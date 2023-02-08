Лондон-Париж-Брюссель: Украина и Запад готовятся ко второму году войны на истощение

Запад посылает Путину, который сделал ставку на долгую войну на истощение, четкий сигнал: "Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется, вплоть до полной победы".

Этот тезис повторил Джо Байден во время ежегодного обращения к нации в Конгрессе, где публично обратился к послу Украины в США Оксане Маркаровой, которая присутствовала в Капитолии, после чего обе палаты взорвались аплодисментами в адрес мужественной украинской нации.

Об этом заявил и британский премьер Риши Сунак во время личного внезапного визита Владимира Зеленского в Лондон. Украинский президент произнес действительно историческую речь в парламенте Великобритании, где его приветствовали мощными аплодисментами, призывая создать "коалицию самолетов" для Украины.

"В Британии король (с которым Зеленский также встречался – ред.) является пилотом военно-воздушных сил. А в Украине сейчас каждый пилот военно-воздушных сил является королем. У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее", — заявил Зеленский, подарив спикеру парламента Британии Линдсею Гойлу шлем одного из лучших украинских пилотов.

И Лондон услышал Зеленского. Британия приступит к обучению украинских пилотов на натовских истребителях. Также Риши Сунак поручил Бену Уоллесу, министру обороны, изучить, какие именно истребители можно передать Украине. Именно Соединенное Королевство было первым, кто предоставил Украине свои танки Challenger 2, которые прибудут уже в марте. Возможно, Лондон станет первым и в поставках Украине действительно дальнобойных ракет. Речь о крылатой ракете воздушного базирования Storm Shadow вероятной дальностью до 300 км, которая может запускаться, например, с французских и шведских истребителей Rafale и Gripen, о получении которых Киев также ведет переговоры.

Вопрос современной авиации будет обсуждаться и в четверг, 9 февраля, в Брюсселе, где президент Зеленский выступит на заседании Европарламента и примет участие в ланче с лидерами стран-членов ЕС. Второй военный визит Зеленского, на этот раз европейский, потому что первый был в США, проходит на фоне подготовки России к большому наступлению на Донбассе, который, по информации украинской разведки, Путин приказал захватить до марта.

Украина и мир готовятся ко второму году самой большой и кровавой со времен Второй мировой войны на европейском континенте. И, конечно, всех интересует один вопрос: когда она закончится? ТСН.uaсобрал все, что об этом говорят и пишут на Западе, в два базовых сценария.

Сценарий №1 — Война на истощение

Уже ни для кого не секрет, что Путин решил вести долгую войну на истощение, опираясь на огромный мобилизационный ресурс пушечного мяса, репрессивный аппарат, который может грести людей в неограниченных количествах, и поддержку продолжения этой войны самими россиянами.

Разведка Эстонии также указывает на уверенность Путина в том, что время в этой войне на его стороне: "Путин тянет время, считая, что Украина и Запад истощутся раньше России".

Путин рассчитывает на две вещи:

усталость Запада от поддержки Украины и начало президентской предвыборной кампании в США, когда Вашингтону будет просто не до Киева и войны;

и Украина не выдержит сугубо мобилизационно, потому что россиян количественно больше.

Именно нарратив о том, что россиян количественно больше, поэтому Украина в любом случае проигрывает эту войну, сейчас активно разгоняется Кремлем. И, к сожалению, его подхватили на Западе. Недавно The New York Times опубликовала авторскую колонку одного американского журналиста, который является открытым ценителем Путина, где говорится:

"Украина проигрывает войну, которая превратилась в Первую мировую, а Россия имеет втрое большее население, целостную экономику и лучшие военные технологии".

Есть и другой не менее интересный российский нарратив, активно "скармливающийся на Западе", о том, что США уже напрямую воюют с Россией. В колонке уже другого автора в той же The New York Times говорится о следующем:

"Как так получилось, что 23 февраля 2022 года практически никто в Америке не утверждал, что в наших национальных интересах было вступить в косвенную войну с Россией, чтобы не дать ей захватить Украину. Страну, которую большинство американцев не могли найти на карте за 10 попыток ?".

Россиян действительно количественно больше. И, да, Путин не остановится. Однако сейчас не время Первой или даже Второй мировых войн. Количество не всегда означает качество. Именно поэтому Украина просит Запад предоставить как можно больше современного качественного оружия. И прорыв в этом вопросе увидели все. Мы получим современные танки, бронетехнику и снаряды HIMARS дальностью 150 км. Мы также начали сложные переговоры по западным истребителям. Однако главное сейчас – это время – кто (Украина или Россия) скорее успеет сформировать ударный кулак для контрнаступления.

