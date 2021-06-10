"Липовые" справки и ускорение выплат: когда Украина перейдет на электронные больничные

Разработчики утверждают, что после перехода на электронную систему "липовые" больничные исчезнут.

Украина переходит на электронные больничные. Это уменьшит бумажную работу для медиков, беготню по кабинетам для пациентов, а также ускорит выплаты по больничным листам. Сейчас задолженность по больничным — три миллиарда гривен.

Как работать электронные больничные, и что делать, если вам еще выдали бумажный листок, говорится 10 июня во сюжете ТСН.19:30.

Врач в несколько кликов формирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности, а пациенту на телефон приходит сообщение — процесс успешен.

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Так система должна выглядеть в идеале.

И сегодня ее презентовали представителям сразу трех министерств — соцполитики, здравоохранения и цифровой трансформации. Однако когда все министры собрались в тесном кабинете — вдруг пропал Интернет.

Это очень жизненная ситуация. Система подвисает, а в отдаленных амбулаторий перебои с Интернетом — обычное дело. Министр цифровой трансформации говорит, что это из-за того, что годами не вкладывались деньги в инфраструктуру.

С 1 сентября все медучреждения должны перейти на электронный больничный. Электронные больничные освобождают самих медиков от писанины. Кроме того, что нужно без ошибок заполнить сам бланк, так еще сведения о больничном надо внести в многочисленные журналы. На возмещение нетрудоспособности государство тратит 18 млрд гривен ежегодно.

Новости Украины: как будут работать электронные больничные

Бумажный больничный можно без проблем купить. В Сети цена услуги стартует от 300 гривен. Разработчики утверждают, что "липовые" больничные исчезнут. Электронная система позволит отслеживать тех врачей, которые выдают аномальное количество больничных листов.

Как только листок сформирован, в системе его сразу может видеть и работодатель, и Фонд социального страхования, а это ускорит выплаты по больничным, потому что сейчас задолженность составляет около 3 миллиардов гривен.

Листок нетрудоспособности — самый популярный документ. За прошлый год 5,5 млн украинцев приходили в медучреждения по больничным. В течение лета бумажный листок существовать параллельно с цифровым.

Если ваше заведение еще не присоединился к электронной системе и вам выдали бумажный больничный, не надо нигде его регистрировать. По старой схеме отдаете его работодателю. Вот такой переходный период будет длиться до сентября.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, появятся ли электронные свидетельства о браке и разводе.

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