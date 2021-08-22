Литургия под открытым небом и незапланированная молитва: как совершалось богослужение с участием Вселенского Патриарха Варфоломея

Литургия под открытым небом и незапланированная молитва: как совершалось богослужение с участием Вселенского Патриарха Варфоломея

Много желающих не смогли вовремя попасть на службу — из-за очередей.

В Святой Софии в Киеве в воскресенье состоялось богослужение с участием Вселенского Патриарха Варфоломея, открытое для всех желающих. Съехались на него паломники чуть ли не со всей Украины.

Об этом 22 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

К началу службы еще — полтора часа. Ко входу в Святую Софию выстроилась огромная очередь. Люди проходят через рамки, их встречают капелланы. Раздают маски. Большинство людей здесь — паломники.

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Ровно в девять — в Софию прибывает Вселенский Патриарх. Поют во время службы, уже по традиции, на двух языках — греческом и украинском. Священники под открытым небом исповедуют всех желающих.

Служба подходит к концу, но очередь на вход не становится меньше.

После литургии священники причащают, несмотря на пандемию, с одной чаши. Но желающих много.

Служба заканчивается. Предстоятели — Епифаний и Варфоломей — обмениваются подарками. Варфоломей получает Большой крест ордена Святого Михаила. Вселенский Патриарх передает украинской церкви священное миро.

Под аплодисменты Варфоломей сходит со сцены. Неожиданно для всех и несмотря на официальную программу он просит отвести его к собору. Молится — в тишине.

Новости Украины: Вселенский Патриарх провел литургию в Софии Киевской

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