Литва принимает законы, которые очень урежут возможности россиян и белорусов

В настоящее время в Литве живут около 15 тысяч граждан России и еще почти 50 тысяч граждан Беларуси.

Ограничить россиян и белорусов в праве покупать недвижимость, подаваться на визу или на получение гражданства — такие законодательные изменения обсуждают в парламенте Литвы. Местные депутаты на фоне полномасштабного вторжения в Украину решили и у себя усилить меры безопасности. Готовы даже изменить процедуру лишения гражданства, чтобы забирать его у тех, кто представляет угрозу для государства, говорится в ТСН.

Дружественная к Украине страна, приютившая десятки тысяч украинцев и с первого дня вторжения поддерживающая Украину, сама имеет границы с агрессорками Россией и Беларусью, поэтому с февраля 2022 года ищет способы себя защитить как от внешних, так и от внутренних врагов. Уже почти четыреста дней Литва живет в режиме чрезвычайного положения. Его продлили уже несколько раз и именно в рамках этого режима, ввели ограничения на выдачу Шенгенских виз для россиян и белорусов. “В мае, закончив чрезвычайное положение, а эти нормы мы хотим переработать в законе. Пока война продолжается, все эти установки тоже будут в силе”, — говорит депутат сейма Литвы Жигимантас Павильонис.

Речь идет не только о визовых ограничениях, гражданам России и Беларуси, по крайней мере, временно хотят запретить подавать заявления на литовское гражданство, а еще — более тщательно проверять их на границе на предмет угрозы нацбезопасности. Также депутаты предпочитают ограничить граждан страны-агрессорки в праве покупать недвижимость. “Уже после февраля россияне купили большое количество имущества в Литве. Бегут россияне из России и покупают здесь у нас прекрасные квартиры в старом прекрасном городе”, – добавляет депутат.

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В настоящее время в Литве живут около 15 тысяч граждан России и еще почти 50 тысяч граждан Беларуси. Некоторые из них прекрасно интегрировались, основали бизнес и выучили язык. Но все равно остаются представителями своих стран и в качестве экспертов с экранов телевизоров призывают не принимать эти законы и не вводить ограничения.

Еще один яркий пример, что "хороших русских" не бывает всколыхнул страну недавно и даже подтолкнул сейм к внесению изменений закона о правилах отзыва гражданства.

Одна из самых известных фигуристок Литвы Маргарита Дробязко — россиянка по происхождению, за свои спортивные достижения 30 лет назад получила литовское гражданство, но за это время так и не отказалась от российского паспорта. Она выступала одновременно в двух странах. До полномасштабного вторжения в Украину литовцы это воспринимали снисходительно, но уже после, когда Дробязко с мужем-фигуристом уехала в Сочи, участвовать в шоу россиянки Татьяны Навки — жены спикера Кремля, действия фигуристки взбудоражили страну. “Она откровенно против наших ценностей, поддержки Украины, подвергшейся жестокому нападению, где ежедневно убивают людей без какой-либо причины. Я не могу понять, почему у таких людей должно быть литовское гражданство”, — отмечает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

У таких как Дробязко литовские депутаты предлагают забирать паспорта. Речь идет о тех, кто имеет двойное гражданство и представляет угрозу национальной безопасности. Противники инициативы опасаются ограничения прав человека, сторонники приводят в пример другие европейские государства. “Латвийцы, приняли тот же закон, согласно которому иностранные граждане, поддерживающие агрессию, могут быть лишены гражданства. Такие законы существуют в 14 странах ЕС и Великобритании”, — заявляет депутат Даля Асанавичюте.

В настоящее время этот закон, как и ряд предложений с ограничениями по отношению к россиянам и белорусам, прошли первое чтение. Далее по процедуре литовского парламента, продолжаются обсуждения и дополнения. “У нас есть три чтения этого закона. Я думаю, за визами никаких изменений не последует. Мы точно не откроем двери в Литву не только поддерживающим режим, но и нормальным людям, живущим как "их дом с краю". Вот мы таких не любим”, — говорит Павильонис.

Пока литовские депутаты еще работают над изменениями в законы. В случае принятия они будут временными, по меньшей мере, на год. Но литовцы не исключают, что согласно ситуации в Украине его смогут продлевать.

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