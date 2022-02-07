"Липовые" завещания: подробности аферы сельских чиновников, которые обворовывали покойных односельчан

Главы сельсоветов оформляли право собственности на земельные участки на своих родственников и знакомых.

В Хмельницкой области прокуроры разоблачили масштабную аферу сельских голов. Чиновники подделывали завещания умерших односельчан, хорошо зная, у кого близкой родни не было. Несколько дел о чиновничьей афере уже в суде.

Об этом идет речь 7 февраля в сюжете ТСН.19:30.

В селе Галузинцы – обшарпанные дома, пустые улицы, нет школы и магазина. Осталась разве плодородная земля, но ее, как говорят местные жители, уже начинают скупать.

"Люди пользовались, сеяли пшеницу, а здесь — приезжают люди на крутых машинах и говорят, что уже купили эту землю", — рассказывал один из здешних жителей Вадим Елец.

Но землю не только покупают, но и воруют у односельчан. Как рассказали в прокуратуре, председатель сельсовета подделывала завещания умерших, у которых не было близких родственников. Обнаружилось это во время мониторинга судебных решений.

"Они знали, что умершие люди не имеют наследников, и таким образом решили приобрести право на земельные участки, которые принадлежали этим людям в пользу своих знакомых, близких", — сообщил прокурор Летичевской окружной прокуратуры Владимир Делинда.

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Староста села Галузинцы Алла Маевская, обвиняемая в подделке документов, отказывается рассказывать на камеру об этой истории. Но наконец признается, что оформила на знакомого 5 гектаров. За это он мог получать от фермеров 60 тысяч гривен ежегодно. Говорит, что так он помогал общине.

В селе Божиковке схема была та же. Почти 2 гектара земли местная жительница завещала своей дочери, но обе умерли. Тогдашняя глава сельсовета Ольга Багрий составила завещание от имени покойного на своего мужа и подделала подпись секретаря.

Но чиновник допустила ошибку в одной справке. А у нынешнего старосты, который должен ее исправить, возникли подозрения.

Ольга Багрий уже не работает в сельском совете. Дверь у нее дома никто не открыл.

"Возможно, их подвигло на этот шаг то, что прекращали деятельность сельских советов, и поэтому у них возникла последняя возможность совершить уголовное правонарушение", — предположил прокурор Владимир Делинда.

Кстати, узнать, не украли ли ваше наследство, юристы советуют обязательно проверять. Не все ведь знают, что у умерших родственников, слишком неблизких, например, был земельный пай. Сделать это можно у нотариуса или в открытых реестрах.

"Есть государственный реестр недвижимого имущества, по которому можно по фамилии, идентификационному номеру, кадастровому номеру объекта недвижимости, проверить кому оно принадлежит, в каком размере есть ли обременение, действия какие-то совершаются и кто эти действия совершает", — пояснил юрист Виталий. Головенько

Дела о подделках завещаний уже были переданы в суд. Виновным грозит до трех лет ограничение свободы. А в прокуратуре уверены — производства в отношении руководителей общин не последние.

В Хмельницкой области прокуроры разоблачили аферу сельских голов с "липовыми" завещаниями | Новости Украины

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