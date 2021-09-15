Ликвидировали школу и сказали искать новую: в Тернопольской области дети уже две недели не могут пойти на обучение

Ликвидировали школу и сказали искать новую: в Тернопольской области дети уже две недели не могут пойти на обучение

Школьный автобус не могут запустить из-за неотремонтированной дороге.

Две недели без обучения. 25 учеников села Чугали на Тернопольщине до сих пор не могут сесть за парты. Все потому что чиновники их 9-летнюю школу ликвидировали, а в новое учебное заведение детей не доставили. Родители возмущены и внезапным закрытием школы, и непрофессионализмом руководства громады. А одна из учительниц уже восемь суток голодает под городским советом.

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Об этом 15 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Середина сентября, а ученики с пятого по девятый класс села Чугали не учатся. Зато их родители в школе. Ждут руководительницу местного отдела образования. За неделю до первого звонка, говорят родители, впервые услышали о том, что их среднюю школу закрывают из-за того, что там мало учеников.

"Нам сказали, ищите, в какую школу вы хотите идти. А как мы можем искать, если мы будем сами искать, то конечно мы и сами будем их возить, а нам же должны предоставить автобус", — говорят родители.

Родители возмущены, потому что, если их заставляют переводить детей в другую школу, то почему они должны заниматься этим процессом? К тому же должны делать это в последний момент, в начале учебного года. И подчеркивают, по документам их школа существовала еще неделю назад. Это признают и в Государственной службе качества образования.

"По состоянию на 1 сентября все же Чугаривська гимназия работала как учебное заведение и родители наверняка воспользовались этим, поскольку приказом по школе эти ученики были переведены в следующий класс этого же учебного заведения", — говорит руководитель управления Государственной службы качества образования в Тернопольской области Наталья Моравская.

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Поэтому родители дважды вызывали полицию, чтобы впустили детей в школу, и дважды перекрывали дороги в знак протеста. И только тогда чиновники из горсовета начали приходить к людям. Вот как сегодня: руководитель отдела образования обвинила самих родителей, что это они медлили с переходом в другую школу.

"Кто будет отвечать за то, что до 15 сентября дети не посещают школу? Родители. Почему родители? Потому что они уведомлены 3 июня на сессии", — говорит руководитель отдела образования Кременецкого городского совета Наталья Щербатюк.

Андрей Николаевич — мэр Кременецкой громады. Он говорит, что должны были завершить процесс закрытия девятилетки за лето, но не смогли из-за образовательной районный профсоюз.

"Отдел образования где-то немножко приостановил свою работу, потому что был подан судебный иск", — говорит председатель Кременецкого горсовета Андрей Смаглюк.

Но это не оправдывает горсовет, объясняет Наталья Моравская. Ведь именно городской отдел образования, а не родители, должен был обеспечить детям обучение.

"В первую очередь надо было действительно представить альтернативу, куда дети должны быть переведены, в какие учебные заведения. Мы считаем, что до 1 сентября это можно было бы завершить", — говорит руководитель управления Государственной службы качества образования в Тернопольской области Наталия Моравская.

Пока чиновники спорят под окнами Кременецкого городского головы уже восьмые сутки голодает Надежда Медецкая — учительница математики ликвидированной девятилетки

"Лично я не столько против оптимизации, как против того, как это проходило в нашей громаде. Не могут дети столько времени быть без обучения", — говорит педагог Надежда Медецкая.

Официально детей в другую школу так и не перевели, но сегодня хотя бы согласовали с родителями заведение для них. Оно в 12 километрах от села. Впрочем, когда ученики пойдут туда неизвестно, потому что оказалось для запуска школьного автобуса нужно сначала отремонтировать дорогу в селе.

Напомним, в Полтаве школьник "заминировал" школу.

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