Лишение гражданства, ограничение дипуслуг и электронные повестки: как Украина планирует возвращать военнообязанных из-за границы

Президент Владимир Зеленский отмечает, что военнообязанные граждане Украины, которые в первые дни войны уехали за границу, должны вернуться – если не воевать, то работать и платить налоги.

"Мы бы хотели, чтобы люди, выехавшие вне закона Украины, мобилизационного возраста, были в Украине. Вопрос не в том, что они все должны быть на фронте – у нас большая армия", — сказал он в интервью немецкому телеканалу. ARD.

По мнению президента – это "вопрос в справедливости". Выехавшие должны платить налоги или поддерживать Вооруженные силы.

В новом законопроекте о мобилизации, в частности, может быть предусмотрено наказание как для уклоняющихся в Украине, так и для выехавших за границу вне закона.

ТСН.ua собрал предложения, которые звучали от депутатов и экспертов относительно того, как можно вернуть военнообязанных из-за границы в Украину и что им может грозить в случае отказа.

Законопроект о мобилизации

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что законопроект о мобилизации Верховная Рада должна рассмотреть в первом чтении 6 февраля 2024 года.

Арахамия прогнозирует, что, по крайней мере, две оппозиционные фракции не дадут проголосовать за законопроект в целом.

"Поэтому мы сделаем перерыв в неделю, проголосуем сокращение сроков, и через неделю – 13 или 14 – проголосуем во втором чтении. Пойдем спецпроцедурой и как-то там высидим и сделаем это для того, чтобы это проголосовать", – сказал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Обновленный и тайный законопроект О МОБИЛИЗАЦИИ: в случае чего его будет блокировать омбудсмен Лубинец?

Изменения в мобилизации для мужчин за границей

Нардеп из фракции "Слуга народа" Егор Чернев отмечал, что в законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчины. Однако по этой категории украинцев "больше вопросов пока, чем ответов".

В правительственном мобилизационном законопроекте предлагалось ограничение некоторых прав военнообязанных украинцев за границей, которые не станут на военный учет. К примеру, прекращение предоставления консульских услуг в украинских дипучреждениях за рубежом в случае отсутствия военно-учетных документов.

Как Минобороны будет возвращать уклонистов из-за границы

Министр обороны Рустем Умеров подчеркнул, что стратегическая задача Украины – восстановление территориальной целостности в границах 1991 года. Минобороны Украины планирует сделать учет военнообязанных украинцев, живущих за границей, и агитировать их возвращаться защищать Родину.

Также читайте Скандальная мобилизация: что будет в новом законопроекте и почему нардепы взбешены

"Во-первых, мы хотим сделать учет этих людей, просто призываем их пройти учет. Во-вторых... после учета мы предлагаем им разные опции, мотивирующие... Мы ему предложим рекрутинг, где он может выбрать специальность... где он будет служить, с кем он будет служить", – объяснял глава Минобороны.

В то же время он отметил, что власти сейчас работают над вопросом возможного ограничения некоторых прав украинцев за границей, которые не станут на учет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "НАРДЕПЫ — В ГНЕВЕ!" Мобилизация в Украине: стало известно, что в новой версии законопроекта!

"Но мы консультируемся здесь... с правоохранительными органами, Министерством юстиции... Но фокус не на том, как наказать человека, а как сделать это с честью и предоставить все возможности для того, чтобы у человека-военнослужащего было право... Какие категории ограничений будут введены — это уже коллективное решение. И пропустит ли это Верховная Рада или нет, будет зависеть от голосования", — пояснил министр.

Как военнообязанным за границей будут вручать повестки

Рустем Умеров отметил, что в Украине за последние полтора месяца консолидировали все базы данных, чтобы понимать, сколько украинских мужчин призывного возраста после начала полномасштабного вторжения уехали за границу.

"То есть видим, сколько у нас в Украине (военнообязанных — ред), сколько за границей, проверяем это вместе с МИД, то есть у нас есть такая информация…. Мы разработаем правила игры, которые дадут четкие ответы для тех, кто не сможет, не захочет поучаствовать в том, чтобы защищать свою страну", — уточнил министр.

Электронные вызовы в военкомат получат все

Министр обороны Рустем Умеров заявлял, что в случае принятия решения о вызовах в Территориальные центры комплектования (военнокоматов) через электронное уведомление их будут отправлять военнообязанным и в Украине, и за рубежом.

По его словам, Министерство обороны рассматривает возможность извещать военнообязанных мужчин о необходимости явиться в ТЦК через электронное оповещение. При этом его получателями будут и украинцы, которые находятся за пределами страны.

Как будут наказывать уклонистов за границей

Народный депутат от "Батькивщины" и член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко отметил, что если человек находится за границей, он тоже должен пройти идентификацию, а если не пройдет, то это значит, что "будут последствия".

"Одним из последствий, например, может быть — не будут предоставляться консульские услуги, то есть если просроченный паспорт, никто нового не предоставит. Он (человек — ред.) не сможет делать консульские услуги в виде доверенности, потому что многие делают доверенности на суды в Украине, чтобы либо продать имущество, либо, извините, как-нибудь подарить и т.д. Этого тоже не может быть сделано", — рассказал он.