Но Путин ошибочно считает, что время на его стороне. Еще один российский нарратив, который можно встретить в западной прессе, — "санкции не работают" и "российская экономика оказалась более устойчивой, чем многие думали". Однако как тогда быть с рекордным с 1998 года дефицитом российского бюджета, который уже достиг $25 млрд, а по итогам 2023 года может составить около $97 млрд? Поступления от нефти и газа в январе по сравнению с прошлым годом упали на 46%. Неэнергетические доходы России в январе упали на 28%. Как пишет Foreign Policy, ВВП России не вернется к довоенному уровню по крайней мере до 2027 года.

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Еще в январе Путин лично признал дефицит лекарства в российских аптеках и значительное удорожание медикаментов. Однако, как когда-то говорил сумасшедший Дмитрий Медведев: "Денег нет, но вы держитесь". Поэтому российскому бизнесу "задним числом" было предложено доплатить налог на прибыль за 2022 год с положительной курсовой разницы. Да, Россия пытается компенсировать падение энергетических доходов за счет продажи нефти Турции, Индии и Китая. Но введенные ЕС санкции на российские нефтепродукты 5 февраля лишь усугубят положение Кремля, ведь у тех же Китая, Индии и Турции есть свои НПЗ.

Сценарий №2 – Решающая битва за Донбасс и юг

На фоне исторического излома на Западе в вопросе поставок Украине современных танков, дальнобойных ракет (напомним, что США объявили о предоставлении снарядов в HIMARS дальностью 150 км), в Кремле снова прибегли к угрозам. И это еще не было девятого Рамштайна, запланированного на 14 февраля. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, к которой Путин намерен обратиться 22 февраля (по слухам в российских пабликах – ред.), заявила, что "Киев должен немедленно начать поиск формулы мира, чтобы предупредить конечную катастрофу".

Возможно, Матвиенко забыла, но президент Зеленский уже имеет формулу мира, впервые произнесенную на саммите G20 на Бали в ноябре прошлого года. И ни о какой катастрофе там речь не идет. Напротив, там о репарациях, выводе всех российских войск из Украины, трибунал для российского военного и политического руководства, как и о фиксации окончания войны.

Кремль понимает, что чем быстрее и больше Украина будет получать современное западное оружие, тем неизбежнее для Путина будет решение об объявлении очередной волны мобилизации в России. Да, она и не прекращалась. Но парадокс состоит в следующем. Еще в декабре прошлого года Путин лично заявлял, что из 300 тыс. мобилизованных осенью россиян, 150 тыс. уже были брошены на войну против Украины. Тогда возникает логичный вопрос: так где еще 150 тыс. мобилизованных, которых где-то должны тренировать? За Уралом?

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Россия действительно мобилизовала полмиллиона, и готовится к большому наступлению, предварительно на двух направлениях: Донбасс и юг. В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов не исключает наступления российских войск и на Харьковщине. Украинские военные эксперты подтверждают, что врагу критически важно снова захватить Изюм и Купянск, чтобы завладеть железной дорогой. Именно поэтому возобновились атаки россиян на Лиман.

Старший научный сотрудник Европейского совета внешних отношений (ECFR) Густав Грессель считает, что Путин начал войну на истощение еще в апреле 2022 года, когда его план захвата Украины за три месяца, уже не говоря о трех днях, провалился. По мнению эксперта, Кремль делает ставку на изнурительную войну на Донбассе, чтобы размыть ресурсы Украины быстрее, чем собственные.

"Россия, вероятно, будет продолжать наступление до начала лета, после чего ее боевая мощь, скорее всего, снова упадет. Москве придется объявить еще одну волну мобилизации до конца этой зимы, чтобы удержать широкую линию фронта. В этот момент перенапряженные российские позиции будут уязвимы" для украинских контрнаступлений", — считает Густав Грессель.

Конечно, Россия может и дальше просить помощи у Северной Кореи, Ирана и Китая. Однако, по примеру Турции, мы уже увидели, как по требованию США официальная Анкара может в один день прекратить обслуживать подсанкционные самолеты из России, Беларуси и Ирана.

Да, российская кровавая война на истощение против Украины еще далека от завершения. По мнению главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, маловероятно, что она закончится в 2023 году. К тому же, с предоставлением Украине ракет большей дальности, которые будут частично покрывать территорию Крыма и даже смогут достать до Крымского моста, в то же время не торопясь с поставкой авиации, Запад продолжает свою стратегию тестирования возможного предела эскалации со стороны России, опасаясь применения Путиным тактической ядерной системы.

Поэтому так выглядит, что в ближайшие месяцы решающей станет битва за Донбасс и юг. Да, Россия может пойти на провокации с севера. Однако, по многочисленным данным западных разведок, Москва не имеет там ударной военной группировки.

"Если Украина сможет вернуть Мелитополь, Бердянск и Мариуполь, для Путина – это конец", – считает бывший британский премьер Борис Джонсон.