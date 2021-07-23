Литву с Польшей соединил портал: чудо техники может появиться и в Украине

Литву с Польшей соединил портал: чудо техники может появиться и в Украине

Чтобы сконструировать окно в другой город понадобилось 5 лет, 50 человек и 200 тысяч евро.

Литву с Польшей соединил портал. Из-за него жители Вильнюса и Люблина, между которыми шестьсот километров — могут увидеть и пообщаться друг с другом, — говорилось в сюжете ТСН.19: 30 22 июля.

Портал недавно появился у вокзала литовской столице — и на центральной площади Люблина. В бетонную конструкцию вмурованный экран, проходя мимо которого каждый видит, что происходит в другом городе.

Это — скульптура, она три с половиной метра высотой, перевозить ее, не так уж и просто. Фактически это такой гигантский видеозвонок. Но чувствуется как расширение реальности.

Автор идеи портала Бенедиктас Гилис специально не стал придумывать, как передавать из города в город звук, чтобы языковой барьер не отпугивал никого.

"Мы решили не добавлять ни звука, чтобы люди общались, используя древнейшую язык человечества — язык жестов. Ведь хотя слова помогают общаться, мы действительно встречаемся там, где тишина между словами", — рассказывает автор.

Идея таким образом расширить мировоззрение людям пришла Бенедиктасу задолго до пандемии, но во время всемирного карантина стала еще актуальнее. Устройство только выглядит просто: нужно учесть перепад температур на улице, сконструировать стекло, которое выдерживает прямое попадание солнца и при этом — ударопрочные, просто на всякий случай. Чтобы сконструировать окно в другой город понадобилось 5 лет, 50 человек и 200 тысяч евро — на два портала.

Автор мечтает о сети порталов, чтобы одной секунды ты махал кому-то в Люблине, затем — в Нью-Йорке, Дубае, Найроби, Киеве. Окон в другие города, обещает Бенедиктас, уже очень скоро станет больше. А вскоре такой портал может появиться и в Украине, автор проекта общался с украинским послом, ему эта идея понравилась.

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