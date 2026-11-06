ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
456
Время на прочтение
1 мин

«Ломаем все!»: в киевском метро мужчина устроил погром из-за рекламы (видео)

В Киеве мужчина решил избавиться от рекламы на станции метро «Палац спорту», срывая баннеры и выкрикивая: «Ломаем все!».

Авторы публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Разгром рекламных щитов в киевском метро

Разгром рекламных щитов в киевском метро / © соцмережі

В Киеве на станции метро «Палац спорту» мужчина разорвал рекламные материалы, размещенные на платформе. Видео инцидента распространилось в соцсетях, а полиция уже устанавливает свидетелей и участников происшествия.

ТСН.ua получил комментарий полиции Киевского метрополитена по поводу инцидента.

На обнародованных кадрах видно, как мужчина срывает рекламу, выкрикивая: «Ломаем всё! Ломаем!». После этого он бьёт ногой по месту, где она висела.

За его действиями наблюдали несколько пассажиров метро. Некоторые из присутствующих снимали инцидент на камеру.

В соцсетях поступок мужчины назвали «люстрацией по-киевски», связывая его с недовольством большим количеством рекламы на станциях метро.

В полиции Киевского метрополитена сообщили ТСН.ua, что обнаружили информацию об инциденте в ходе мониторинга социальных сетей и зарегистрировали происшествие.

«Обращений в полицию по поводу этого случая не поступало. В настоящее время мы устанавливаем свидетелей и участников происшествия», — отметили правоохранители.

Если мужчину найдут, ему может грозить административная ответственность за мелкое хулиганство в соответствии со статьёй 173 КоАП. Наказание определит суд.

Погром реклами в метро Києва / © соцмережі

Напомним, ранее в Святошинском районе Киева пьяный житель многоэтажного дома открыл огонь с балкона своей квартиры. Мужчина произвел как минимум пять выстрелов во двор дома.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie