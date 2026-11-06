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«Ломаем все!»: в киевском метро мужчина устроил погром из-за рекламы (видео)
В Киеве мужчина решил избавиться от рекламы на станции метро «Палац спорту», срывая баннеры и выкрикивая: «Ломаем все!».
В Киеве на станции метро «Палац спорту» мужчина разорвал рекламные материалы, размещенные на платформе. Видео инцидента распространилось в соцсетях, а полиция уже устанавливает свидетелей и участников происшествия.
ТСН.ua получил комментарий полиции Киевского метрополитена по поводу инцидента.
На обнародованных кадрах видно, как мужчина срывает рекламу, выкрикивая: «Ломаем всё! Ломаем!». После этого он бьёт ногой по месту, где она висела.
За его действиями наблюдали несколько пассажиров метро. Некоторые из присутствующих снимали инцидент на камеру.
В соцсетях поступок мужчины назвали «люстрацией по-киевски», связывая его с недовольством большим количеством рекламы на станциях метро.
В полиции Киевского метрополитена сообщили ТСН.ua, что обнаружили информацию об инциденте в ходе мониторинга социальных сетей и зарегистрировали происшествие.
«Обращений в полицию по поводу этого случая не поступало. В настоящее время мы устанавливаем свидетелей и участников происшествия», — отметили правоохранители.
Если мужчину найдут, ему может грозить административная ответственность за мелкое хулиганство в соответствии со статьёй 173 КоАП. Наказание определит суд.
Напомним, ранее в Святошинском районе Киева пьяный житель многоэтажного дома открыл огонь с балкона своей квартиры. Мужчина произвел как минимум пять выстрелов во двор дома.