По его словам, изменения будут и в отношении банковских услуг. Банк запросит тоже новую идентификацию, но в этой идентификации должен быть этот вид непосредственно о военном учете.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Когда закон о мобилизации будет ГОТОВ? Успехи рекрутинга! Новости от Минобороны | Калмыкова

"Это значит, что могут отключиться даже банковские карты. То есть физически тот человек, который находится за границей, он должен пройти эту идентификацию. Если у него все в порядке, он выехал за границу по определенным документам. Вы же видите, кстати, Генеральный штаб просит, чтобы убрать из демобилизации людей, точнее, убрать тех, кто не подлежит мобилизации, людей со второй группой инвалидности, т.е., все равно ты проходишь военный учет, но ты будешь тем человеком, который, возможно, будет мобилизован", — резюмировал нардеп.

Что предлагает депутат Безуглая в качестве наказания для уклонистов

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая предложила радикальную законодательную инициативу — лишать гражданства и арестовать имущество тех военнообязанных, которые выехали за границу во время войны.

Она также предложила отдать активы беглых граждан за границу семьям погибших воинов ВСУ.

Могут ли наказать военнообязанных, выехавших за границу

Адвокат Марина Бекало объяснила ТСН.ua, что мужчины, пересекшие границу исключительно через пункты пропуска после полномасштабного вторжения, – выехали за границу законно.

"Другой вопрос, если мужчина выехал на основании незаконно полученных документов. К примеру, получил коррупционным путем справку ВЛК о непригодности к службе", — отметила она.

В таком случае, по ее словам, должен быть соответствующий приговор суда, то есть вина лица должна быть доказана в судебном порядке.

Однако Марина Бекало отметила, что юридическая ответственность за невозвращение законодательством Украины не предусмотрена.

Если все же будут приняты изменения в законодательство, которыми будет предусмотрена административная или уголовная ответственность, то такие меры наказания могут быть применены только в отношении тех лиц, которые совершили правонарушение уже после принятия закона и вступления в силу, подчеркнула адвокат.

"Арестовывать имущество и счета граждан только по основаниям их пребывания за границей является не только нарушением конституционных прав, но и прав человека согласно международным конвенциям, которые Украина ратифицировала", – добавила адвокат.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украинцев за границей не очень стимулируют уехать! Что страны ЕС придумывают для беженцев?

Зеленский о призыве украинцев за границей

Острое заявление о призыве украинских мужчин за границей сделал и президент Владимир Зеленский. Он заявил, что все военнообязанные мужчины, находящиеся за границей, должны вернуться в Украину, где они будут либо воевать, либо работать.

"Мужчины мобилизационного возраста должны быть в Украине", – подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что "на одного военного идет 6-8 налогоплательщиков, и если вы в Украине и не на фронте, а работаете и платите налоги, то вы также защищаете государство. Но если вы за границей и вы призывного мобилизационного возраста, и вы и не на фронте и не платите налоги, и выезжали вне закона, то есть вопросы".

"Принудительно сделать не получится": Данилов о мобилизации за рубежом

Секретарь СНБО Алексей Данилов признал, что не существует законного способа заставить находящихся за рубежом украинцев возвращаться домой и становиться в ряды украинской армии.

Он также добавил, что многое зависит от того, получили ли украинские граждане статус беженца за границей.

“Если гражданин официально имеет статус пострадавшего от военной агрессии беженца, мы не сможем вмешаться. Ведь в каждой стране есть свои законы о людях со статусом беженца", — подчеркнул Данилов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Законопроект о мобилизации! Что депутаты обсуждают в кулуарах и за что готовы голосовать

Можно ли лишить гражданства уклоняющихся за границей

Бывший судья Конституционного суда Украины Виктор Шишкин назвал провокационными разговоры о возможности лишения гражданства уклоняющихся от военной службы по мобилизации.

Он пояснил, что лишение украинского гражданства мужчин, бежавших за границу от мобилизации, было бы неконституционным.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украине не хватает людей! из-за войны! Что с этим делать?

"В соответствии со статьей 25 Конституции, гражданина Украины нельзя лишить гражданства. Он может изменить гражданство по собственному желанию. Наши мужчины сбежали за границу – да, это плохо. Но речь идет не о юридической, а об общественной ответственности", – объяснил экс-судия КС.

То есть Украина не имеет права лишать гражданства укрывателей, скрывающихся за границей.

Что говорят военные о наказаниях для уклоняющихся, выехавших за границу

Военный ВСУ Николай Мельник считает, что люди, оказавшиеся за границей во время полномасштабного вторжения, не выполнили свою конституционную обязанность по защите Родины, поэтому они не должны ничего решать в Украине.

"Они – обычные трусы. Я считаю, что их нужно лишить пассивного и активного права голоса в Украине. Они не имеют права здесь ничего решать", – подчеркнул военный.

Не считая того, Мельник против, чтоб уклонистам блокировали счета либо делали еще что-нибудь.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СКАНДАЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ: что будет в новом законопроекте и почему нардепы взбешены?

Читайте также ведущие новости дня: