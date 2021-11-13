Лбом в лоб: в столкновении легковушек в Кировоградской области погибли два человека

Лбом в лоб: в столкновении легковушек в Кировоградской области погибли два человека

Кто из водителей виноват – устанавливают эксперты.

В Кировоградской области произошла смертельная авария. На трассе между Кропивницким и Уманью столкнулись легковушки "Ауди" и "ВАЗ". Сила удара была такой, что "ВАЗ" перевернулся и вылетел на обочину.

Об этом 13 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

На трассе столкнулись автомобили "Ауди" и "ВАЗ" | Новости Украины

21-летнего травмированного водителя "ВАЗа" из кабины болгаркой вырезали спасатели. Сейчас жизнь молодого человека спасают в больнице. В "Ауди" ехали четыре человека — все жители Винницкой области. Двое из них погибли на месте – это 51-летний водитель и один пассажир, ехавший на переднем сиденье. И еще двое пассажиров, сидевших сзади. По предварительным данным, машины столкнулись лбом в лоб. Кто из водителей виноват – устанавливают эксперты.

Напомним:

В Ровенской области под колесами авто погиб житель Винницкой области. Правоохранителям водитель сказал, что мужчина внезапно выбежал на дорогу.

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