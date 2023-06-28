Линейный перелом височной кости: мама 8-месячной Мии из Краматорска рассказала о состоянии дочери после ракетного удара

Из-за очередного российского теракта в Краматорске известно о гибели троих детей — это девочки — 17 и сестры-близнецы 14 лет — Юлия и Анна Аксенченко. Они как раз закончили восьмой класс местной школы, говорится в ТСН.

Среди раненых тоже есть дети. Видео с мамой с окровавленной крошкой облетело все соцсети. ТСН связалась с семьей и выяснила: младенцу всего 8 месяцев, ее зовут Мия. И у нее – линейный перелом височной кости, а также множественные колото-резаные раны головы. Девочку госпитализировали в местную больницу. Ее состояние сейчас стабильное.

“Ситуация стабильная. Меня тоже немного зашили, это не так страшно как с ребенком. Но обошлось, сейчас еще проверимся в Киеве. Сейчас приедет скорая и едем дальше в "Охматдет" на обследование. Мы все сделали, снимок головки, но МРТ еще предстоит сделать”, — рассказывает в эксклюзивном комментарии ТСН мама малыша Ярина.

В Краматорске, где накануне россияне попали "Искандером" в центр города, уже девять погибших

Она добавляет, что в месте попадания были всего несколько минут и спасла их стена. "Мы зашли заказать еду домой, мы сели буквально на минуточку, пока муж сходил. Он пришел, сел и нас сразу привалило, балка прилетела. А ракета была за соседним зданием сразу”, — добавляет женщина.

Напомним,

в Краматорске, где накануне россияне попали "Искандером" в центр города, уже девять погибших. Спасатели еще ищут людей под завалами. И, как передает корреспондент ТСН Александр Загородний, со вчерашнего дня работающий на месте трагедии, точно известно о еще одном человеке, тело которого увидели спасатели и пытаются его достать.

До сих пор на месте происшествия дежурят горожане — они ждут информации о судьбе своих родных.

До сих пор на месте происшествия дежурят горожане — они ждут информации о судьбе своих родных.

Относительно раненых — известно о более 50 пострадавших. Среди них и три гражданина Колумбии — политик из этой страны, писатель и журналистка. Украинская писательница, которая была с ними в кафе, получила сложное ранение. Как сообщил глава Донецкой обладминистрации, пострадавших в тяжелом состоянии уже перевезли в больницу в соседней области.

Читайте также:

"Полесские волки" выходят на охоту с музейной пушкой на "народном Хаймарсе"

Чаще Украины говорили о российской угрозе: консультации накануне саммита НАТО состоялись в Гааге

Под Бахмутом военные отразили новые территории, закрепились во вражеских блиндажах, но россияне стремятся вернуться