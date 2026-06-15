Ливень после обстрела Путиным Киево-Печерской лавры: священники рассказали о чуде

Тушить пожар после прилета российского дрона по Успенскому собору Лавры помог ливень / © ТСН

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Во время массированной российской атаки по Киеву и непосредственно по Успенскому собору Киево-Печерской лавры 15 июня многие украинцы в соцсетях обратили внимание на то, что после появления сообщений о пожаре на крыше святыни в столице начался достаточно сильный дождь. А утром, когда спасатели почти ликвидировали пожар, вблизи Успенского собора появилась радуга.

Следует отметить, что большинство известных сайтов прогноза погоды заранее сообщали, что в Киеве возможен дождь после 3 часов утра 15 июня. Но по факту дождь пошел раньше, ближе к часу ночи — когда начался пожар после попадания дрона.

«Однозначно, даже нет сомнений в том, что этот дождь стал благословением Божиим и знаком милости Божией к нашей обители. Действительно, сразу после попадания «Шахеда» по Успенскому собору начался дождь. Он становился то меньше, то усиливался, но шел практически до тех пор, пока спасатели полностью не потушили пожар. И к утру, около 8 часов, погода начала налаживаться. И сейчас, до конца дня, погода ясная», — сказал в комментарии для ТСН.ua епископ ПЦУ, наместник Лавры Авраамий.

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По его словам, утренняя радуга, которую можно было увидеть на территории обители, также считается духовенством символом милости.

Последствия российского удара по Киево-Печерской Лавре / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

«Это подтверждение того, что Бог с Украиной. Удар на себя приняла та часть собора, которая у алтарной части», — говорит он.

В свою очередь глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент отметил, что совершенное против Лавры — это грех, осуждаемый церковью.

Пожар на крыше Успенского собора / © из соцсетей

«Украинская Православная Церковь решительно осуждает военную агрессию России против Украины, следствием которой стали гибель тысяч людей и разрушение святынь. Бог не благословляет войны. Он Сам принес Себя в жертву за человечество, чтобы дарить ему вечную жизнь», — сообщил он в Telegram-канале УПЦ.

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В комментарии для ТСН.ua он добавил: «Бог есть Бог мира и все действия, связанные с агрессией, с тем, что создает угрозу для людей — это грех, однозначно осуждаемый Библией. Следовательно и церковью. Все, что произошло этой ночью — ужасно, и мы категорически осуждаем все действия, связанные с бомбардировкой Украины. Мы благодарны Богу, что в Лавре не пострадали люди, что представители ГСЧС вовремя сделали то, что необходимо для спасения Успенского собора, который отстраивался в 2000 году монахами Киево-Печерской Лавры, братией во главе с ее наместником».

Ликвидация последствий атаки по лавре / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Комментируя появление радуги, Климент ответил так: «Хочу сказать верующим, что радугу не нужно учитывать. Необходимо учесть, чтобы угождать Богу, соблюдая его заповеди». Появление радуги он назвал естественным явлением, обычно объясняемым метеорологами.

В Киево-Печерской лавре наклонялся крест: что известно

В то же время пользователи соцсетей вспоминают относительно недавние события в храмах столицы. К примеру, в марте прошлого года наклонился крест на Крестовоздвиженской церкви.

Тогда, в марте 2025 года, глава Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра» Максим Остапенко в комментарии для ТСН.ua рассказал следующее: «Крест наклонялся, его осматривали. Сегодня (8 марта 2025 года) из-за того, что наклонение стало критическим, во избежание повреждения конструкций самой церкви, чтобы избежать угрозы людям, мы вызвали ГСЧС. Под наблюдением главного архитектора этот крест был аккуратно демонтирован для дальнейшей реставрации».

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Кроме того, тогда некоторые украинцы вспомнили события января 2022 года, когда за 40 дней до полномасштабного вторжения упал крест с одного из куполов Софийского собора Киева. По информации работников заповедника, тогда крест упал из-за сильных порывов ветра.

А в марте 2023 года в информпространстве живо обсуждали другое загадочное событие в Лавре, а именно заметное потемнение купольных крестов на крыше Трапезного храма Антония и Феодосия Печерских. Некоторые из комментаторов в соцсетях испуганно считали, что это нехороший знак для Украины, но должностные лица заповедника тогда сообщили, что потемнение крестов — следствие отсутствия реставрации. Она проводилась в конце 60-х — начале 70-х годов прошлого века.

Напомним, ранее сообщалось о том, что киевляне обсуждают дождь после атаки РФ. После российского удара по Киево-Печерской лавре над Киевом пошел дождь, часть украинцев восприняла это как символический знак. В соцсетях разгорелась дискуссия: для одних это была поддержка сверху, для других совпадение с прогнозом погоды.

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