотиков и легализации средств, полученных преступным путем.

Национальная полиция Украины объявила Буркину еще два подозрения, по которым он объявлен в Международный розыск с красными карточками Интерпола (как основному заказчику и организатору насильственных преступлений и за создание вербовочных колл-центров и распространение наркотиков в составе преступной организации).

Нацполиция ведет длительную работу с DEA и коллегами из Мексики по экстрадиции лидера наркокартеля. Не вчера и не месяц назад. Надеюсь, что наши коллеги из Албании и Казахстана также объявят его в международный розыск.

На обнародованных в сети записях Буркин вспоминает заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова как будто бы «человека на вершине». Как вы прокомментируете это?

На мой взгляд, это попытка дискредитации из-за злобы за разрушенные преступные проекты. Я ознакомлен с материалами расследования, доказательной базой и записями разговоров, которые непосредственно осуществлял и отправлял Буркин. То, как Буркин говорит об Олеге Татарове и что именно говорит, подтверждает, что Татаров создавал ему ощутимые проблемы. Лидер «Химпрома» называл его с четким озлоблением «товарищем из ОП, который нас почему-то не любит». Мы видим многочисленные попытки Буркина через посредников найти контакт с различными влиятельными лицами, которые могли бы по его мнению, обеспечить влияние на правоохранительную систему, на тех полицейских, которые привлекают к ответственности участников преступной организации Буркина. Более того, в записях угроз в адрес Торгало Буркин упоминал фамилию Татарова как человека, которого он считал препятствием для отстранения Торгало с должности руководителя ДБН и, соответственно, препятствием незаконной деятельности Буркина. Это я мягко говорю, там звучит гораздо грубее.

Документирование таких преступных групп международного масштаба требует помощи разных органов власти, координации между ними, единой позиции, если хотите это можно назвать политической волей.

Я думаю, что Буркин понимает, насколько серьезные меры мы принимаем для установления места его нахождения, задержания и экстрадиции в Украину.

Расследование еще продолжается, и я вас уверяю, что впереди дополнительные подозрения в финансовых злоупотреблениях и отмывании грязных средств, в попытках влиять на правоохранителей и попытках давления и подкупа. И это не последние активные действия Национальной полиции Украины по ликвидации этой преступной структуры и привлечению организатора «Химпрома» к уголовной ответственности в Украине.



Напомним, ранее сообщалось о том, что Небытов раскрыл правду об операции полиции против наркокартеля «Химпром». Полиция опровергла упреки в причастности к покрыванию наркоторговли и напомнила, как ее сотрудники полностью зачистили сеть U420.







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