Лондонец отправился на велосипеде во Львов, чтобы помочь разминировать украинские территории

35-летний британец Том Хамэши приехал во Львов, чтобы собрать деньги на разминирование украинской земли. Он преодолел почти две тысячи километров за одиннадцать дней, попал в аварию и несколько дней восстанавливался в больнице, но не сдался и продолжил путь в Украину, говорится в ТСН.

В центр города Львова Том приходит с девушкой, которая поддерживала его на протяжении всего путешествия, а велосипед тянет рядом. Шутит, что ездить уже устал. Он одолел семь стран за одиннадцать дней. Самый опасный момент был в Германии, где Том попал в аварию - зацепился велосипедом за трамвайные пути и его госпитализировали. "Одиннадцать дней езды на велосипеде, один день в больнице, два дня для восстановления после больницы и еще два дня отдыха", — рассказывает он.

Преодолевать дальнейший путь помогли бандажи и Каталина. Не сдался, потому что хотел привлечь внимание к Украине и собрать денег на ее разминирование. На специальный счет жертвовали люди со всего мира. "Со многих стран, но преимущественно из Великобритании, также присоединились американцы, несколько бельгийцев, нидерландцы, а еще немцы, думаю некоторые украинцы также", — рассказывает Том.

Велоспорт Том занимается уже несколько лет. Каждый день проезжает полторы сотни километров. К этой поездке готовился усиленно. Однако его девушка Каталина все равно переживала удастся ли любимому проехать столь долгий путь. Потому сопровождала его на авто. “Очень волновалась. Дело в том, что я могла добраться куда угодно на автомобиле, но он ездил довольно быстро. Поэтому каждый раз, когда ему было что-то нужно – новые бинты или еда, мне было достаточно легко его найти и добраться. У него ведь был GPS-трекер", - говорит она.

На украино-польской границе Тома встретили львовские велосипедисты. Благодаря велопутешествию британцу уже удалось собрать почти миллион гривен и донаты продолжают поступать.

Из Лондона на велосипеде: британец приехал во Львов, чтобы собрать деньги для разминирования Украины

Читайте также:

Захваченные территории Бахмута стали для врагов ловушкой: украинские артиллеристы уничтожают живую силу

Невиданные потери отказывающихся замечать россиян: мрут, как ни одна другая армия мира

"Истребительная" коалиция: на Совете Европы заговорили о самолетах для Украины от нескольких государств