Лишь неделю дома: военный, которого выгоняли в тамбур поезда, вернулся на войну

Защитник уже на фронте — на отдых у него было всего 9 дней с учетом времени на дорогу.

Военный, которого при возвращении домой выгнали в тамбур поезда, уже снова уехал на фронт защищать Украину.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщила его дочь Любовь.

"Сейчас отец уже на фронте. У него был отпуск, девять дней с учетом времени на дорогу", — сообщила нам Любовь.

Напомним, в середине ноября в поезде "Укрзализныци" произошел скандал: военного, возвращавшегося со службы Донецкой области домой — в Киев в отпуск, выгнали в тамбур, потому что "от него плохо пахнет". Защитник был вынужден провести там семь часов.

"Вместо того, чтобы принимать благодарность от людей, защищающих Украину, очень "вежливая" проводница попросила его выйти в тамбур и спать там, потому что от него плохо пахнет", — рассказала на своей странице в Instagram основательница благотворительного фонда "Страна непокоренных" Любовь Олиградская, к которой обратились родственники пострадавшего.

Инцидент быстро получил огласку в Сети и на него отреагировали в "Укрзализныце". На официальной странице компании заявили, что разобрались в ситуации.

"Военного, возвращавшегося домой, пассажиры обвинили в "плохом запахе" и выставили в тамбур вагона. Наши стюарды недостаточно четко среагировали на ситуацию и не заметили конфликта, позволив защитнику провести остальное путешествие в тамбуре", — сообщили в "Укрзализныце".

В свою очередь, дочь военного, Любовь ранее в комментарии для ТСН.ua так рассказала о своем отношении к пассажирам :

"Бумеранга в жизни, пожалуй, никто не отменял. Никогда в жизни и никому я ничего плохого не желаю, осуждает Бог", — сказала Любовь.

На вопрос о том, как долго ее отец был на фронте, после чего оказался в поезде с пассажирами, девушка ответила так: "Я его не видела с начала войны…"

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