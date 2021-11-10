"Липовые" приемы: как почти две сотни украинцев уже после смерти подписали декларации с семейным врачом

"Липовые" приемы: как почти две сотни украинцев уже после смерти подписали декларации с семейным врачом

В НСЗУ обещают, что до конца ноября в медучреждениях появятся специальные люди, которые будут контролировать электронную систему.

Днепрянка в своем электронном кабинете пациента увидела, что ее 9-летний сын побывал на приеме у психиатра, а еще неделю ходил к врачу в тубдиспансер. И это в то время, когда ребенок сидел на уроках. А родственники 175 умерших людей даже не подозревали, что покойные, уже после смерти, подписали декларации с семейными врачами.

О том, почему на электронной системе, которая должна облегчить коммуникацию пациентов и врачей, пытаются нагреть руки и какая ответственность за это — 9 ноября говорилось в сюжете ТСН.19:30.

О фейковых визитах к врачам Анастасия Кулакова написала пост в соцсети и выяснилось, что она такая не одна:

У моего отца такая же история, оказывается, он регулярно посещал уролога и прошел курс массажей.

Я вообще был на консультации у гинеколога, согласно HELSI (система, где пациент может записаться к врачу на прием и видеть все свои визиты – Ред.).

Женщина стремится чтобы псевдо-визиты ее сына к врачам, отменили: "Моделируем ситуацию – он вырастет и захочет стать контрразведчиком. Например. Ему нужна эта история – визит в психиатру?"

Тем временем в диспансере, где якобы на приеме у психиатра побывал ребенок, разводят руками. Врач, которая "нарисовала" прием, уверяют, очень добросовестная, но уже уволилась. И просто так в электронную систему, убеждены, она ничего лишнего не записала бы.

"Ни один врач-психиатр не может "нарисовать" данные пациента", – подтвердила она по телефону.

Медицинский директор центра по предоставлению психиатрической помощи Наталья Вишневская отмечает, что на учете этого ребенка не было, а сделать запись возможно, только, если обращался кто-то из родственников. Ибо других доступов к персональным данным ни у кого нет.

"Когда пациент приходит на консультацию, его ищут в электронной базе по фамилии и дате рождения", — объясняют в компании-разработчике, как врач создает электронную запись.

К примеру, "Иванов Иван" — врач видит четыре карточки. В идеале — врач должен проверить какой пациент его — по номеру телефона или идентификационному коду. Но, признают, когда в коридоре очередь, медики могут поспешить и ошибиться — и вписать консультацию однофамильцу. Удалить ложную информацию врач не может. Система позволяет лишь отметить, что прием был ошибочным.

"Ошибочно проведенный прием — две причины на выбор: неверно идентифицированный пациент, механическая ошибка", — объясняют в компании.

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За ошибочный прием врач должен давать объяснения — говорят в Национальной службе здоровья. Ведь количество посещения влияет на то, какое финансирование получит заведение. Когда пациент увидел, что ему приписали услугу которой не было, рекомендуют обращаться к руководителям медучреждения, которые уже будут разбираться с врачом, который вписал неверную информацию. А еще обещают, что до конца ноября в медучреждениях появятся специальные люди, контролирующие электронную систему.

"Мы работаем над тем, чтобы ввести специальную роль в электронной системе здравоохранения, которая будет называться медицинский администратор. Это уполномоченное лицо учреждения здравоохранения, которое имеет право осуществлять обработку медицинских данных и обозначать их ошибочными в заведении", — резюмировал директор департамента развития электронной системы здравоохранения Дмитрий Черныш.

Работы с электронной системой, говорят в Национальной службе здоровья, много. Потому что появляются не только "липовые" приемы, но и фейковые декларации. Вот обнаружили, что в одесской клинике заключили декларации со 175 умершими людьми.

Фейковые визиты к врачам: как умершие украинцы уже после смерти подписали декларации с семейным врачом

Когда же служба здоровья посетила клинику с проверкой, то деклараций с покойными на месте не было. Якобы возили на какую-то проверку и их неожиданно украли.

"У меня была коробка с документами в машине. У меня были деловые встречи. Когда вернулся — коробки нет. Машина открыта", — объясняет ситуацию директор клиники и уверяет, что о декларациях с "мертвыми душами" он впервые слышит.

Тем временем Национальная служба здоровья произвела перерасчет и обязала вернуть назад деньги, уплаченные за обслуживание "мертвых душ". Параллельно обратились и в правоохранительные органы. В службе здоровья также говорят, в полицию могут обращаться и те, кто увидел свои фейковые визиты к врачам, потому что подделка данных – это уголовная ответственность.

Напомним:

С начала ноября в Украине открыли 118 уголовных производств за подделку COVID-сертификатов и результатов ПЦР-тестов. По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, в большинстве случаев фигурируют медики.

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